[{"available":true,"c_guid":"9e315d41-5bed-4d9c-b714-aa9fda74b731","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"José Sócrates ártatlannak vallja magát, az eljárást pedig politikailag motiváltnak tartja.","shortLead":"José Sócrates ártatlannak vallja magát, az eljárást pedig politikailag motiváltnak tartja.","id":"20210410_Penzmosas_es_okirathamisitas_miatt_indul_per_a_korabbi_portugal_kormanyfo_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e315d41-5bed-4d9c-b714-aa9fda74b731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05c4eca0-e75a-495b-83ff-c21e51546bff","keywords":null,"link":"/vilag/20210410_Penzmosas_es_okirathamisitas_miatt_indul_per_a_korabbi_portugal_kormanyfo_ellen","timestamp":"2021. április. 10. 20:06","title":"Pénzmosás és okirathamisítás miatt indul per a korábbi portugál kormányfő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17894859-3b16-425a-8b37-9dde8cf77432","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az LMP szerint a kormány Petry Zsolttal tereli el a figyelmet azokról, akiket magukra hagyott.\r

","shortLead":"Az LMP szerint a kormány Petry Zsolttal tereli el a figyelmet azokról, akiket magukra hagyott.\r

","id":"20210411_LMP_A_miniszterelnok_Petry_Zsolttal_foglalkozik_mikozben_szazezreket_hagyott_magara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17894859-3b16-425a-8b37-9dde8cf77432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d6eef6-b860-44af-b662-7310c1dc19bc","keywords":null,"link":"/itthon/20210411_LMP_A_miniszterelnok_Petry_Zsolttal_foglalkozik_mikozben_szazezreket_hagyott_magara","timestamp":"2021. április. 11. 18:21","title":"LMP: A miniszterelnök Petry Zsolttal foglalkozik, miközben százezreket hagyott magára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8076b6-1436-4700-a236-99c6885b3bf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel hétezerrel több nyolcadik osztályos diák van idén, mint a 2019/2020-as tanévben.","shortLead":"Közel hétezerrel több nyolcadik osztályos diák van idén, mint a 2019/2020-as tanévben.","id":"20210412_Elesebb_a_verseny_a_gimnaziumi_helyekert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac8076b6-1436-4700-a236-99c6885b3bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d676efaf-e851-41d9-b69b-96670f5dadfa","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_Elesebb_a_verseny_a_gimnaziumi_helyekert","timestamp":"2021. április. 12. 10:15","title":"Élesebbé vált a verseny a gimnáziumi helyekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8322cf9e-8a39-4894-90a7-5a44753a69cf","c_author":"HBO GO","category":"brandcontent","description":"Videónkban szülőkkel és egy pszichológussal beszélgettünk arról, hogy mire fontos figyelmünk gyermekünk tartalomfogyasztásával összefüggésben? Szabad-e órákon át hagynunk mesét nézni őket? Mi van, ha csak így hajlandó enni? Hogyan szűrjük a tartalmakat? Mit jelent, ha gyermekünk ugyanazt a rajzfilmet követeli újra és újra? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kerestük a választ.","shortLead":"Videónkban szülőkkel és egy pszichológussal beszélgettünk arról, hogy mire fontos figyelmünk gyermekünk...","id":"20210317_Gyerekek_a_teve_elott_HBO","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8322cf9e-8a39-4894-90a7-5a44753a69cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135f7b2f-a812-4fa8-b657-5752b6fed0f7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210317_Gyerekek_a_teve_elott_HBO","timestamp":"2021. április. 11. 12:30","title":"Gyerekek a tévé előtt – tanulságos útravaló vagy szükséges rossz a mesenézés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa80ed1-ed93-4038-a3fe-885874f9c86c","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Lackfi Jánosnak most a következő szavakból kellett ihletet merítenie: restart, osztályharc, véleménycsata, provokáció, kisérettségi.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210411_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaa80ed1-ed93-4038-a3fe-885874f9c86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce096d8-2b9e-4fd7-9d96-cd44ff1bcd8c","keywords":null,"link":"/360/20210411_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2021. április. 11. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János kést rántott, pedig nem is gondolták volna róla ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járványhelyzet első évében teljesen elmaradt, idén azonban – online keretek közt – újra tető alá hozzák a videojátékos mennyországot, az E3-at.","shortLead":"A járványhelyzet első évében teljesen elmaradt, idén azonban – online keretek közt – újra tető alá hozzák...","id":"20210410_e3_2021_videojatek_kiallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e56ff2-7ba5-43b9-a610-d4a8aaed647a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210410_e3_2021_videojatek_kiallitas","timestamp":"2021. április. 10. 15:03","title":"Újraindul az egyik legnagyobb játékos show: ingyen lehet nézni az E3-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0596bb97-87d0-4fea-81da-fd8a10ce6c46","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú idő után látogat haza Erzsébet királynő unokája.","shortLead":"Hosszú idő után látogat haza Erzsébet királynő unokája.","id":"20210412_Harry_herceg_Meghan_Markle_nelkul_tert_vissza_Londonba_a_nagyapja_temetesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0596bb97-87d0-4fea-81da-fd8a10ce6c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b588b181-9825-4189-9ed8-ee2c32549b06","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Harry_herceg_Meghan_Markle_nelkul_tert_vissza_Londonba_a_nagyapja_temetesere","timestamp":"2021. április. 12. 09:32","title":"Harry herceg Meghan Markle nélkül tért vissza Londonba a nagyapja temetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök egy Szegeden történt közúti közlekedési baleset körülményeinek tisztázása érdekében kérik a lakosság segítségét.\r

