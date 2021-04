Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f7425d2-562b-4f3a-a470-28be09c011e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kis olasz autó hajtásában semmi közös nincs a donorját jelentő eredeti összkerékhajtású Pandával. ","shortLead":"A kis olasz autó hajtásában semmi közös nincs a donorját jelentő eredeti összkerékhajtású Pandával. ","id":"20210409_Limitalt_kiadasu_es_elektromos_ez_retro_Fiat_Panda_4x4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f7425d2-562b-4f3a-a470-28be09c011e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d847ea54-6ca7-464a-983b-d1167829bb44","keywords":null,"link":"/cegauto/20210409_Limitalt_kiadasu_es_elektromos_ez_retro_Fiat_Panda_4x4","timestamp":"2021. április. 09. 17:06","title":"Limitált kiadású és elektromos ez a retró Fiat Panda 4x4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66e712d-f6cd-45a8-b416-3d41752bf7a1","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Kihallgatta a rendőrség csütörtök este Czeglédy Csabát az egyik olyan ügyben, amely Borkai Zsolt adriai hajóútja miatt indult – tudta meg a hvg.hu. \"Sajnos, nem én vagyok az ördög ügyvédje, büszke lennék rá, ha én lennék\" – a birtokunkba került kihallgatási jegyzőkönyv szerint ezt mondta a rendőröknek a meggyanúsított politikus. ","shortLead":"Kihallgatta a rendőrség csütörtök este Czeglédy Csabát az egyik olyan ügyben, amely Borkai Zsolt adriai hajóútja miatt...","id":"20210409_Kihallgatta_a_rendorseg_Czegledy_Csabat_az_Ordog_ugyvedje_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f66e712d-f6cd-45a8-b416-3d41752bf7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e76617-509b-4120-a546-781538780c49","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_Kihallgatta_a_rendorseg_Czegledy_Csabat_az_Ordog_ugyvedje_ugyeben","timestamp":"2021. április. 09. 09:28","title":"Gyanúsítottként hallgatták ki Czeglédy Csabát az Ördög ügyvédje ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"784a3d4f-6d06-4814-a739-d857267ce907","c_author":"Elek István","category":"360","description":"Mi volna a feladata egy esetleges 2022-es ellenzéki győzelem után az új, alkotmányhű többségnek? Miért elengedhetetlen az orbáni önkényuralmi rendszer alkotmányjogi illegitimitásának parlamenti kimondása? Hogyan fest az Orbán-rendszer kizárólagos hatalomra törekvésének folyamata, s mik annak a büntetőjogi konzekvenciái. A cikk Ellenzék 2022-sorozatunk újabb állomása, Elek István tavaly, hasonló címmel, ugyanebben a sorozatban megjelent írásainak folytatása. A cikk következő részét holnap közöljük.","shortLead":"Mi volna a feladata egy esetleges 2022-es ellenzéki győzelem után az új, alkotmányhű többségnek? Miért elengedhetetlen...","id":"20210409_Elek_Istvan_Az_ellenzeki_ajanlat_3_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=784a3d4f-6d06-4814-a739-d857267ce907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34416a24-6a57-4d0a-9c77-5763314b705e","keywords":null,"link":"/360/20210409_Elek_Istvan_Az_ellenzeki_ajanlat_3_resz","timestamp":"2021. április. 10. 10:00","title":"Elek István: Az ellenzéki ajánlat, 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecbbaafd-8299-4c23-8349-4003386d6bd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak központi írásbeli tesztek alapján dőlnek el 2021-ben is a diákok érettségi jegyei, de ez vajon javít vagy ront az eredményeken?\r

\r

","shortLead":"Csak központi írásbeli tesztek alapján dőlnek el 2021-ben is a diákok érettségi jegyei, de ez vajon javít vagy ront...","id":"20210409_Erettsegi_szobeli_nelkul_mar_megvolt_a_rendszer_tesztje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecbbaafd-8299-4c23-8349-4003386d6bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efdea797-2f59-406c-b47b-245cf5caf176","keywords":null,"link":"/elet/20210409_Erettsegi_szobeli_nelkul_mar_megvolt_a_rendszer_tesztje","timestamp":"2021. április. 09. 10:11","title":"Érettségi szóbeli nélkül: már megvolt a rendszer tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbd896c3-cf80-4c75-af3e-d1802a71e437","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor egy spórolási céllal megalkotott közlekedési eszköz kicsit autó, kicsit motor és kicsit repülő, miközben elképesztően bájos megjelenésű. ","shortLead":"Ilyen az, amikor egy spórolási céllal megalkotott közlekedési eszköz kicsit autó, kicsit motor és kicsit repülő...","id":"20210410_cukisag_kimaxolva_beultunk_a_talan_legszebb_magyar_messerschmittbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbd896c3-cf80-4c75-af3e-d1802a71e437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1df4244-7bc6-4b1b-9ccd-7b3c67321b13","keywords":null,"link":"/cegauto/20210410_cukisag_kimaxolva_beultunk_a_talan_legszebb_magyar_messerschmittbe","timestamp":"2021. április. 10. 06:41","title":"Cukiság kimaxolva: beültünk a talán legszebb magyar Messerschmittbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a360347-1c6d-446f-9b29-0a60f64c5120","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi szerint csak a járványhelyzet végeztével pótolják az elmaradt műtéteket az állami ellátásban.","shortLead":"Az Emmi szerint csak a járványhelyzet végeztével pótolják az elmaradt műtéteket az állami ellátásban.","id":"20210408_Otodevel_tobben_a_maganmutokben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a360347-1c6d-446f-9b29-0a60f64c5120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b9ec9ed-6be3-44ad-9709-b211593db8d9","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_Otodevel_tobben_a_maganmutokben","timestamp":"2021. április. 08. 20:42","title":"Ötödével több magyar választja a magánműtőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa324409-9161-4cc7-9005-84f50b70d197","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cardlax nevű cég egy hiánypótló megoldást fejlesztett ki: egy olyan \"mosógépet\", ami megtisztítja a vezeték nélküli fülhallgatókat.","shortLead":"A Cardlax nevű cég egy hiánypótló megoldást fejlesztett ki: egy olyan \"mosógépet\", ami megtisztítja a vezeték nélküli...","id":"20210409_vezetek_nelkuli_fulhallgato_tisztitasa_clardlax_kickstarter_projekt_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa324409-9161-4cc7-9005-84f50b70d197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26702a9a-babf-496a-b8a4-f4a518b47bcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_vezetek_nelkuli_fulhallgato_tisztitasa_clardlax_kickstarter_projekt_kampany","timestamp":"2021. április. 09. 19:03","title":"Ömlik a pénz a Kickstarteren a gépre, ami megtisztítja a fülhallgatót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"921de222-a633-41db-8b5a-e9a87f71e45a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A felvételekből az is kitűnik, mennyire megterheli a járvány az egészségügyi rendszert.","shortLead":"A felvételekből az is kitűnik, mennyire megterheli a járvány az egészségügyi rendszert.","id":"20210409_surgossegi_romania_video_korhaz_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=921de222-a633-41db-8b5a-e9a87f71e45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5edc002-245f-442a-b85e-5021d81484f4","keywords":null,"link":"/vilag/20210409_surgossegi_romania_video_korhaz_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 09. 05:58","title":"Sürgősségi osztályon forgatott videóval figyelmeztet a járvány veszélyeire Románia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]