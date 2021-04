Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10891676-cf23-436e-9fde-6615e54eb7ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy rendőr meghalt, egy másik megsérült, az autó vezetőjét lelőtték a rendőrök, amikor rájuk támadt.","shortLead":"Egy rendőr meghalt, egy másik megsérült, az autó vezetőjét lelőtték a rendőrök, amikor rájuk támadt.","id":"20210402_Capitolium_tamadas_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10891676-cf23-436e-9fde-6615e54eb7ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01a5c54-a03c-4b7a-b2c4-3bd76f84165a","keywords":null,"link":"/vilag/20210402_Capitolium_tamadas_usa","timestamp":"2021. április. 02. 20:00","title":"Autós támadás miatt lezárták a Capitoliumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66b0eb9-dc6b-461f-aaf4-7de21f2627e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nagy esélyesként emlegetett Barabás Botond lett a Szigligeti Színház új igazgatója.","shortLead":"A nagy esélyesként emlegetett Barabás Botond lett a Szigligeti Színház új igazgatója.","id":"20210402_szolnok_szinhaz_igazgato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c66b0eb9-dc6b-461f-aaf4-7de21f2627e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112057a6-b9a6-484f-9355-702b040500d3","keywords":null,"link":"/kultura/20210402_szolnok_szinhaz_igazgato","timestamp":"2021. április. 02. 17:30","title":"A kulturális bizottság ellenzéki elnökét kihagyva kinevezték a szolnoki színház új igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8780de7e-bed1-4d21-911b-d7ba8f15a657","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész Facebookon jelentkezett be a balesete után, mint írta, sérülés nélkül megúszta.","shortLead":"A színész Facebookon jelentkezett be a balesete után, mint írta, sérülés nélkül megúszta.","id":"20210402_Bereczki_Zoltan_M7es_negyes_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8780de7e-bed1-4d21-911b-d7ba8f15a657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f252dc-8ab6-4417-8775-3edc1011f9ba","keywords":null,"link":"/kultura/20210402_Bereczki_Zoltan_M7es_negyes_baleset","timestamp":"2021. április. 02. 17:49","title":"Bereczki Zoltán ült az M7-esen négyes balesetet szenvedő autók egyikében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e42d8a2-c131-4d4a-af62-338984d5997a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Európa vezetői nacionalistái egymás közt: Orbán, Salvini és Morawiecki az egységgel próbálkoznak az Európai Parlamentben, de sok minden választja el őket. Így vezeti fel helyzetértékelését a csütörtöki hármas találkozóról az első számú német jobboldali lap.","shortLead":"Európa vezetői nacionalistái egymás közt: Orbán, Salvini és Morawiecki az egységgel próbálkoznak az Európai...","id":"20210403_Frankfurter_Allgemeine_orban_Salvini_Morawiecki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e42d8a2-c131-4d4a-af62-338984d5997a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4af5a88-5a91-4914-9d7b-61ad8e18e430","keywords":null,"link":"/360/20210403_Frankfurter_Allgemeine_orban_Salvini_Morawiecki","timestamp":"2021. április. 03. 09:00","title":"FAZ: Orbán, Salvini és Morawiecki dicsérték egymást, de többre nem jutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a68737e-5f63-40c7-a1fc-973e058518d4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy új törvényjavaslat gondoskodik arról, hogy politikusok és kormánytisztviselők is beülhessenek az egyetemi kuratóriumokba, de előírja nekik a közbeszerzést.","shortLead":"Egy új törvényjavaslat gondoskodik arról, hogy politikusok és kormánytisztviselők is beülhessenek az egyetemi...","id":"20210402_Ujabb_vagyonjuttatas_az_alapitvanyi_egyetemeknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a68737e-5f63-40c7-a1fc-973e058518d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33453ddb-7e46-4d5a-8b15-a0f658c4354c","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_Ujabb_vagyonjuttatas_az_alapitvanyi_egyetemeknek","timestamp":"2021. április. 02. 10:31","title":"Újabb vagyonjuttatás az alapítványi egyetemeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4064810-8f84-4e7d-9dc6-f604033654b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOK szerint már csak pár hetet kell kibírni.","shortLead":"A MOK szerint már csak pár hetet kell kibírni.","id":"20210401_orvosi_kamara_husvet_maradj_otthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4064810-8f84-4e7d-9dc6-f604033654b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0015713f-1dfb-4bbf-af75-330c3a010dc1","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_orvosi_kamara_husvet_maradj_otthon","timestamp":"2021. április. 01. 19:26","title":"Orvosi kamara: 5 percenként meghal egy honfitársunk, húsvétkor maradj otthon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fb39cb-14c9-49f7-a7a3-eefbc405355f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem szabad a csodadoktorokra és politikai sarlatánokra hallgatni a köztársasági elnök szerint.\r

\r

","shortLead":"Nem szabad a csodadoktorokra és politikai sarlatánokra hallgatni a köztársasági elnök szerint.\r

\r

","id":"20210402_ader_janos_husvet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5fb39cb-14c9-49f7-a7a3-eefbc405355f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7009ac-073c-483a-8b26-73574f2374ee","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_ader_janos_husvet","timestamp":"2021. április. 02. 11:50","title":"Áder ünnepi beszédben szólt be az ellenzéknek: Nem most van a beszólásokban való versengés ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9c95e5d-995d-47fa-94d0-bf2702548108","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban gyakoriak a hasonló, váltságdíj reményében végrehajtott emberrablások.","shortLead":"Az országban gyakoriak a hasonló, váltságdíj reményében végrehajtott emberrablások.","id":"20210403_haiti_templom_lelkesz_emberrablas_online_kozvetites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9c95e5d-995d-47fa-94d0-bf2702548108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5f5c1e-8c9e-4ca6-aba4-2d0c61bd858c","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_haiti_templom_lelkesz_emberrablas_online_kozvetites","timestamp":"2021. április. 03. 08:41","title":"Online közvetített istentisztelet közben raboltak el egy lelkészt Haitin – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]