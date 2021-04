Ákos a saját novelláját fogja megfilmesíteni

„Húsz felett van azoknak a klipeknek a száma, amelyeket magam írtam és rendeztem. Mindig is érdekelt a filmezés, erről többször beszéltem már. Ezúttal forgatókönyvíróként-rendezőként adtam be egy pályázatot kisjátékfilmre. Saját novellára épülő történetet fogunk filmre vinni, a film producere Háberman Jenő lesz, aki veterán szereplője a hazai filmművészetnek. Ő látott fantáziát az egyik elolvasott novellámban, biztatott, hogy adjuk be filmtervként, és sikerrel is jártunk. Nagyon várom a munkát, úgy érzem, a Jóisten is erre teremtett, de persze az ítéletet természetesen a közönség mondja majd ki” – mondta Kovács Ákos az InfoRádiónak.

Az énekes-dalszerző a Nemzeti Filmintézet rövidfilmekre kiírt pályázatán nyert, a döntés tavaly októberben született meg. Ahogy akkor megírtuk, többek között Eperjes Károly és Vidnyánszky Attila filmterve is akkor kapott zöld utat.

A mostani interjúban Kovács kitért arra is, hogy a film mellett novelláskötettel is készül. Mint mondta, a prózákat akkor volt ideje rendszerezni, amikor elkapta a koronavírus-fertőzést, és hetekig ki sem léphetett a szobájából. „Átnéztem a régebbi szövegeimet, befejeztem a megkezdetteket, majd újakat is írtam. Jólesik a bizalom, hogy szépirodalommal foglalkozó emberek érdeklődnek iránta és kiadásra érdemesnek tartják. Szeretnék ezen a területen is bemutatkozni, nagyon várom, hogy milyen fogadtatásra lel ez a megnyilatkozás” – magyarázta.

Arra a kérdésre, hogy miként élte meg az elmúlt egy évet, azt felelte: nagyon aggódik a hazájáért, mert ő is veszített el barátokat a járványban. A legújabb szerzeményét, a Fel a szívekkel című dalt is egy a koronavírus okozta betegségben elhunyt kollégájának ajánlotta. „Nekem is vannak halottaim. Régi barátom, harcostársam, munkatársam Horváth Attila, aki sok klipemnek és koncertfilmemnek a gyártásvezetője volt, ebben a betegségben hunyt el nagyon fiatalon. Az ő emlékének ajánlom az új dalt és a hozzá kapcsolódó szöveges videót.”