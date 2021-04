Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03d8d710-dff3-463f-a14f-8bcbe9621901","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A másik mercedeses, Valtteri Bottas csak a nyolcadik lett.","shortLead":"A másik mercedeses, Valtteri Bottas csak a nyolcadik lett.","id":"20210417_emilia_romagna_nagydij_f1_hamilton_perez_verstappen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03d8d710-dff3-463f-a14f-8bcbe9621901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4606fa-c51e-4566-8e28-6f4f06097fca","keywords":null,"link":"/cegauto/20210417_emilia_romagna_nagydij_f1_hamilton_perez_verstappen","timestamp":"2021. április. 17. 16:06","title":"Csak megszorítani tudták Hamiltont az időmérőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd97ec4e-43ec-4f27-b659-dc3ace33feed","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A Google Translate 109 nyelve helyett a DeepL fordító csak 24 nyelven tud, de szerencsére ezek egyike a magyar. Azért szerencsére, mert tapasztalataink alapján a Google megoldásánál sokkal jobb eredményeket dob ki.","shortLead":"A Google Translate 109 nyelve helyett a DeepL fordító csak 24 nyelven tud, de szerencsére ezek egyike a magyar. Azért...","id":"20210417_linguee_deepl_fordito_magyar_nyelv_google_translate","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd97ec4e-43ec-4f27-b659-dc3ace33feed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f1776bf-7abf-4b57-85f6-2fde28062a2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210417_linguee_deepl_fordito_magyar_nyelv_google_translate","timestamp":"2021. április. 17. 18:00","title":"Sokkal jobb, mint a Google Fordító, és most már magyarul is tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f00334db-b85f-452b-be3c-6a3de490bb31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mértéke kérdéses, a ténye már nem: nehezebben és drágábban lehet majd adattárolókat beszerezni. Egy újfajta kriptopénz szabad tárhelyet igényel, ezért vannak, akik pánikszerűen vásárolják fel a merevlemezeket és SSD-ket. Ez nem csak a különálló tárolók árára és készletére lehet hatással, hanem a telefonoktól a laptopokon át a szerverekig mindenféle eszköz vásárlói szembesülhetnek a drágulással és a készlethiánnyal.","shortLead":"A mértéke kérdéses, a ténye már nem: nehezebben és drágábban lehet majd adattárolókat beszerezni. Egy újfajta...","id":"20210419_chia_kriptopenz_merevlemez_ssd_felvasarlas_dragulas_keszlethiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f00334db-b85f-452b-be3c-6a3de490bb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61b190d6-c30e-4ad5-9ffe-bcd300ff5850","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_chia_kriptopenz_merevlemez_ssd_felvasarlas_dragulas_keszlethiany","timestamp":"2021. április. 19. 09:03","title":"Kínaiak vad felvásárlásba kezdtek, hiány és drágulás jön merevlemezből és SSD-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321a8e46-c8e7-4a80-8354-2bf009e7e2b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendkívüli szünettel az a probléma, hogy az így elmaradt órákat elvileg a nyáron pótolni kellene. ","shortLead":"A rendkívüli szünettel az a probléma, hogy az így elmaradt órákat elvileg a nyáron pótolni kellene. ","id":"20210417_A_szulok_attol_tartanak_hogy_rendkivuli_szunetet_rendelnek_el_az_osztalyokban_amennyiben_nem_jar_be_eleg_tanulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=321a8e46-c8e7-4a80-8354-2bf009e7e2b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6837a6b4-1fca-4d17-abfe-6433b62a51ac","keywords":null,"link":"/itthon/20210417_A_szulok_attol_tartanak_hogy_rendkivuli_szunetet_rendelnek_el_az_osztalyokban_amennyiben_nem_jar_be_eleg_tanulo","timestamp":"2021. április. 17. 16:19","title":"A szülők attól tartanak, hogy rendkívüli szünetet rendelnek el az osztályokban, amennyiben nem jár be elég tanuló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c811ec-59e9-4b30-88e3-f13d4fbac194","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 85 évesen elhunyt színművészről otthona előtt is megemlékeznek tisztelői, ismerősei.","shortLead":"A 85 évesen elhunyt színművészről otthona előtt is megemlékeznek tisztelői, ismerősei.","id":"20210417_Viragok_mecsesek_gyulnek_Torocsik_Mari_velemi_hazanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84c811ec-59e9-4b30-88e3-f13d4fbac194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0934bb77-7a38-4afd-8c42-f5bac81d1e87","keywords":null,"link":"/elet/20210417_Viragok_mecsesek_gyulnek_Torocsik_Mari_velemi_hazanal","timestamp":"2021. április. 17. 18:21","title":"Virágok, mécsesek gyűlnek Törőcsik Mari velemi házánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6377de2-6fba-4bf9-9f85-e8ed4bd4e74b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már 162 lengyel városban jelentek meg az elfogadásra buzdító plakátok.","shortLead":"Már 162 lengyel városban jelentek meg az elfogadásra buzdító plakátok.","id":"20210418_Kiforditott_abortuszplakatokkal_uzennek_az_LMBTQgyerekeiket_el_nem_fogado_szuloknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6377de2-6fba-4bf9-9f85-e8ed4bd4e74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edfa27a0-3726-4b57-a54c-255e2f40cec5","keywords":null,"link":"/elet/20210418_Kiforditott_abortuszplakatokkal_uzennek_az_LMBTQgyerekeiket_el_nem_fogado_szuloknek","timestamp":"2021. április. 18. 16:03","title":"Kifordított abortuszplakátokkal üzennek az LMBTQ-gyerekeiket el nem fogadó szülőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96dba1e-b57c-4bcc-9158-4cd688b77977","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az iskolák is kinyitnak, de bizonyos esetekben azok is tesztekhez kötik a bejárást. ","shortLead":"Az iskolák is kinyitnak, de bizonyos esetekben azok is tesztekhez kötik a bejárást. ","id":"20210417_A_szlovakok_is_nyitnak_hetfotol_de_csak_negativ_antigenteszttel_lehet_bemenni_a_munkahelyre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c96dba1e-b57c-4bcc-9158-4cd688b77977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb57850c-32fd-4ae1-bda2-88eda2984730","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210417_A_szlovakok_is_nyitnak_hetfotol_de_csak_negativ_antigenteszttel_lehet_bemenni_a_munkahelyre","timestamp":"2021. április. 17. 20:58","title":"A szlovákok is nyitnak hétfőtől, de csak negatív antigénteszttel lehet munkába járni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24496c70-322c-427a-afff-502d0cf250de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 9 hónapos kislány szülei eddig úgy tudták, hogy gyógyíthatatlan betegséggel küzd a gyerekük, akinek az orvosok legfeljebb három évet jósolnak. Éppen idén indultak el azonban egy lehetséges gyógyterápia klinikai kísérletei. A RTL Híradónak nyilatkozó szülők szerint most elsősorban nem a pénz, hanem az információk segíthetnek nekik. ","shortLead":"A 9 hónapos kislány szülei eddig úgy tudták, hogy gyógyíthatatlan betegséggel küzd a gyerekük, akinek az orvosok...","id":"20210417_Nagyon_ritka_genetikai_betegseggel_kuzd_a_9_honapos_Biborka_a_szulok_sorstarsakat_keresnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24496c70-322c-427a-afff-502d0cf250de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea67c22a-eb9e-4d80-ad23-a7009c3679f6","keywords":null,"link":"/elet/20210417_Nagyon_ritka_genetikai_betegseggel_kuzd_a_9_honapos_Biborka_a_szulok_sorstarsakat_keresnek","timestamp":"2021. április. 17. 21:59","title":"Nagyon ritka genetikai betegséggel küzd a 9 hónapos Bíborka, a szülők sorstársakat keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]