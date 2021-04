Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59d2afab-7732-4f4b-99ba-7ed36b75955c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai elnöki beiktatáson berobbanó költő rengeteg megkeresést kapott. Most épp a Vogue címlaplánya lett.","shortLead":"Az amerikai elnöki beiktatáson berobbanó költő rengeteg megkeresést kapott. Most épp a Vogue címlaplánya lett.","id":"20210408_Amanda_Gorman_17_millio_dollart_kereshetett_volna_de_nemet_mondott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59d2afab-7732-4f4b-99ba-7ed36b75955c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a5ad276-9808-47ea-896c-5006e6f3f8be","keywords":null,"link":"/elet/20210408_Amanda_Gorman_17_millio_dollart_kereshetett_volna_de_nemet_mondott","timestamp":"2021. április. 08. 09:47","title":"Amanda Gorman 17 millió dollárt kereshetett volna, de nemet mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d4f697-ac11-4212-aa05-3ad3f8e597fb","c_author":"Kránicz Dorottya","category":"elet","description":"Bár a kormány épp komoly átoltottsági mérföldkövet készül ünnepelni, és mindenhol sorokat látunk az oltópontok előtt, sokan vannak még mindig, akik nem kérnek a vakcinákból, például azért, mert nem hisznek a vírusban sem. A társadalmi átalakulások, a politikusok által felkarolt konteók, az áltudományos doktrínákat terjesztő influenszerek és a közösségi médiában kihangosodó post truth kommunikáció együttesen vezetett oda, hogy ezek az emberek a tudósokban a háttérhatalmak által megvásárolt bérgyilkosokat látják.","shortLead":"Bár a kormány épp komoly átoltottsági mérföldkövet készül ünnepelni, és mindenhol sorokat látunk az oltópontok előtt...","id":"20210406_Ha_nem_hiszunk_a_tudomanynak_az_most_embereletekbe_kerulhet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83d4f697-ac11-4212-aa05-3ad3f8e597fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c24bbb-837f-4fcb-9946-5edad6c69b44","keywords":null,"link":"/elet/20210406_Ha_nem_hiszunk_a_tudomanynak_az_most_embereletekbe_kerulhet","timestamp":"2021. április. 06. 17:00","title":"Most emberéletekbe kerülhet, ha nem hiszünk a tudománynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f4f165-3eaf-45bf-b265-3d6813bbeb99","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy friss tanulmány szerint a növényfajok száma közel a felére esett a 66 millió évvel ezelőtt becsapódott aszteroida miatt.","shortLead":"Egy friss tanulmány szerint a növényfajok száma közel a felére esett a 66 millió évvel ezelőtt becsapódott aszteroida...","id":"20210406_aszteroida_fold_becsapodas_dinoszauruszok_kihalasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50f4f165-3eaf-45bf-b265-3d6813bbeb99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1433322c-f944-4fda-aac5-4453d2ee0367","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_aszteroida_fold_becsapodas_dinoszauruszok_kihalasa","timestamp":"2021. április. 06. 13:03","title":"Az esőerdőket is megváltoztatta az aszteroida, ami kipusztította a dinoszauruszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olasz lapnak adott interjúban úgy fogalmazott, főleg fiatal beoltottak között magasabb az agyi trombózis esetszáma, mint várnák. ","shortLead":"Egy olasz lapnak adott interjúban úgy fogalmazott, főleg fiatal beoltottak között magasabb az agyi trombózis esetszáma...","id":"20210406_EMAtisztsegviselo_AstraZeneca_vakcina_verrogkepzodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1136a436-b05d-4882-97b7-06a538072317","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_EMAtisztsegviselo_AstraZeneca_vakcina_verrogkepzodes","timestamp":"2021. április. 06. 12:08","title":"EMA-tisztségviselő: Kapcsolat van az AstraZeneca vakcinája és a vérrögképződés között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"623d1c16-a7f8-4592-bfa8-f1e5a7a2d12e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hó viszont nem fog sokáig megmaradni, nappal ugyanis 11 fok is lehet, a hétvégére pedig visszatér a tavasz.","shortLead":"A hó viszont nem fog sokáig megmaradni, nappal ugyanis 11 fok is lehet, a hétvégére pedig visszatér a tavasz.","id":"20210408_Egesz_nap_varhatok_hozaporok_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=623d1c16-a7f8-4592-bfa8-f1e5a7a2d12e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a3093c3-e22d-4f66-9069-136e36d56147","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_Egesz_nap_varhatok_hozaporok_Magyarorszagon","timestamp":"2021. április. 08. 08:02","title":"Havazik Budapesten, egész nap várhatók további záporok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szlovák szakemberekhez került oltóanyag ráadásul nem egyezik azzal, amit a brit Lancetnél vizsgáltak.","shortLead":"A szlovák szakemberekhez került oltóanyag ráadásul nem egyezik azzal, amit a brit Lancetnél vizsgáltak.","id":"20210406_szlovakia_szputnyik_v_orosz_vakcina_lancet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3020e37d-aa96-4bcc-98b6-496a68c5035d","keywords":null,"link":"/vilag/20210406_szlovakia_szputnyik_v_orosz_vakcina_lancet","timestamp":"2021. április. 06. 15:51","title":"A szlovák gyógyszerügynökség továbbra sem tudta megállapítani, hogy elég biztonságos-e a Szputnyik V","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd180291-d0d3-41f5-b496-fed73d71dc31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A virológus szerint túl vagyunk a harmadik hullám csúcsán, de a nyitásnak még nincs itt az ideje.","shortLead":"A virológus szerint túl vagyunk a harmadik hullám csúcsán, de a nyitásnak még nincs itt az ideje.","id":"20210406_rusvai_miklos_virologus_nyitas_harmadik_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd180291-d0d3-41f5-b496-fed73d71dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e3374f-aafa-48b9-a452-44749112c249","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_rusvai_miklos_virologus_nyitas_harmadik_hullam","timestamp":"2021. április. 06. 20:03","title":"Rusvai Miklós virológus szerint korai a nyitás, ő még várna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c684ef1-32ef-40a1-aab4-248c6d683636","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A kereskedelmi szövetség főtitkára szerint az üzletek élnek a hosszabb nyitva tartás lehetőségével, mert ez is jobban eloszlatja a vásárlókat.","shortLead":"A kereskedelmi szövetség főtitkára szerint az üzletek élnek a hosszabb nyitva tartás lehetőségével, mert ez is jobban...","id":"20210408_kereskedelmi_szovetseg_oksz_boltok_uzletek_ujranyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c684ef1-32ef-40a1-aab4-248c6d683636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74499774-d370-4167-8dc6-f51c46bd48fc","keywords":null,"link":"/kkv/20210408_kereskedelmi_szovetseg_oksz_boltok_uzletek_ujranyitas","timestamp":"2021. április. 08. 11:17","title":"A boltok nagy része kinyitott az újraindulás napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]