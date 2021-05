Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az orosz elnök a XX. század kétpólusú kategóriáiban gondolkodik. Úgy véli, folyamatosan csatáznia kell a nyugattal, írja a német lap.","shortLead":"Az orosz elnök a XX. század kétpólusú kategóriáiban gondolkodik. Úgy véli, folyamatosan csatáznia kell a nyugattal...","id":"20210430_FAZ_Putyin_a_hideghaboru_utolso_katonaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b517a79-96e7-4481-9cb0-043388739fec","keywords":null,"link":"/360/20210430_FAZ_Putyin_a_hideghaboru_utolso_katonaja","timestamp":"2021. április. 30. 07:30","title":"FAZ: Putyin a hidegháború utolsó katonája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d838d32-6eaa-4a57-a937-3a4139f04057","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft számára több alkotó összesen öt új betűtípust készített, amiket már a felhasználók is kipróbálhatnak. Aki nem szeretné, az is találkozik majd legalább az egyikkel: amit megszavaznak, az lesz az alapértelmezett betűtípus az Office irodai programcsomagban.","shortLead":"A Microsoft számára több alkotó összesen öt új betűtípust készített, amiket már a felhasználók is kipróbálhatnak. Aki...","id":"20210430_microsoft_office_alapertelmezett_betutipus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d838d32-6eaa-4a57-a937-3a4139f04057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c376dd46-b2aa-4c64-89cc-bfa72e3ad18c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_microsoft_office_alapertelmezett_betutipus","timestamp":"2021. április. 30. 09:03","title":"15 év után megváltoztatja az Office betűtípusát a Microsoft – itt vannak az újak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4812184-aecf-4f5c-af9c-93b6adb27355","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az autonóm alkotóműhely fenntartásához, workshopok megvalósításához, egy otthont adó épület megtalálásához kérik az emberek segítségét. Az anyagi támogatásért cserébe a Freeszfe programokat kínál. \r

","shortLead":"Az autonóm alkotóműhely fenntartásához, workshopok megvalósításához, egy otthont adó épület megtalálásához kérik...","id":"20210430_Elinditotta_a_Freeszfe_Egyesulet_a_tamogatoi_oldalat__latogathato_foprobakat_filmklubokat_igernek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4812184-aecf-4f5c-af9c-93b6adb27355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d512fd5-fd19-4e4f-bf18-2d2a1f596490","keywords":null,"link":"/kultura/20210430_Elinditotta_a_Freeszfe_Egyesulet_a_tamogatoi_oldalat__latogathato_foprobakat_filmklubokat_igernek","timestamp":"2021. április. 30. 15:13","title":"Elindította a Freeszfe Egyesület a támogatói oldalát – látogatható főpróbákat, filmklubokat ígérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211bb8e3-7342-4fa2-8859-34505ebf115c","c_author":"Novotny Dénes","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyes kutatások szerint az európai autótulajdonosok több mint kétharmada veszi komolyan fontolóra, hogy a következő alkalommal elektromos meghajtású gépkocsit választ. Impozáns adat, azonban úgy vélem, az igazi forradalom sokkal inkább a villamosenergia tárolásában zajlik jelenleg. Ennek egyik és kétségtelenül a leglátványosabban megnyilvánuló formája az e-mobilitás, ugyanakkor ennél lényegesen tágabb körről van szó.","shortLead":"Egyes kutatások szerint az európai autótulajdonosok több mint kétharmada veszi komolyan fontolóra, hogy a következő...","id":"20210428_Novotny_Denes_Az_eautok_forradalma__es_ami_elotte_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=211bb8e3-7342-4fa2-8859-34505ebf115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ca293f-5354-47e0-9c01-427b91a79005","keywords":null,"link":"/zhvg/20210428_Novotny_Denes_Az_eautok_forradalma__es_ami_elotte_van","timestamp":"2021. április. 30. 15:55","title":"Novotny Dénes: Az e-autók forradalma – és ami előtte van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00427750-813e-4d91-8756-510029e7a44f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emelkedett a kórházban és a lélegeztetőgépen lévők száma. ","shortLead":"Emelkedett a kórházban és a lélegeztetőgépen lévők száma. ","id":"20210430_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_vedooltas_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00427750-813e-4d91-8756-510029e7a44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724dded9-053e-462b-9728-983826b042d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_vedooltas_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. április. 30. 09:41","title":"Koronavírus: 182 elhunyt, 3,9 millió beoltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee2c994-c061-4efd-8668-e42aba0c9272","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kosaras Paul George-ot a Sony legújabb konzolja is megihlette, tervére pedig a Nike is vevő volt. Az eredmény: egy PS5 témájú cipő.","shortLead":"A kosaras Paul George-ot a Sony legújabb konzolja is megihlette, tervére pedig a Nike is vevő volt. Az eredmény...","id":"20210430_nike_ps5_playstation_5_cipo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bee2c994-c061-4efd-8668-e42aba0c9272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f8ce9c-cdff-48d0-be26-d283e8cb4468","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_nike_ps5_playstation_5_cipo","timestamp":"2021. április. 30. 15:03","title":"PlayStation 5-ös cipőt ad ki a Nike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7780c5fe-19ea-485c-8745-93fc76bb75b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár világszerte tapasztalható az oltási kedv növekedése, még mindig sokan vannak, akik tartanak a koronavírus elleni vakcináktól, illetve az esetlegesen fellépő mellékhatásoktól. Számukra lehet megnyugtató brit kutatók legfrissebb elemzése.","shortLead":"Bár világszerte tapasztalható az oltási kedv növekedése, még mindig sokan vannak, akik tartanak a koronavírus elleni...","id":"20210430_vakcina_mellekhatas_karfajdalom_fejfajas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7780c5fe-19ea-485c-8745-93fc76bb75b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc518ada-ea8d-4d35-9b53-b22ab1403b32","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_vakcina_mellekhatas_karfajdalom_fejfajas","timestamp":"2021. április. 30. 08:03","title":"Kiderült, mik a koronavírus elleni oltások leggyakoribb mellékhatásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973c87e5-1420-491c-b0fb-53994f3ad253","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak saját, 30 százalékos díjjal igénybe vehető fizetési szolgáltatását engedi használni az Apple az appboltjában a feliratkozásoknál. A máshonnan hozott feliratkozások érvényesek, de erről nem engedik értesíteni a felhasználókat.","shortLead":"Csak saját, 30 százalékos díjjal igénybe vehető fizetési szolgáltatását engedi használni az Apple az appboltjában...","id":"20210430_Brusszel_Apple_visszaeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=973c87e5-1420-491c-b0fb-53994f3ad253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3addc671-adda-4761-9e69-7185759fbd2b","keywords":null,"link":"/kkv/20210430_Brusszel_Apple_visszaeles","timestamp":"2021. április. 30. 15:39","title":"Brüsszel szerint az Apple visszaél fölényével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]