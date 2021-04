Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e4ddb8c-c5c5-44b6-a70b-fb59bda8826a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A brazil kórházak intenzív részlegein már 52 százalékos a 40 év alatti betegek aránya.","shortLead":"A brazil kórházak intenzív részlegein már 52 százalékos a 40 év alatti betegek aránya.","id":"20210414_braziliaban_virusvarians_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e4ddb8c-c5c5-44b6-a70b-fb59bda8826a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be179c30-aacc-4187-a2e4-71c5027b011f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_braziliaban_virusvarians_koronavirus","timestamp":"2021. április. 14. 06:11","title":"Leginkább a 40 év alattiakat támadja Brazíliában a helyi vírusvariáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d626a2-98ea-41e3-84c7-68e6968ac6f9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Hertha BSC egy játékosának is pozitív lett a tesztje.

","shortLead":"A Hertha BSC egy játékosának is pozitív lett a tesztje.

","id":"20210415_dardai_pal_hertha_bsc_koronavirus_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73d626a2-98ea-41e3-84c7-68e6968ac6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63dc11b2-cb70-4abb-b382-c61dda619a59","keywords":null,"link":"/sport/20210415_dardai_pal_hertha_bsc_koronavirus_karanten","timestamp":"2021. április. 15. 12:25","title":"Dárdai Pál és egyik segítője is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem jutott pénzhez, elmenekült.\r

","shortLead":"Nem jutott pénzhez, elmenekült.\r

","id":"20210414_kobanya_bevasarlokozpont_rablas_keses_tamadas_penzszallito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5548494f-ee5a-4f38-820e-24b449cb1c90","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_kobanya_bevasarlokozpont_rablas_keses_tamadas_penzszallito","timestamp":"2021. április. 14. 17:01","title":"Szökésben a férfi, aki késsel próbált kirabolni egy pénzszállítót Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321a8e46-c8e7-4a80-8354-2bf009e7e2b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ADOM diákmozgalom kérésére rakták össze a bárki által használható, gyorsan kitölthető dokumentumot.","shortLead":"Az ADOM diákmozgalom kérésére rakták össze a bárki által használható, gyorsan kitölthető dokumentumot.","id":"20210415_TASZ_iskola_kerelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=321a8e46-c8e7-4a80-8354-2bf009e7e2b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f07e72-873e-41d3-a574-1db87fd2e12f","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_TASZ_iskola_kerelem","timestamp":"2021. április. 15. 15:37","title":"Kérelemmintát készített azoknak a szülőknek a TASZ, akik nem küldenék iskolába gyereküket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az nem újdonság, hogy a miniszterelnök a Facebookon kommunikál, most viszont már azt is ott tette közzé, hogy majd valamikor valamiről valamit mondani fog.","shortLead":"Az nem újdonság, hogy a miniszterelnök a Facebookon kommunikál, most viszont már azt is ott tette közzé, hogy majd...","id":"20210414_Orban_Viktor_bejelent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e76329-9afb-47cb-a7ff-ac91a8818186","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_Orban_Viktor_bejelent","timestamp":"2021. április. 14. 15:09","title":"Orbán Viktor hamarosan bejelentést tesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A PSZ-hez több jelzés is érkezett, amelyek szerint óvónők, dajkák és gyerekek is elkapták a vírust a jelenleg ügyeleti rendben működő óvodákban.","shortLead":"A PSZ-hez több jelzés is érkezett, amelyek szerint óvónők, dajkák és gyerekek is elkapták a vírust a jelenleg ügyeleti...","id":"20210414_PSZ_Orban_reszsiker","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0384d078-1eca-4535-8214-fdea06094d3b","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_PSZ_Orban_reszsiker","timestamp":"2021. április. 14. 19:58","title":"PSZ: Azt a két korosztályt küldik be az intézményekbe, akiknél a legnehezebb megvalósítani a távolságtartást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862fd84a-83cf-40bb-9d69-b1405fd811eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-konszern cseh márkája 5 év után most először alakította át komolyabban legnagyobb szabadidő-autóját.","shortLead":"A Volkswagen-konszern cseh márkája 5 év után most először alakította át komolyabban legnagyobb szabadidő-autóját.","id":"20210414_itt_a_megujult_skoda_kodiaq_245_loeros_rs_valtozatban_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=862fd84a-83cf-40bb-9d69-b1405fd811eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"729631e2-3e5d-4ea4-97f9-8af0303c0052","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_itt_a_megujult_skoda_kodiaq_245_loeros_rs_valtozatban_is","timestamp":"2021. április. 14. 07:59","title":"Itt a megújult Skoda Kodiaq, 245 lóerős RS változatban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7ca759-3112-43ec-b13e-c81ca9021d0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hank Azaria állítása szerint nem gondolt bele, hogy a karakter sztereotip megjelenítése sok indiait sérthet.","shortLead":"Hank Azaria állítása szerint nem gondolt bele, hogy a karakter sztereotip megjelenítése sok indiait sérthet.","id":"20210414_Bocsanat_indiai_Apu_Simpson_csalad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f7ca759-3112-43ec-b13e-c81ca9021d0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f05413-434f-4500-b38b-74f46ed784ff","keywords":null,"link":"/elet/20210414_Bocsanat_indiai_Apu_Simpson_csalad","timestamp":"2021. április. 14. 16:11","title":"Minden indiaitól bocsánatot kért a színész, aki 20 évig volt Apu hangja a Simpson családban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]