[{"available":true,"c_guid":"e5dd8191-544e-4c86-bbe7-c8157a25f304","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hagyják Budakeszin az autót és jöjjenek be a városba busszal – javasolta a főváros környékén élőknek Pokorni Zoltán hegyvidéki polgármester, míg Fürjes Balázs Budapest-államtitkár arról beszélt, tervezik a buszsávok bővítését. A két politikus online fogadóórájáról az ATV számolt be.","shortLead":"Hagyják Budakeszin az autót és jöjjenek be a városba busszal – javasolta a főváros környékén élőknek Pokorni Zoltán...","id":"20210327_Igy_kezelnek_az_agglomeraciobol_Budara_beozonlo_jarmuveket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5dd8191-544e-4c86-bbe7-c8157a25f304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db188db-e5ac-4453-81ec-5533ad346f39","keywords":null,"link":"/cegauto/20210327_Igy_kezelnek_az_agglomeraciobol_Budara_beozonlo_jarmuveket","timestamp":"2021. március. 27. 18:56","title":"Így kezelnék az agglomerációból Budára beözönlő járműveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966b8c30-2886-4157-8ac7-858a7b1137f8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szalai, Sallai és Nikolics lőtt gólt.","shortLead":"Szalai, Sallai és Nikolics lőtt gólt.","id":"20210328_Elkezdodott_a_San_Marino__Magyarorszag_vebeselejtezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=966b8c30-2886-4157-8ac7-858a7b1137f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db9de553-1aa2-4fd0-adf2-f9617d4e8ab5","keywords":null,"link":"/sport/20210328_Elkezdodott_a_San_Marino__Magyarorszag_vebeselejtezo","timestamp":"2021. március. 28. 20:46","title":"Magyarország 3-0-ra nyert San Marino ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Melegszik az idő a következő napokban: többfelé 20 Celsius-fok feletti értékek is lehetnek, a hétvégére viszont hűl a levegő. Emellett sok lesz a napsütés, de többször esőre is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.","shortLead":"Melegszik az idő a következő napokban: többfelé 20 Celsius-fok feletti értékek is lehetnek, a hétvégére viszont hűl...","id":"20210328_Idojaras_elorejelzes_OMSZ","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92711fb-342d-4792-9ccf-b94e399b96df","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Idojaras_elorejelzes_OMSZ","timestamp":"2021. március. 28. 15:59","title":"Sok napsütés és eső várható a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b9d02f8-5dae-4fee-a569-65b06cc4f5c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint csak így nyithatnak újra az iskolák és óvodák.","shortLead":"A miniszterelnök szerint csak így nyithatnak újra az iskolák és óvodák.","id":"20210329_Orban_pedagogusok_vedooltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b9d02f8-5dae-4fee-a569-65b06cc4f5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449e87b6-4e6d-4cff-880f-38b0b037270f","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_Orban_pedagogusok_vedooltas","timestamp":"2021. március. 29. 10:55","title":"Videóban kérte a pedagógusokat Orbán Viktor, hogy regisztráljanak az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4fe30d6-e399-4074-b388-75e9bf0de2be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha ránézünk egy okostelefonra, azonnal szembetűnik, ha változik valami az elülső oldalán a korábbi modellhez képest. A legújabb hírek szerint az iPhone 13 esetén a szenzorszigetet érinti majd a módosítás.","shortLead":"Ha ránézünk egy okostelefonra, azonnal szembetűnik, ha változik valami az elülső oldalán a korábbi modellhez képest...","id":"20210329_apple_iphone_13_kisebb_notch_szenzorsziget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4fe30d6-e399-4074-b388-75e9bf0de2be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3442fba-bba0-4114-a565-0506287f3744","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_apple_iphone_13_kisebb_notch_szenzorsziget","timestamp":"2021. március. 29. 10:03","title":"Szembetűnő változás lesz az iPhone 13-akon, sokan örülhetnek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8382179e-389e-4bef-8feb-79755ea7e8a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ever Given balesete hivatalosan nem került be a játékba, egy kiegészítőnek köszönhetően azonban bárki megnézheti, ha a Szuezi-csatorna felé repül.","shortLead":"Az Ever Given balesete hivatalosan nem került be a játékba, egy kiegészítőnek köszönhetően azonban bárki megnézheti, ha...","id":"20210329_microsoft_flight_simulator_ever_given_teherhajo_szuezi_csatorna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8382179e-389e-4bef-8feb-79755ea7e8a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60300811-3740-4ffe-b2de-5838fbc5d670","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_microsoft_flight_simulator_ever_given_teherhajo_szuezi_csatorna","timestamp":"2021. március. 29. 11:33","title":"Valaki betette a Microsoft repülős játékába a Szuezi-csatornában keresztbe fordult teherhajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5ea48d-0b8d-447c-8bcc-eb580f4963e3","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Az 1871-es népfelkelés megrengette a társadalmi hierarchiát és jelentős közéleti szerephez juttatta a nőket is. Emancipációtörténeti szempontból ez kulcsfontosságú, bár az, hogy választójogot kapjanak, akkor még szóba sem jött.\r

","shortLead":"Az 1871-es népfelkelés megrengette a társadalmi hierarchiát és jelentős közéleti szerephez juttatta a nőket is...","id":"202112__parizsi_kommun__osemancipacio__nok_aszoszeken__reszveteluket_fejeztek_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df5ea48d-0b8d-447c-8bcc-eb580f4963e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab20ee8-e93d-420d-ae63-d1542e76c959","keywords":null,"link":"/360/202112__parizsi_kommun__osemancipacio__nok_aszoszeken__reszveteluket_fejeztek_ki","timestamp":"2021. március. 27. 16:00","title":"„A nőkkel történt valami” – 150 éve az egyenjogúság forradalma is volt a párizsi kommün","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2280cf5-2d10-4303-a19f-54c9e502f8ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1527 ember van lélegeztetőgépen.","shortLead":"1527 ember van lélegeztetőgépen.","id":"20210328_Elhunyt_220_ember_9_ezer_uj_fertozottet_talaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2280cf5-2d10-4303-a19f-54c9e502f8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2a4ddc-10a8-428f-85b8-60746b6e3213","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Elhunyt_220_ember_9_ezer_uj_fertozottet_talaltak","timestamp":"2021. március. 28. 09:37","title":"Elhunyt 220 ember, 9 ezer új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]