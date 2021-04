Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"058bcc56-1ef4-4efe-a3b8-51a9d1e75be5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Öles léptekkel halad az Európai Szuperliga a széthullás felé vezető úton.","shortLead":"Öles léptekkel halad az Európai Szuperliga a széthullás felé vezető úton.","id":"20210421_europai_szuperliga_foci_visszalepes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=058bcc56-1ef4-4efe-a3b8-51a9d1e75be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f995089c-30f5-4f66-908b-06794a44ea1c","keywords":null,"link":"/sport/20210421_europai_szuperliga_foci_visszalepes","timestamp":"2021. április. 21. 05:17","title":"Mind a hat angol klub visszalépett az Európai Szuperligától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e62770a-3986-486d-b2e5-8421f8640041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az LG Rollable nevű készülék valószínűleg már soha nem fog elkészülni, még utoljára megkapott egy tanúsítványt.","shortLead":"Bár az LG Rollable nevű készülék valószínűleg már soha nem fog elkészülni, még utoljára megkapott egy tanúsítványt.","id":"20210420_lg_feltekerheto_kijelzos_telefon_lg_rollable_nfc_tanusitvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e62770a-3986-486d-b2e5-8421f8640041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3500eb-e4b0-4166-851c-6eb556b0878d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_lg_feltekerheto_kijelzos_telefon_lg_rollable_nfc_tanusitvany","timestamp":"2021. április. 20. 11:33","title":"Megkapta az engedélyt az utóbbi idők legérdekesebb telefonja – csak már nincs, aki legyártsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6e93d1-a7fe-4c7a-afb0-11e5addcd2d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung egy ügyes módszert talált arra, hogy megmutassa az iPhone-osoknak, milyen is az élet egy Samsung telefonnal.","shortLead":"A Samsung egy ügyes módszert talált arra, hogy megmutassa az iPhone-osoknak, milyen is az élet egy Samsung telefonnal.","id":"20210420_itest_samsung_webalkalmazas_android_ios","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e6e93d1-a7fe-4c7a-afb0-11e5addcd2d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cffeae4e-dbb1-4059-9cce-c093eb96f892","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_itest_samsung_webalkalmazas_android_ios","timestamp":"2021. április. 20. 11:03","title":"Az iPhone-ján próbálna ki egy Samsung telefont? Nem lehetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea5ee0a2-35a8-4f04-b15c-8b74d4293382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nemcsak jelentős pénzbírság sújtja majd azokat a francia cégeket, amelyek elégetik az el nem adott termékeket, de a francia kormány akár a sajtóban is beszámolhat a törvénysértésről – a cégek költségére.","shortLead":"Nemcsak jelentős pénzbírság sújtja majd azokat a francia cégeket, amelyek elégetik az el nem adott termékeket, de...","id":"20210420_Nemsokara_torveny_tiltja_majd_hogy_a_divatcegek_megsemmisitsek_az_eladatlan_keszletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea5ee0a2-35a8-4f04-b15c-8b74d4293382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad6fa50-9199-42b7-a875-6ddc6148d768","keywords":null,"link":"/zhvg/20210420_Nemsokara_torveny_tiltja_majd_hogy_a_divatcegek_megsemmisitsek_az_eladatlan_keszletet","timestamp":"2021. április. 20. 12:29","title":"Törvény tiltja majd Franciaországban, hogy a divatcégek megsemmisítsék az eladatlan termékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4ef1d6-0b05-456d-aeb3-c6edc7489c34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig idősotthonban lakott, mert folyamatos orvosi felügyeletre szorult.\r

