[{"available":true,"c_guid":"aab45ca4-f8a5-4ef6-9a9e-5e029f938a47","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szentesi múzeum szeretné megtalálni őket. Őze Lajos ma lenne 86 éves. ","shortLead":"A szentesi múzeum szeretné megtalálni őket. Őze Lajos ma lenne 86 éves. ","id":"20210427_Hol_lehetnek_Oze_Lajos_versmondasainak_megnetofonszalagjai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aab45ca4-f8a5-4ef6-9a9e-5e029f938a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045317cb-03fe-41d9-b970-7bb3d109c12d","keywords":null,"link":"/kultura/20210427_Hol_lehetnek_Oze_Lajos_versmondasainak_megnetofonszalagjai","timestamp":"2021. április. 27. 10:04","title":"Hol lehetnek Őze Lajos versmondásainak magnetofonszalagjai?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02b09c4-a63f-4164-afae-ea1cdfce6fa7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nő családja beperelte a rendőrséget.","shortLead":"A nő családja beperelte a rendőrséget.","id":"20210427_rendor_demens_no_elfogas_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c02b09c4-a63f-4164-afae-ea1cdfce6fa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6c2c21-8b40-4970-9a7a-74ef5fe027bc","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_rendor_demens_no_elfogas_","timestamp":"2021. április. 27. 14:12","title":"Gúnyosan nevetgéltek a rendőrök egy idős, demens nő elfogásán Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kapcsolódik hozzá adatrögzítés, így nincs vele gond – mondja a NAIH-elnök.","shortLead":"Nem kapcsolódik hozzá adatrögzítés, így nincs vele gond – mondja a NAIH-elnök.","id":"20210426_peterfalvi_attila_naih_vedettsegi_igazolvany_enyhites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f306d88-0a44-4a8f-81fe-0e9cb447c8dc","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_peterfalvi_attila_naih_vedettsegi_igazolvany_enyhites","timestamp":"2021. április. 26. 18:01","title":"Péterfalvi szerint adatvédelmi szempontból nincs gond a védettségi igazolvánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cc9303-131c-49ae-8082-fe0cd7fb649a","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint Magyarország az Európai Unió legjobban teljesítő országai tartozik a koronavírus miatti halálozási arányban. Szóba került az alapítványokba szervezett közpénz és a foci is.","shortLead":"A miniszterelnök szerint Magyarország az Európai Unió legjobban teljesítő országai tartozik a koronavírus miatti...","id":"20210426_Orban_az_ellenzeknek_Az_onok_lelken_embereletek_szaradnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9cc9303-131c-49ae-8082-fe0cd7fb649a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdd158f-0e25-4110-9faf-656189407677","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_Orban_az_ellenzeknek_Az_onok_lelken_embereletek_szaradnak","timestamp":"2021. április. 26. 17:13","title":"Orbán az ellenzéknek: Az önök lelkén emberéletek száradnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3df5a1-643c-4180-bccc-7f5e33d565ec","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ötnapos ünnep lesz május első hetében az 1,4 milliárd lakosú országban, ahol már maguk mögött hagyták a koronavírus-járványt. Két év után ez lesz az első ünnepi hét, amikor már nem korlátozzák vírusszabályok az utazást.","shortLead":"Ötnapos ünnep lesz május első hetében az 1,4 milliárd lakosú országban, ahol már maguk mögött hagyták...","id":"20210426_200_millio_kinai_indithatja_be_a_helyi_turizmust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f3df5a1-643c-4180-bccc-7f5e33d565ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46a74b4-31ad-4df9-a2d5-7aeb37f6b51f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210426_200_millio_kinai_indithatja_be_a_helyi_turizmust","timestamp":"2021. április. 26. 18:55","title":"200 millió kínai indíthatja be a helyi turizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd57bde0-44a3-41d9-bc87-00deae8b8fe0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A kormány gépe 480 ezer oltóanyagot hoz Moszkvából.\r

","shortLead":"A kormány gépe 480 ezer oltóanyagot hoz Moszkvából.\r

","id":"20210427_Ujabb_szallitmany_Szputnyik_vakcina_Szijjarto_Peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd57bde0-44a3-41d9-bc87-00deae8b8fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bfc7d3b-e498-4c87-93b7-cb9c6e2ffe10","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_Ujabb_szallitmany_Szputnyik_vakcina_Szijjarto_Peter","timestamp":"2021. április. 27. 06:43","title":"Újabb szállítmány Szputnyik vakcina érkezik Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3d450ac-529a-4427-a606-aed9000d9059","c_author":"Bátyi Orsolya","category":"360","description":"Hajlamosak vagyunk a termelőszövetkezeteket a Rákosi-korszakban erőszakkal létrehozott téeszekkel azonosítani, ám a forma ennél több lehetőséget tartogatott korábban és azóta is.

","shortLead":"Hajlamosak vagyunk a termelőszövetkezeteket a Rákosi-korszakban erőszakkal létrehozott téeszekkel azonosítani, ám...","id":"20210427_Sikeresen_is_lehet_szovetkezni_mi_volt_a_Hangya_titka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3d450ac-529a-4427-a606-aed9000d9059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e36166-20ac-4fc9-91dc-84260633993f","keywords":null,"link":"/360/20210427_Sikeresen_is_lehet_szovetkezni_mi_volt_a_Hangya_titka","timestamp":"2021. április. 27. 17:00","title":"Sikeresen is lehet szövetkezni: mi volt a Hangya titka?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jótékonysági programot menedzselhet a cég, amelyet Várkonyi Andrea nemrég alapított.","shortLead":"Jótékonysági programot menedzselhet a cég, amelyet Várkonyi Andrea nemrég alapított.","id":"20210428_Varkonyi_Andrea_Meszaros_Lorinc_jotekonykodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17170ec6-2cfa-4130-b0dc-8ed4b9b61000","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_Varkonyi_Andrea_Meszaros_Lorinc_jotekonykodas","timestamp":"2021. április. 28. 13:06","title":"Várkonyi Andrea feladata lett megmutatni, Mészáros Lőrinc mennyit jótékonykodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]