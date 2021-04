Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8382179e-389e-4bef-8feb-79755ea7e8a5","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A konténerszállító hajó hat napig blokkolta a forgalmat a tengeri átkelőn, emiatt a környéken megugrott a kén-dioxid-szennyezés. A levegőbe jutó anyagokat még az űrből is lehetett érzékelni.\r

","shortLead":"A konténerszállító hajó hat napig blokkolta a forgalmat a tengeri átkelőn, emiatt a környéken megugrott...","id":"20210414_ever_given_szuezi_csatorna_ken_dioxid_legszennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8382179e-389e-4bef-8feb-79755ea7e8a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899be926-3ecb-4ac8-9ed5-80f521df5908","keywords":null,"link":"/zhvg/20210414_ever_given_szuezi_csatorna_ken_dioxid_legszennyezes","timestamp":"2021. április. 14. 13:40","title":"A környezet is megsínyli, hogy fennakadt az Ever Given a Szuezi-csatornában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4374bea6-85e1-4b55-88de-17bf4a7390e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak kedden 13 óráig 30 ezer embert oltottak be.","shortLead":"Csak kedden 13 óráig 30 ezer embert oltottak be.","id":"20210413_Orban_3_millio_beoltott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4374bea6-85e1-4b55-88de-17bf4a7390e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c76810-52b6-4cb1-ad85-0f138f4bb97d","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_Orban_3_millio_beoltott","timestamp":"2021. április. 13. 13:47","title":"Orbán: 3 millió beoltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök bízik abban, hogy május 17-én tovább tudnak enyhíteni a korlátozásokon.","shortLead":"A brit miniszterelnök bízik abban, hogy május 17-én tovább tudnak enyhíteni a korlátozásokon.","id":"20210413_Boris_Johnson_oltas_lezaras_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb472dda-2c34-46e4-85a0-3d609dbbfa36","keywords":null,"link":"/vilag/20210413_Boris_Johnson_oltas_lezaras_koronavirus","timestamp":"2021. április. 13. 16:49","title":"Boris Johnson: Nem az oltások, hanem lezárás miatt csökkent a súlyos megbetegedések és a halálesetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a","c_author":"BI","category":"elet","description":"Úgy tűnik, a kormány eltökélt az általános iskolák jövő hétfői nyitása mellett, viszont egyre több helyről hallani, hogy a központi döntés ellenére lehetnek helyben kiskapuk. Igaz, ehhez együttműködő iskolavezetésre van szükség.\r

\r

","shortLead":"Úgy tűnik, a kormány eltökélt az általános iskolák jövő hétfői nyitása mellett, viszont egyre több helyről hallani...","id":"20210413_koronavirus_altalanos_iskola_nyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9d2d76-d0b0-4ac2-93a5-4580ca4b318a","keywords":null,"link":"/elet/20210413_koronavirus_altalanos_iskola_nyitas","timestamp":"2021. április. 13. 06:30","title":"Koronavírus és iskolanyitás: a diákoknak könnyebb, a tanároknak nehezebb lesz otthon maradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Amint 3,5 millió ember megkapja az első oltását, a vendéglátóhelyek teraszaira beengedhetnek vendégeket.","shortLead":"Amint 3,5 millió ember megkapja az első oltását, a vendéglátóhelyek teraszaira beengedhetnek vendégeket.","id":"20210414_Orban_terasz_nyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10243b90-9c29-465a-834c-834ce12de562","keywords":null,"link":"/kkv/20210414_Orban_terasz_nyitas","timestamp":"2021. április. 14. 16:20","title":"Orbán: Akár már a jövő hét közepén kinyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dce885d-5c99-46bd-a3aa-4df273ed3726","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy biztonsági őrnek tűnt fel, hogy kutyaugatást hall az utánfutóról.","shortLead":"Egy biztonsági őrnek tűnt fel, hogy kutyaugatást hall az utánfutóról.","id":"20210414_allatkinzas_kutya_kecske_szallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dce885d-5c99-46bd-a3aa-4df273ed3726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb9f012-2499-41c0-94b4-2d4782d7e8a5","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_allatkinzas_kutya_kecske_szallitas","timestamp":"2021. április. 14. 11:25","title":"Liszteszsákokban szállított egy férfi kutyakölyköket és egy kecskét, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutatás arra is rákérdezett, visszaengedi-e a szülő a gyermekét az iskolába április 19-én.","shortLead":"A kutatás arra is rákérdezett, visszaengedi-e a szülő a gyermekét az iskolába április 19-én.","id":"20210413_szulok_felmeres_iskola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec536fc3-783a-4739-8ca4-d5d2e43d20c5","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_szulok_felmeres_iskola","timestamp":"2021. április. 13. 05:22","title":"Egy felmérés szerint a szülők többsége nem tartja biztonságosnak az iskolák újranyitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e7e9849-dfad-45e0-91ac-71e4ab8c2a98","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egyre többet érnek a világ legnagyobb fociklubjai, két év alatt átlagosan 30 százalékkal nőtt az értékük. Először végzett az első helyen a Barcelona, amely letaszította trónjáról a Real Madridot – írja a Forbes.","shortLead":"Egyre többet érnek a világ legnagyobb fociklubjai, két év alatt átlagosan 30 százalékkal nőtt az értékük. Először...","id":"20210413_Hiaba_a_vilagjarvany_a_fociklubbok_erteke_folyamatosan_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e7e9849-dfad-45e0-91ac-71e4ab8c2a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc53f7c-a71d-4a0c-a8a9-2baeaf3a1b55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210413_Hiaba_a_vilagjarvany_a_fociklubbok_erteke_folyamatosan_no","timestamp":"2021. április. 13. 15:42","title":"Hiába a világjárvány, a fociklubok értéke folyamatosan nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]