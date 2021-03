Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"958169f9-d115-4352-8041-b3bb96c4aceb","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Összesen 4300 állatot sikerült megmenteni a 13 ezerből. Visszaengedték őket a Mexikói-öböl vizébe.","shortLead":"Összesen 4300 állatot sikerült megmenteni a 13 ezerből. Visszaengedték őket a Mexikói-öböl vizébe.","id":"20210326_tengeri_teknos_levesteknos_allatmentes_texasi_hideg_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=958169f9-d115-4352-8041-b3bb96c4aceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbab461-6898-4d5d-a7a6-bef088c29f66","keywords":null,"link":"/zhvg/20210326_tengeri_teknos_levesteknos_allatmentes_texasi_hideg_usa","timestamp":"2021. március. 26. 14:07","title":"Elpusztult a texasi hidegben megdermedt teknősök kétharmada ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27439ba-bb69-40b6-89a6-808c6e90da79","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A cigarettákra kivetett jövedéki adó mértékének túlzottan alacsony szinten tartásával Magyarország megsértette az uniós jogból eredő kötelezettségeit – állapította meg az Európai Bíróság.","shortLead":"A cigarettákra kivetett jövedéki adó mértékének túlzottan alacsony szinten tartásával Magyarország megsértette az uniós...","id":"20210325_Europai_Birosag_jogellenesen_olcso_volt_Magyarorszagon_a_cigaretta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a27439ba-bb69-40b6-89a6-808c6e90da79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90302423-81b6-4501-b308-86c1c7ab5d41","keywords":null,"link":"/eurologus/20210325_Europai_Birosag_jogellenesen_olcso_volt_Magyarorszagon_a_cigaretta","timestamp":"2021. március. 25. 10:28","title":"Európai Bíróság: Jogellenesen olcsó volt Magyarországon a cigaretta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b555d47a-5114-4458-9b14-a679efa5b6f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bíróságon dőlhet el a strandkerítés ügye. Az üzemeltető szerint minden jogszerűen történik.","shortLead":"A bíróságon dőlhet el a strandkerítés ügye. Az üzemeltető szerint minden jogszerűen történik.","id":"20210326_kerites_velence_szabadstrand","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b555d47a-5114-4458-9b14-a679efa5b6f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482391c4-6dae-4353-9d3a-a787ccfc6206","keywords":null,"link":"/kkv/20210326_kerites_velence_szabadstrand","timestamp":"2021. március. 26. 17:19","title":"Kerítést építenek a velencei szabadstrandon a polgármester tiltása ellenére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a5e31f-ae89-49e3-a471-51f2847c57d7","c_author":"Allianz","category":"brandchannel","description":"Megérkezett a biztosítási ügyintézés jövője.","shortLead":"Megérkezett a biztosítási ügyintézés jövője.","id":"allianz_20210301_Ha_mar_torott_az_auto_legalabb_az_ugyintezes_ne_fajjon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5a5e31f-ae89-49e3-a471-51f2847c57d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af497d67-8bc6-4c07-9be9-98cd7f6ba2ca","keywords":null,"link":"/brandchannel/allianz_20210301_Ha_mar_torott_az_auto_legalabb_az_ugyintezes_ne_fajjon","timestamp":"2021. március. 25. 10:30","title":"Koccant az autójával? Így lesz kevesebb fejfájás az ügyintézés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Allianz Hungária Zrt.","c_partnerlogo":"a984d750-8274-4474-bcfb-aaccf4fd1409","c_partnertag":"Allianz"},{"available":true,"c_guid":"a70a3f5d-10df-4f7c-8763-4c9f39fe369b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Digitálisan rekonstruálták, milyen lehetett az arca annak az ókori egyiptomi fáraónak, akit Tutanhamon apjának tartanak.","shortLead":"Digitálisan rekonstruálták, milyen lehetett az arca annak az ókori egyiptomi fáraónak, akit Tutanhamon apjának tartanak.","id":"20210327_tutanhamon_farao_apjanak_arca_digitalis_rekonstrualas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a70a3f5d-10df-4f7c-8763-4c9f39fe369b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf1a8e6-8753-49e4-bce0-fcbed72f47f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210327_tutanhamon_farao_apjanak_arca_digitalis_rekonstrualas","timestamp":"2021. március. 27. 10:03","title":"\"Előhozták elő a múlt sötétjéből\" Tutanhamon fáraó apjának arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e72026-f49c-4c67-8eef-fc91c9223706","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210326_Marabu_Feknyuz_Sportverseny_a_jarvanyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86e72026-f49c-4c67-8eef-fc91c9223706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db5e9144-a5f7-4973-85bf-b454296767d5","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_Marabu_Feknyuz_Sportverseny_a_jarvanyban","timestamp":"2021. március. 26. 11:58","title":"Marabu Féknyúz: Sportverseny a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0d385ee-4a76-4aa6-b6fd-e3a73574a173","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"A Partizán közölte: a FreeSZFE „betiltotta” Hülye fiatalság című, a Színház- és Filmművészeti Egyetem autonómiájáért tüntetőkről szóló filmjét, így azt mégsem mutatják be. A FreeSZFE ugyanakkor azt mondja: a közösség nem tiltott be semmit.","shortLead":"A Partizán közölte: a FreeSZFE „betiltotta” Hülye fiatalság című, a Színház- és Filmművészeti Egyetem autonómiájáért...","id":"20210326_freeszfe_partizan_hulye_fiatalsag_betiltas_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_dokumentumfilm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0d385ee-4a76-4aa6-b6fd-e3a73574a173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b146454e-1cf6-46af-94b8-cb8588026a6b","keywords":null,"link":"/elet/20210326_freeszfe_partizan_hulye_fiatalsag_betiltas_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_dokumentumfilm","timestamp":"2021. március. 26. 00:27","title":"Mégsem mutatják be az SZFE-ről szóló filmet, a Partizán betiltásról, a FreeSZFE személyiségi jogokról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ec2d11-e026-4917-8907-24e82ef94b12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár a tanárok beoltásának részleteiről beszélt, Müller Cecília országos tiszti főorvos pedig a várandósok oltására vonatkozó ajánlásról tájékoztatott pénteken. ","shortLead":"Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár a tanárok beoltásának részleteiről beszélt, Müller Cecília országos tiszti...","id":"20210326_koronavirus_operativ_torzs_tajekoztato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26ec2d11-e026-4917-8907-24e82ef94b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c5a0aa9-8f7a-4766-b312-e5498c214e13","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_koronavirus_operativ_torzs_tajekoztato","timestamp":"2021. március. 26. 12:02","title":"Operatív törzs: A várandósoknak is ajánlják a védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]