[{"available":true,"c_guid":"6713d889-11a6-4692-81af-bd77af87e454","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rabló a pultra felugorva követelte a bevételt az eladótól.","shortLead":"A rabló a pultra felugorva követelte a bevételt az eladótól.","id":"20210325_pecsi_dohanybolt_rablas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6713d889-11a6-4692-81af-bd77af87e454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1fa58c0-908b-4d28-8887-d3f268148206","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_pecsi_dohanybolt_rablas","timestamp":"2021. március. 25. 19:22","title":"Videón, ahogy kirabolnak egy pécsi dohányboltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" A koronavírus-járvány legsúlyosabb napjai tartanak, minden eddiginél több a fertőzött, nagyon sokan vannak kórházban - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa.","shortLead":" A koronavírus-járvány legsúlyosabb napjai tartanak, minden eddiginél több a fertőzött, nagyon sokan vannak kórházban...","id":"20210327_Legkorabban_aprilis_kozepen_kezdhet_lassulni_a_virus_terjedese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94bffc0d-d0f8-43b8-b650-b1c183fc992c","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Legkorabban_aprilis_kozepen_kezdhet_lassulni_a_virus_terjedese","timestamp":"2021. március. 27. 14:33","title":"Szlávik: Legkorábban április közepén kezdhet lassulni a vírus terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1541841-18fb-4771-896d-966c48d9624e","c_author":"HBO GO","category":"brandcontent","description":"Férfivá fel kell nőni, de nőnek születni kell, tartja a mondás, a valóságban azonban kicsit több a munkája az utóbbinak is, sőt. Bár a szavazati jogot megkaptuk, tanulhatunk, dolgozhatunk, és érzelmek alapján dönthetünk a házasság vagy a válás mellett, a helyzet ma sem teljesen rózsás. Mutatjuk, mindez hol tart most a való életben, és hol a filmek világában.","shortLead":"Férfivá fel kell nőni, de nőnek születni kell, tartja a mondás, a valóságban azonban kicsit több a munkája az utóbbinak...","id":"20210308_Noi_szerepek_kapjuk_vagy_onkent_valasztjuk_oket_HBO","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1541841-18fb-4771-896d-966c48d9624e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3810b003-ca40-4e79-a8a4-5039ddb69e5e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210308_Noi_szerepek_kapjuk_vagy_onkent_valasztjuk_oket_HBO","timestamp":"2021. március. 26. 14:15","title":"Női szerepeink: találkozik valahol az élet és a sorozatok valósága?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d7feb6-6c07-4829-95c1-2f5ee1bdfc89","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak az üzemanyagköltségen nagyjából 90 százalékot lehet megspórolni egy dízel szemeteskocsihoz képest. ","shortLead":"Csak az üzemanyagköltségen nagyjából 90 százalékot lehet megspórolni egy dízel szemeteskocsihoz képest. ","id":"20210326_Alig_4000_forintert_tankoljak_az_elektromos_kukasautokat_amilyet_Debrecenben_is_hasznalnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7d7feb6-6c07-4829-95c1-2f5ee1bdfc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d433d3ae-ebc7-436f-9660-66753496ce6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210326_Alig_4000_forintert_tankoljak_az_elektromos_kukasautokat_amilyet_Debrecenben_is_hasznalnak","timestamp":"2021. március. 26. 09:06","title":"Alig 4000 forintért „tankolják” az elektromos kukásautókat, amilyet Debrecenben is használnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ea23aa-3743-41ab-a10c-f00a78ef8e50","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A tavalyinál nagyobb forgalmat várnak az édességgyártók.



","shortLead":"A tavalyinál nagyobb forgalmat várnak az édességgyártók.



","id":"20210327_A_csokinyuszi_mentheti_meg_a_husvetot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85ea23aa-3743-41ab-a10c-f00a78ef8e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d7a5df-af54-4d97-85df-6959c03a62ae","keywords":null,"link":"/kkv/20210327_A_csokinyuszi_mentheti_meg_a_husvetot","timestamp":"2021. március. 27. 08:55","title":"A csokinyuszi mentheti meg a húsvétot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3e5d0c-1b8e-4a70-b633-f8f9009fe70c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A polgármester maga kezdeményezi, hogy elnevezéssel emlékezzünk meg az 1990-es marosváráhelyi magyarellenes pogromok egyik hőséről.","shortLead":"A polgármester maga kezdeményezi, hogy elnevezéssel emlékezzünk meg az 1990-es marosváráhelyi magyarellenes pogromok...","id":"20210326_Karacsony_puczi_bela_kozterulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da3e5d0c-1b8e-4a70-b633-f8f9009fe70c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba02164-6b87-4ebd-bb18-fcd2df810d7c","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_Karacsony_puczi_bela_kozterulet","timestamp":"2021. március. 26. 19:08","title":"Karácsony közteret nevezne el Budapesten Puczi Béláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb48ee43-b7e5-4111-b7d6-ca68960c6308","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Természetjáró Szövetség megújította az Országos Kékkör és a különböző kéktúrák weboldalát. A szakaszok átlagos teljesítési idői, szintgörbék, tanácsok, az aktuális lezárásokról pedig értesítések könnyítik meg az útvonaltervezést, és azt is megnézhetjük az oldalon, hogy eddig hányan teljesítették a Kékkört összesen. ","shortLead":"A Magyar Természetjáró Szövetség megújította az Országos Kékkör és a különböző kéktúrák weboldalát. A szakaszok átlagos...","id":"20210326_Nekivagna_valamelyik_kektura_utvonalnak_Hasznos_tippeket_nyujt_ez_az_oldal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb48ee43-b7e5-4111-b7d6-ca68960c6308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54edb186-6316-4461-8151-8b7b810a9d2e","keywords":null,"link":"/elet/20210326_Nekivagna_valamelyik_kektura_utvonalnak_Hasznos_tippeket_nyujt_ez_az_oldal","timestamp":"2021. március. 26. 15:32","title":"Nekivágna valamelyik kéktúraútvonalnak? Hasznos tippeket nyújt ez az oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f832438-e83c-4cc0-be66-3680827472a5","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A második negyedévben már havi százmilliós tételben kap az EU vakcinákat, de most egy tízmilliós tételen sikerült összeveszniük. Az uniós tagállami vezetők az amerikai elnökkel is tárgyaltak.","shortLead":"A második negyedévben már havi százmilliós tételben kap az EU vakcinákat, de most egy tízmilliós tételen sikerült...","id":"20210326_Aprilisban_kozel_masfelszer_annyi_oltast_kap_az_EU_mint_eddig_osszesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f832438-e83c-4cc0-be66-3680827472a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3544fb52-b528-41e9-a670-47cb451de622","keywords":null,"link":"/eurologus/20210326_Aprilisban_kozel_masfelszer_annyi_oltast_kap_az_EU_mint_eddig_osszesen","timestamp":"2021. március. 26. 04:30","title":"Áprilisban közel másfélszer annyi oltást kap az EU, mint eddig összesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]