[{"available":true,"c_guid":"779d3f34-972a-41eb-a6b4-35a92f574fd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy, a herceg szívéhez nagyon közel álló ügyet mutat be az első sorozatuk. ","shortLead":"Egy, a herceg szívéhez nagyon közel álló ügyet mutat be az első sorozatuk. ","id":"20210407_Kiderult_mi_lesz_Harry_hercegek_elso_netflixes_musora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=779d3f34-972a-41eb-a6b4-35a92f574fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8adb44f-689c-43d8-95d0-7fb6ffc86b34","keywords":null,"link":"/elet/20210407_Kiderult_mi_lesz_Harry_hercegek_elso_netflixes_musora","timestamp":"2021. április. 07. 09:57","title":"Kiderült, mi lesz Harry hercegék első netflixes műsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Felpöröghet az ingatlanpiac, de az új és a használt lakások, sőt, a bérlakások ára is stagnálhat - erre számítanak az ingatlanokkal foglalkozó cégek és a lakásvásárlók a GKI és a Masterplast felmérése szerint.","shortLead":"Felpöröghet az ingatlanpiac, de az új és a használt lakások, sőt, a bérlakások ára is stagnálhat - erre számítanak...","id":"20210406_lakas_ingatlan_alberlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4349d424-39b9-4314-8253-9c2f91ce9ac6","keywords":null,"link":"/kkv/20210406_lakas_ingatlan_alberlet","timestamp":"2021. április. 06. 06:05","title":"Hiába csökken az áfa, nem lesznek olcsóbbak a lakások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff86b383-a979-405c-b4fd-bc8dc2290c0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Neurológiai és pszichológiai problémák fordulnak elő a Covidon átesett betegek számottevő részénél - állapította meg egy a Lancet Psychiatry nevű szaklapban publikált tanulmány. ","shortLead":"Neurológiai és pszichológiai problémák fordulnak elő a Covidon átesett betegek számottevő részénél - állapította meg...","id":"20210407_A_Covid_tuleloinek_egyharmada_kuzd_idegrendszeri_problemaval_egy_kutatas_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff86b383-a979-405c-b4fd-bc8dc2290c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011a49a8-1a0d-4661-bffc-5b043526c800","keywords":null,"link":"/elet/20210407_A_Covid_tuleloinek_egyharmada_kuzd_idegrendszeri_problemaval_egy_kutatas_szerint","timestamp":"2021. április. 07. 11:06","title":"A Covid túlélőinek egyharmada küzd idegrendszeri problémával egy tanulmány szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2dd9a96-c374-4ea9-96e0-74d056558d4d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó elérhető árú újdonsága nem az elképesztő teljesítményről, hanem a színtiszta vezetési élményről szól.\r

","shortLead":"A japán gyártó elérhető árú újdonsága nem az elképesztő teljesítményről, hanem a színtiszta vezetési élményről szól.\r

","id":"20210406_a_rengeteg_hibrid_utan_egy_ujabb_izgalmas_sportkocsi_a_toyotatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2dd9a96-c374-4ea9-96e0-74d056558d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae9bba2-efde-4ec4-8ac5-4d0ac6cea190","keywords":null,"link":"/cegauto/20210406_a_rengeteg_hibrid_utan_egy_ujabb_izgalmas_sportkocsi_a_toyotatol","timestamp":"2021. április. 06. 07:59","title":"A rengeteg hibrid után egy újabb izgalmas sportkocsi a Toyotától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7552f542-834a-4e52-88c7-c15f77984c1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Statista beszédes infografikáiból sok minden kirajzolódik. Például az is, miben hunynak el egy-egy ország lakói.","shortLead":"A Statista beszédes infografikáiból sok minden kirajzolódik. Például az is, miben hunynak el egy-egy ország lakói.","id":"20210406_covid_19_koronavirus_halalok_egyesult_allamok_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7552f542-834a-4e52-88c7-c15f77984c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da5cfb2-b849-47e4-af77-30014f7da2fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_covid_19_koronavirus_halalok_egyesult_allamok_statisztika","timestamp":"2021. április. 06. 17:03","title":"A Covid–19 volt a harmadik vezető halálok tavaly az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ismeretlen kártevő két vállra fektette a rendszert, amelyet közvetve autók műszaki ellenőrzéséhez is használnak. Az eredmény: legalább hét amerikai államban ez most egyáltalán nem lehetséges.","shortLead":"Egy ismeretlen kártevő két vállra fektette a rendszert, amelyet közvetve autók műszaki ellenőrzéséhez is használnak...","id":"20210406_malware_virus_muszaki_vizsga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a0f60d-adf8-4951-87e2-1766505c5761","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_malware_virus_muszaki_vizsga","timestamp":"2021. április. 06. 18:04","title":"Számítógépes vírus miatt hét amerikai államban áll az autók műszaki vizsgáztatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0c7e47-8c51-46db-a022-81c60725ee2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem értik, hogy egy világjárvány közepén miért van szükség kapkodó sietségre ebben a kérdésben. ","shortLead":"Nem értik, hogy egy világjárvány közepén miért van szükség kapkodó sietségre ebben a kérdésben. ","id":"20210405_A_kockazat_oriasi__a_felsooktatasi_modellvaltas_visszavonasat_kerik_az_MTA_koztestuleti_tagjai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c0c7e47-8c51-46db-a022-81c60725ee2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d970bfb-1bce-43b4-a60e-a9f9b9f19043","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_A_kockazat_oriasi__a_felsooktatasi_modellvaltas_visszavonasat_kerik_az_MTA_koztestuleti_tagjai","timestamp":"2021. április. 05. 18:35","title":"\"A kockázat óriási\" - a felsőoktatási modellváltás visszavonását kérik az MTA köztestületi tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank szerint mostantól Magyarország rendelkezik a legmagasabb egy főre jutó aranytartalékkal a kelet-közép-európai régióban.","shortLead":"A jegybank szerint mostantól Magyarország rendelkezik a legmagasabb egy főre jutó aranytartalékkal...","id":"20210407_mnb_aranytartalek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bffd93b1-4265-4a84-bb2e-6d13e98de559","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210407_mnb_aranytartalek","timestamp":"2021. április. 07. 11:05","title":"Az MNB megháromszorozta a magyar aranytartalékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]