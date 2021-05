Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"34b45a4b-b313-4c0b-bd8d-d087d9e5d6d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zoe Roth édesapja még 2005-ben fotózta le a kislányát, a kép pedig olyan jól sikerült, hogy nemcsak egy versenyt nyert meg vele, de az internetet is meghódította.","shortLead":"Zoe Roth édesapja még 2005-ben fotózta le a kislányát, a kép pedig olyan jól sikerült, hogy nemcsak egy versenyt nyert...","id":"20210430_disaster_girl_nft_arveres_aukcio_ethereum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34b45a4b-b313-4c0b-bd8d-d087d9e5d6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a42fb30-c6ff-405b-9dcb-3b5fc0161c88","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_disaster_girl_nft_arveres_aukcio_ethereum","timestamp":"2021. április. 30. 19:03","title":"Egy csapásra gazdaggá vált a lány, aki eladta a róla készült világhírű mémet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebookon jelentette be a hírt a miniszterelnök.","shortLead":"A Facebookon jelentette be a hírt a miniszterelnök.","id":"20210430_Orban_Megvan_a_4_millio_beoltott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfddebbf-68bd-4e1d-83b8-7d0fca82d32e","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_Orban_Megvan_a_4_millio_beoltott","timestamp":"2021. április. 30. 18:18","title":"Orbán: Megvan a 4 millió beoltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd564c5-1dd5-46bd-9626-a7a921f41198","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Online filmesttel, régi és új magyar filmek vetítésével, valamint online animációs minifesztivállal ünneplik a magyar film születésének 120. évfordulóját országszerte. A hvg.hu összeállította a legfontosabb magyar filmek 30-as listáját.



","shortLead":"Online filmesttel, régi és új magyar filmek vetítésével, valamint online animációs minifesztivállal ünneplik a magyar...","id":"20210430_Ma_van_a_magyar_film_napja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fd564c5-1dd5-46bd-9626-a7a921f41198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed23af2-64b8-4d05-8052-1db1bb1b1bac","keywords":null,"link":"/kultura/20210430_Ma_van_a_magyar_film_napja","timestamp":"2021. április. 30. 09:09","title":"Ma minden a magyar filmről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a335e288-df37-4180-924d-2a2f3ee2c0b3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A klasszikusoktól a pop-artig összesen 150 műtárgy tekinthető meg a Kieselbach Galéria tavaszi aukció előtti, eladással egybekötött kiállításán.","shortLead":"A klasszikusoktól a pop-artig összesen 150 műtárgy tekinthető meg a Kieselbach Galéria tavaszi aukció előtti, eladással...","id":"202117_kiallitas__aukcio_elott_szinek_realizmusok_meglepetesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a335e288-df37-4180-924d-2a2f3ee2c0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8164bfc-bfb5-461c-9ec1-9f9b871dbda7","keywords":null,"link":"/360/202117_kiallitas__aukcio_elott_szinek_realizmusok_meglepetesek","timestamp":"2021. április. 30. 10:30","title":"Ezen a tárlaton egymás mellé kerül egy Trianon-album és Bíró Ica szobra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4c7393-5f89-4805-a9e5-db733df23092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tresorit európai nagyvállalatok informatikai döntéshozóinak körében készített kutatása szerint a cégek felének az adatok feletti kontroll jelenti a legnagyobb IT-biztonsági kihívást. A titkosított, felhőalapú fájlmegosztó és kollaborációs szolgáltatást kínáló magyar cég erre az igényre válaszolva új terméket indít: azt ígéri, hogy a Tresorit Content Shield segítségével a nagyvállalatok biztonságosan és könnyen oszthatnak meg dokumentumokat külső felekkel, partnerekkel, ügyfelekkel.","shortLead":"A Tresorit európai nagyvállalatok informatikai döntéshozóinak körében készített kutatása szerint a cégek felének...","id":"20210430_tresorit_kutatas_nagyvallalati_adatmegosztas_tresorit_content_shield","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac4c7393-5f89-4805-a9e5-db733df23092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f2681c-31ef-49bb-a37a-9df350f4951b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_tresorit_kutatas_nagyvallalati_adatmegosztas_tresorit_content_shield","timestamp":"2021. április. 30. 14:03","title":"750 nagyvállalatot kérdeztek meg: a cégek nagy része összevissza küldözgeti ügyfeleinek az adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Antony Blinken Kijevben tárgyal a jövő héten.","shortLead":"Antony Blinken Kijevben tárgyal a jövő héten.","id":"20210430_ukrajna_latogatas_amerikai_kulugyminiszter_antony_blinken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14a781e-dede-4539-b77a-a148aa3fa88d","keywords":null,"link":"/vilag/20210430_ukrajna_latogatas_amerikai_kulugyminiszter_antony_blinken","timestamp":"2021. április. 30. 05:58","title":"Ukrajnába látogat az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e71c4c86-c286-4d04-a67e-986aff472df1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"1896. május 2-án, Budapesten a millenniumi ünnepségek tetőpontján adták át az európai kontinens első, a világ második földalatti vasútvonalát.\r

","shortLead":"1896. május 2-án, Budapesten a millenniumi ünnepségek tetőpontján adták át az európai kontinens első, a világ második...","id":"20210501_125_eves_a_budapesti_kis_foldalatti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e71c4c86-c286-4d04-a67e-986aff472df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d81651d5-5d5a-4dfa-9588-2707a1ba75b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210501_125_eves_a_budapesti_kis_foldalatti","timestamp":"2021. május. 01. 08:35","title":"125 éves a budapesti \"kis földalatti\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1286e3f3-ce38-45d4-8bb2-c67f45f9533f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Péntek délelőtt sok felhasználó számára elérhetetlenné vált a Facebook asztali böngészős felülete.","shortLead":"Péntek délelőtt sok felhasználó számára elérhetetlenné vált a Facebook asztali böngészős felülete.","id":"20210430_facebook_leallas_hiba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1286e3f3-ce38-45d4-8bb2-c67f45f9533f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d88d8da-2d58-4972-8579-e7cabbf59542","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_facebook_leallas_hiba","timestamp":"2021. április. 30. 09:19","title":"Többeknek nem megy a Facebook [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]