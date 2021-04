Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"743e2f2a-bea2-4397-910f-63c64c0665f7","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Ha a NASA-nak megfelel a Hasselblad képalkotó technikája, akkor vélhetően nekünk, egyszerű földi halandóknak is, immár akár okostelefonba rejtve is. Kipróbáltuk, hogy hogyan teljesít a gyakorlatban OnePlus gyönyörű kijelzős és szupergyorsan tölthető új készüléke. ","shortLead":"Ha a NASA-nak megfelel a Hasselblad képalkotó technikája, akkor vélhetően nekünk, egyszerű földi halandóknak is, immár...","id":"20210403_oneplus_9_pro_teszt_hasselblad_kamera_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=743e2f2a-bea2-4397-910f-63c64c0665f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ba99d1-3402-416c-94a2-a073a616eed9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210403_oneplus_9_pro_teszt_hasselblad_kamera_velemeny","timestamp":"2021. április. 03. 14:00","title":"Földöntúli képkészítő: teszten a Hasselblad kamerás új OnePlus 9 Pro csúcsmobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81eddde-4fe5-49e3-911a-5d58902c5e33","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tavaly október óta negyedszer hosszabbították meg a vészhelyzetet.","shortLead":"Tavaly október óta negyedszer hosszabbították meg a vészhelyzetet.","id":"20210402_szlovakia_veszhelyzet_meghosszabbitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b81eddde-4fe5-49e3-911a-5d58902c5e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c9e196-b1b4-49d2-b673-f75a823ffc33","keywords":null,"link":"/vilag/20210402_szlovakia_veszhelyzet_meghosszabbitasa","timestamp":"2021. április. 02. 11:31","title":"Meghosszabbították 40 nappal a járvány miatti vészhelyzetet Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4064810-8f84-4e7d-9dc6-f604033654b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOK szerint már csak pár hetet kell kibírni.","shortLead":"A MOK szerint már csak pár hetet kell kibírni.","id":"20210401_orvosi_kamara_husvet_maradj_otthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4064810-8f84-4e7d-9dc6-f604033654b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0015713f-1dfb-4bbf-af75-330c3a010dc1","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_orvosi_kamara_husvet_maradj_otthon","timestamp":"2021. április. 01. 19:26","title":"Orvosi kamara: 5 percenként meghal egy honfitársunk, húsvétkor maradj otthon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba1415a-ad5b-4f65-8c95-3ef50b87e94c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Speciálterv Építőmérnöki Kft. nyerte a tendert, már szerződtek is.","shortLead":"A Speciálterv Építőmérnöki Kft. nyerte a tendert, már szerződtek is.","id":"20210402_bkk_aquincumi_hid_megvalosithatosagi_terv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eba1415a-ad5b-4f65-8c95-3ef50b87e94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e7fd03-16c2-4435-81ce-43571c120012","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210402_bkk_aquincumi_hid_megvalosithatosagi_terv","timestamp":"2021. április. 02. 14:32","title":"Megtalálta a BKK, hogy kivel készítteti az Aquincumi híd megvalósíthatósági tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"854d4a9f-9fb6-4498-9c49-816d3811aa88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság után az Alkotmánybírósághoz fordul Szél Bernadett a Budapest–Belgrád vasútvonal finanszírozására kötött, több mint 700 milliárdos hitelszerződés részleteinek titkosítása miatt.","shortLead":"A bíróság után az Alkotmánybírósághoz fordul Szél Bernadett a Budapest–Belgrád vasútvonal finanszírozására kötött, több...","id":"20210401_budapestbelgrad_szel_bernadett_birosag_titkositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=854d4a9f-9fb6-4498-9c49-816d3811aa88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2339866-5519-435d-a6b0-f10a13960479","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_budapestbelgrad_szel_bernadett_birosag_titkositas","timestamp":"2021. április. 01. 16:29","title":"Még az is titkos, miért titkolja a kormány a Budapest–Belgrád vasút hitelszerződéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1381eb92-6dcd-49f5-ad80-38fc15c36e63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"SUP-osokat kellett kimenteni a tóból.\r

","shortLead":"SUP-osokat kellett kimenteni a tóból.\r

","id":"20210403_vizirendorok_balaton_mentes_sup","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1381eb92-6dcd-49f5-ad80-38fc15c36e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ada0ce4-2d2e-45ed-93f2-cbd0df91a8a4","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_vizirendorok_balaton_mentes_sup","timestamp":"2021. április. 03. 10:49","title":"Máris volt dolguk a balatoni vízirendőröknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a68737e-5f63-40c7-a1fc-973e058518d4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy új törvényjavaslat gondoskodik arról, hogy politikusok és kormánytisztviselők is beülhessenek az egyetemi kuratóriumokba, de előírja nekik a közbeszerzést.","shortLead":"Egy új törvényjavaslat gondoskodik arról, hogy politikusok és kormánytisztviselők is beülhessenek az egyetemi...","id":"20210402_Ujabb_vagyonjuttatas_az_alapitvanyi_egyetemeknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a68737e-5f63-40c7-a1fc-973e058518d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33453ddb-7e46-4d5a-8b15-a0f658c4354c","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_Ujabb_vagyonjuttatas_az_alapitvanyi_egyetemeknek","timestamp":"2021. április. 02. 10:31","title":"Újabb vagyonjuttatás az alapítványi egyetemeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tartsák be az egészségügyi szabályokat, kerüljék a tömeget – kérte a főpolgármester a nagypénteki üzenetében.","shortLead":"Tartsák be az egészségügyi szabályokat, kerüljék a tömeget – kérte a főpolgármester a nagypénteki üzenetében.","id":"20210402_Karacsony_husvet_nagypentek_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997878a7-55e7-47d3-b0fa-606feb957248","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_Karacsony_husvet_nagypentek_vakcina","timestamp":"2021. április. 02. 20:54","title":"Karácsony: „Ha oltásra hívják önöket a húsvéti hétvégén, hagyják hátra az ünnepi asztalt, és vegyék fel a vakcinát!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]