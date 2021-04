Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Idén két évfordulót is ünnepel Bridget Jones – feltehetően sok alkohollal és nem kevés számvetéssel. Huszonöt éve jelent meg Helen Fielding elképesztő sikert arató könyve, húsz éve pedig az első Bridget Jones-film. Mitől volt forradalmi a harmincas szingli karaktere a kilencvenes években, és mit kínálhat most, több évtizeddel később Bridget Jones az egyedülállóknak? Az első filmet ma már egészen biztosan nem lehetne megcsinálni, de ha nem készült volna el, sokkal kevesebbet tudnánk a kilencvenes évekről. Huszonöt éve jelent meg Helen Fielding elképesztő sikert arató könyve
Bridget Jones fenekén ma már nem csattanhatnának a férfitenyerek

Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés miatt nyomoz a rendőrség.
Halálos áldozata is van a hajnali budapesti kórháztűznek

Gumilapok gyulladtak ki.
Tűz ütött ki egy üzemépületben Marcaliban

Ritkábban mennek az emberek a boltba, de akkor nagyobb bevásárlásokat tartanak, azonban a kijárási korlátozásokhoz két hónap alatt szoktak csak hozzá.
10 helyett 15 négyzetméterenként engednek majd be a Tescóba vevőket

A nyájimmuniás eléréséhez már a 60-70 százalékos átoltottság sem elegendő - mondta el a szakember.
Szlávik János a köztévén magyarázta, miért fontos a két és fél millió beoltott

A szerb határszakaszon Magyarország felé is nagy a dugó.
Egészségügyi ellenőrzés miatt kell két órát várniuk az autósoknak Hegyeshalomnál

A Dárdai Pál mellett dolgozó kapusedző azt tanácsolta a szivárványcsaládok mellett kiálló labdarúgónak, hogy maradjon a sportnál, ne fogalmazzon meg semmilyen álláspontot közéleti, társadalompolitikai kérdésekben. A szavai sok Hertha-szurkolónak nem tetszettek.
A Gulácsi kiállásáról nyilatkozó Petry Zsolt bizonyos kérdésekben árnyaltabban fogalmazna

Legalábbis az exit pollok szerint vezet a kormánypárt. Bulgária miniszterelnöke a korrupciós vádak ellenere a helyén maradhat