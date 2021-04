Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"114e83d6-7c38-46b0-80f2-1633d8396936","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Jelenkor Magazinnal a lap régi és új előfizetőinek kedveskedik.","shortLead":"A Jelenkor Magazinnal a lap régi és új előfizetőinek kedveskedik.","id":"202113_folyoirat__ugyanaz_maskeppen_jelenkor_magazin_2021","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=114e83d6-7c38-46b0-80f2-1633d8396936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54a1e4a-9666-4002-bad8-eeabf646eafa","keywords":null,"link":"/360/202113_folyoirat__ugyanaz_maskeppen_jelenkor_magazin_2021","timestamp":"2021. április. 02. 16:15","title":"Meglepetést nyújt át olvasóinak a Jelenkor folyóirat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81eddde-4fe5-49e3-911a-5d58902c5e33","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tavaly október óta negyedszer hosszabbították meg a vészhelyzetet.","shortLead":"Tavaly október óta negyedszer hosszabbították meg a vészhelyzetet.","id":"20210402_szlovakia_veszhelyzet_meghosszabbitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b81eddde-4fe5-49e3-911a-5d58902c5e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c9e196-b1b4-49d2-b673-f75a823ffc33","keywords":null,"link":"/vilag/20210402_szlovakia_veszhelyzet_meghosszabbitasa","timestamp":"2021. április. 02. 11:31","title":"Meghosszabbították 40 nappal a járvány miatti vészhelyzetet Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6057f771-3aa7-4948-aea1-2281fc43af34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közmédiához tartozó hírügynökség fotósait beengedték három intézménybe. Huszonnyolc szerkesztőség hiába kéri ezt.","shortLead":"A közmédiához tartozó hírügynökség fotósait beengedték három intézménybe. Huszonnyolc szerkesztőség hiába kéri ezt.","id":"20210403_koronavirus_jarvany_covid19_egeszsegugy_intenziv_osztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6057f771-3aa7-4948-aea1-2281fc43af34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03ddaba-17a1-4a85-91cb-cd7a431f22ef","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_koronavirus_jarvany_covid19_egeszsegugy_intenziv_osztaly","timestamp":"2021. április. 03. 19:50","title":"Hetek óta először közölt Covid-osztályokról fotókat az MTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd65530-9464-4a72-8c2b-24274518d961","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"Az emberiesség elleni bűntett és a népirtás nürnbergi perig ismeretlen fogalmát két jogtudós honosította meg a nemzetközi jogban. Philippe Sands jogászprofesszor, az angol PEN Club elnöke a családjával is összefonódó történetüket a Kelet–nyugati utca című könyvében örökítette meg.","shortLead":"Az emberiesség elleni bűntett és a népirtás nürnbergi perig ismeretlen fogalmát két jogtudós honosította meg...","id":"202113__philippe_sands_jogasz_iro__abunok_elhuzodasarol_lvivrol__mindig_ajovo_dont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bd65530-9464-4a72-8c2b-24274518d961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b543969-c091-4026-aa5c-5e7af6a9bae1","keywords":null,"link":"/360/202113__philippe_sands_jogasz_iro__abunok_elhuzodasarol_lvivrol__mindig_ajovo_dont","timestamp":"2021. április. 02. 16:00","title":"\"Az ők és mi megkülönböztetésével kezdődik, hogy valakiből kivész az emberiesség\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB idén már 801 millió forintért vásárolt műalkotásokat.","shortLead":"Az MNB idén már 801 millió forintért vásárolt műalkotásokat.","id":"20210403_mnb_jegybank_festmeny_vasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff242db6-0f8d-49a7-8927-58e90f42824e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210403_mnb_jegybank_festmeny_vasarlas","timestamp":"2021. április. 03. 08:28","title":"Öt festményt vett a jegybank 135 millió forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc01700-2775-4614-a23c-1993cdb040cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 80-as évek elején debütált típus ezen példányát eddig lényegében nem is használták.","shortLead":"A 80-as évek elején debütált típus ezen példányát eddig lényegében nem is használták.","id":"20210403_nem_eliras_400_azaz_negyszaz_kilometerrel_hirdetnek_egy_kocka_ladat_2107","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bc01700-2775-4614-a23c-1993cdb040cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b1fbfc-7639-4e8d-a0ec-85b18d4ecae7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210403_nem_eliras_400_azaz_negyszaz_kilometerrel_hirdetnek_egy_kocka_ladat_2107","timestamp":"2021. április. 03. 06:41","title":"Nem elírás: 400, azaz négyszáz kilométerrel hirdetnek egy kocka Ladát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyetlen nyertes szelvényt találtak.\r

","shortLead":"Egyetlen nyertes szelvényt találtak.\r

","id":"20210403_otos_lotto_fonyeremeny_lottosorsolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee2da45-a636-49d5-a67a-d3aae2b68a0a","keywords":null,"link":"/elet/20210403_otos_lotto_fonyeremeny_lottosorsolas","timestamp":"2021. április. 03. 20:07","title":"Volt ötös a lottón, valaki milliárdos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006d9d04-6581-42ca-8c88-3ecdb93760b6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A háziorvosok a hosszú hétvégén is küldhetik az embereket, az oltópontok nyitva lesznek.","shortLead":"A háziorvosok a hosszú hétvégén is küldhetik az embereket, az oltópontok nyitva lesznek.","id":"20210402_husvetkor_is_oltanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=006d9d04-6581-42ca-8c88-3ecdb93760b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7234dffa-c4f1-471b-9d84-03e2979babc5","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_husvetkor_is_oltanak","timestamp":"2021. április. 02. 11:59","title":"Húsvétkor sem állnak le az oltással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]