[{"available":true,"c_guid":"b57e7f0a-4f73-4ca4-bb14-54c63813bbae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Galaxy Z Fold Tab néven mutathatja majd be azt a táblagépet, amit nem egy, hanem két ponton lehet majd meghajlítani.","shortLead":"A Samsung Galaxy Z Fold Tab néven mutathatja majd be azt a táblagépet, amit nem egy, hanem két ponton lehet majd...","id":"20210421_osszecsukhato_tablagep_samsung_galaxy_z_fold_tab","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b57e7f0a-4f73-4ca4-bb14-54c63813bbae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f835321-3be1-4c2c-8a96-ad1424396c47","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_osszecsukhato_tablagep_samsung_galaxy_z_fold_tab","timestamp":"2021. április. 21. 11:03","title":"Kinyitható táblagéppel jöhet ki a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA alelnöke szerint a tucatnyi szakadár klub kezdeményezésének sikere nagyban függ attól, hogy az európai és a nemzetközi futballszövetség mennyire tud egységesen fellépni ellene.","shortLead":"Az UEFA alelnöke szerint a tucatnyi szakadár klub kezdeményezésének sikere nagyban függ attól, hogy az európai és...","id":"20210419_csanyi_sandor_europai_szuperliga_uefa_fifa_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b1b93e-f8fd-4153-8e7a-58f92602e7d1","keywords":null,"link":"/sport/20210419_csanyi_sandor_europai_szuperliga_uefa_fifa_foci","timestamp":"2021. április. 19. 22:33","title":"Csányi szerinte az Eb-t még nem veszélyezteti a Szuperliga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a4d2e4-5561-4e3f-99e1-c81f835cf098","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"A Fidesz már azelőtt megszerezte a szolnoki Szigligeti Színházat, hogy Orbán Viktort másodszor is megválasztották volna. A lelkesen jobboldali Balázs Péter tizennégy év után most viszont leköszönt; az új háromfős igazgatóság tagjaival, Barabás Botond színésszel, Csiszár Imre rendezővel és Turczi István költővel beszélgettünk színházról és politikáról.","shortLead":"A Fidesz már azelőtt megszerezte a szolnoki Szigligeti Színházat, hogy Orbán Viktort másodszor is megválasztották...","id":"20210419_szolnoki_szigligeti_szinhaz_uj_igazgato_balazs_peter_barabas_botond_csiszar_imre_turczi_istvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41a4d2e4-5561-4e3f-99e1-c81f835cf098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0edd153a-ad7c-479f-be3f-1b0a754d467f","keywords":null,"link":"/kultura/20210419_szolnoki_szigligeti_szinhaz_uj_igazgato_balazs_peter_barabas_botond_csiszar_imre_turczi_istvan","timestamp":"2021. április. 19. 17:10","title":"Igazgatóváltás Balázs Péter színházában: „Itt nem politikai ügyről van szó”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ahhoz, hogy az új lakások és házak árai fenntartható módon megfizethetőek legyenek, a kínálat bővülésére van szükség. Ez a folyamat is elindult már az ingatlan.com szerint.","shortLead":"Ahhoz, hogy az új lakások és házak árai fenntartható módon megfizethetőek legyenek, a kínálat bővülésére van szükség...","id":"20210420_lakaspiaci_fordulatok_ingatlancom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef5e98e-bf2d-4174-83a2-b210c847807b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210420_lakaspiaci_fordulatok_ingatlancom","timestamp":"2021. április. 20. 10:23","title":"Fejre állt az új ingatlanok piaca, lakás helyett házat keresnek a legtöbben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff19676-33bd-4463-8a3a-6982657c9ea8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Visszatér az eredeti szereplőgárda, ha minden jól megy, már idén karácsonykor láthatjuk a filmet. ","shortLead":"Visszatér az eredeti szereplőgárda, ha minden jól megy, már idén karácsonykor láthatjuk a filmet. ","id":"20210419_Hivatalos_jon_az_uj_Downton_Abbey_film","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ff19676-33bd-4463-8a3a-6982657c9ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a181db-0b10-4f1b-9ab1-9d3a339f03ea","keywords":null,"link":"/elet/20210419_Hivatalos_jon_az_uj_Downton_Abbey_film","timestamp":"2021. április. 19. 15:40","title":"Hivatalos: jön az új Downton Abbey-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f76ee9ed-24f7-4048-8762-50460fc7fe8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felvetődött, hogy a nagyapja temetése után még marad néhány napig, hogy ott legyen Erzsébet 95. születésnapján, de visszautazott Kaliforniába.","shortLead":"Felvetődött, hogy a nagyapja temetése után még marad néhány napig, hogy ott legyen Erzsébet 95. születésnapján, de...","id":"20210421_Harry_herceg_megsem_varta_meg_a_kiralyno_szuletesnapjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f76ee9ed-24f7-4048-8762-50460fc7fe8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06dc27b3-095d-41a7-a90d-765a92731de2","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Harry_herceg_megsem_varta_meg_a_kiralyno_szuletesnapjat","timestamp":"2021. április. 21. 10:14","title":"Harry herceg mégsem várta meg a királynő születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869e98a0-e211-4a7f-86a5-42ee312b915d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper már koncertezne, a miniszter már hallgatná.","shortLead":"A rapper már koncertezne, a miniszter már hallgatná.","id":"20210420_Szijjarto_Peter_covidos_eszmecseret_tartott_Majkaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=869e98a0-e211-4a7f-86a5-42ee312b915d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ebb3f6-2a3b-4122-bb00-38d9fc5505ca","keywords":null,"link":"/elet/20210420_Szijjarto_Peter_covidos_eszmecseret_tartott_Majkaval","timestamp":"2021. április. 20. 09:12","title":"Szijjártó Péter covidos eszmecserét tartott Majkával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffb3fc4-5573-410f-9609-f6098d9f2e4e","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Az aranyér hiába számít népbetegségnek, mivel kellemetlen és kényelmetlen helyen van, az indokoltnál sokkal kevesebbet beszélünk róla. A várandósság vagy a szülés miatt kialakult aranyérre ez fokozottan igaz. Cikkünkben összeszedtük, mit érdemes tudni az ebben az időszakban kialakult betegségről.","shortLead":"Az aranyér hiába számít népbetegségnek, mivel kellemetlen és kényelmetlen helyen van, az indokoltnál sokkal kevesebbet...","id":"proktis_20210421_Mindent_a_varandossag_alatt_kialakulo_aranyerrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ffb3fc4-5573-410f-9609-f6098d9f2e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50775c0-aae9-4785-b03e-b8f390395830","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20210421_Mindent_a_varandossag_alatt_kialakulo_aranyerrol","timestamp":"2021. április. 21. 07:30","title":"Szinte mindenki küzd vele, de mégsem szólnak előre: mindent a várandósság alatt kialakuló aranyérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"}]