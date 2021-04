Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e02045c-6f12-4d75-a229-8bdd4a21bd30","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hárskút felé vezető úton megbénult a közlekedés a havazás miatt.","shortLead":"A Hárskút felé vezető úton megbénult a közlekedés a havazás miatt.","id":"20210413_A_Bakonyban_mar_szakad_a_ho_tobb_busz_es_auto_is_elakadt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e02045c-6f12-4d75-a229-8bdd4a21bd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91af4fab-143b-4c63-a831-b6d6d06440b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_A_Bakonyban_mar_szakad_a_ho_tobb_busz_es_auto_is_elakadt","timestamp":"2021. április. 13. 18:49","title":"A Bakonyban már szakad a hó, több busz és autó is elakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d418c7-101b-492d-873d-81b5a8fb6013","c_author":"Szvetelszky Zsuzsanna","category":"hvgkonyvek","description":"A már sokszor tálalt alapigazságokat érdemes újra és újra, a lehető legtöbb oldalról alaposan szemügyre venni – javasolja Rutger Bregman holland történész-író. Szvetelszky Zsuzsanna szociálpszichológus könyvajánlója. ","shortLead":"A már sokszor tálalt alapigazságokat érdemes újra és újra, a lehető legtöbb oldalról alaposan szemügyre venni –...","id":"20210413_Nem_az_emberiseg_onzo_cinikus_es_kegyetlen_hanem_a_vezetoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8d418c7-101b-492d-873d-81b5a8fb6013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eee8c7c-8d92-4def-b80f-d765f9d635ed","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210413_Nem_az_emberiseg_onzo_cinikus_es_kegyetlen_hanem_a_vezetoi","timestamp":"2021. április. 13. 19:15","title":"Nem az emberiség önző, cinikus és kegyetlen, hanem a vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fdad89b-a678-4576-b13f-4fb2f9c96983","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A minisztérium 2023 végén költözhet be az új épületbe.","shortLead":"A minisztérium 2023 végén költözhet be az új épületbe.","id":"20210414_penzugyminiszterium_var_epulet_felujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fdad89b-a678-4576-b13f-4fb2f9c96983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a75aad-3d3c-4931-8583-78270361c562","keywords":null,"link":"/kkv/20210414_penzugyminiszterium_var_epulet_felujitas","timestamp":"2021. április. 14. 09:06","title":"55 milliárdba kerül a Pénzügyminisztérium várbeli épületének felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d72d8b-5307-469b-a0bd-478646f16252","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"A fizikai SIM-kártyákat a készülékbe beágyazott chippel felváltó eSIM technológia környezetkímélő, biztonságosabb, praktikusabb, és a használatával már az okosórában sem foglalja el a helyet semmi a memóriakártyától. Az innováció már ma is elérhető, de a szakértők szerint két év múlva már ez lesz az elsődleges mobiltelefon-azonosítási technológia. Összeszedtük, milyen előnyökkel jár eSIM-képes készülékre váltani.","shortLead":"A fizikai SIM-kártyákat a készülékbe beágyazott chippel felváltó eSIM technológia környezetkímélő, biztonságosabb...","id":"magyartelekomnyrt_20210310_Itt_a_biztonsagos_mobilozas_jovoje_a_SIMkartya_beleolvadt_a_telefonunkba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38d72d8b-5307-469b-a0bd-478646f16252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6b4339-8da8-4cd7-8684-0d5d1f629c99","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekomnyrt_20210310_Itt_a_biztonsagos_mobilozas_jovoje_a_SIMkartya_beleolvadt_a_telefonunkba","timestamp":"2021. április. 14. 16:15","title":"Itt a biztonságos mobilozás jövője: a SIM-kártya beleolvadt a telefonunkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszesek szerint lehetne spórolni a köztisztaság és a közlekedés minőségén, de ezt rajtuk kívül senki sem tartja jó ötletnek.","shortLead":"A fideszesek szerint lehetne spórolni a köztisztaság és a közlekedés minőségén, de ezt rajtuk kívül senki sem tartja jó...","id":"20210415_budapest_anyagi_helyzete_jarvany_utan_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb7deb34-5ea0-4dcd-865d-cb56c285c3df","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_budapest_anyagi_helyzete_jarvany_utan_felmeres","timestamp":"2021. április. 15. 07:51","title":"Borúlátó Budapest: kevesen hiszik, hogy a járvány után több pénze lehet a fővárosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"265a65b4-e11a-4d5f-9dd8-c3b7639b1f18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Figyelőnek adott interjút, ebben többek között arról beszélt, májusban minden 18 évesnél idősebb ember megkaphatja az első oltását. A választásokról Gulyás azt mondta, \"minden eddigit felül- vagy inkább alulmúló\" kampányra számít.

","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Figyelőnek adott interjút, ebben többek között arról beszélt, májusban minden...","id":"20210415_Gulyas_Gergely_koronavirus_nyitas_kampany_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=265a65b4-e11a-4d5f-9dd8-c3b7639b1f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fa8bd8-5183-4b45-90d6-989d2a099ffa","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_Gulyas_Gergely_koronavirus_nyitas_kampany_interju","timestamp":"2021. április. 15. 10:41","title":"Gulyás Gergely minden eddigit felül- vagy inkább alulmúló kampányra számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1da89a-9e16-4833-a55c-258ede869f3e","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Nincs bűnözés, nincs betegség, háború, öregedés, nincs szenvedés, nincs birtoklási vágy. Egy amerikai sorozat kísérletet tesz a kilenc évtizede született és azóta klasszikussá vált regényben vizionált világ bemutatására, ahol a születéstől a halálig minden megtervezett, beleértve a boldogságot is.","shortLead":"Nincs bűnözés, nincs betegség, háború, öregedés, nincs szenvedés, nincs birtoklási vágy. Egy amerikai sorozat...","id":"202114__szep_uj_vilag__huxley_laboratoriuma__ujrakondicionalas__nyakunkon_ajolet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d1da89a-9e16-4833-a55c-258ede869f3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3272ffd-55ad-427e-99c0-400001d52480","keywords":null,"link":"/360/202114__szep_uj_vilag__huxley_laboratoriuma__ujrakondicionalas__nyakunkon_ajolet","timestamp":"2021. április. 13. 17:00","title":"A biztonságért a szabadságot adják a megfilmesített Szép új világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy korábban felvett hitelt váltott ki a BDPST Zrt. Tiborczhoz köthető más vállalkozók is részt vettek a jegybanki programban.","shortLead":"Egy korábban felvett hitelt váltott ki a BDPST Zrt. Tiborczhoz köthető más vállalkozók is részt vettek a jegybanki...","id":"20210414_Tiborcz_Istvan_mnb_hitel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d1dd59-18c0-41c8-bedb-67f1453a58a8","keywords":null,"link":"/kkv/20210414_Tiborcz_Istvan_mnb_hitel","timestamp":"2021. április. 14. 07:23","title":"Tiborcz István cégének is jutott az állami olcsó hitelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]