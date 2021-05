Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0cfee265-d6a6-4a79-be95-ee5a73e2e84d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas méretű és tömegű luxusautónak hamar érkezhet a száguldásra optimalizált változata. ","shortLead":"A hatalmas méretű és tömegű luxusautónak hamar érkezhet a száguldásra optimalizált változata. ","id":"20210430_A_Nurburgingen_bukkant_fel_a_MercedesAMG_EQS_63","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cfee265-d6a6-4a79-be95-ee5a73e2e84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37eb5e42-25b3-4e20-b169-68bf558e5ffa","keywords":null,"link":"/cegauto/20210430_A_Nurburgingen_bukkant_fel_a_MercedesAMG_EQS_63","timestamp":"2021. április. 30. 11:55","title":"A Nürburgringen bukkant fel a Mercedes-AMG EQS 63","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668c2d4c-8df8-443e-94c2-ae0f0f9205aa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A kézilabda-szövetség szerint túl kevés lenne az idő az előkészületekre.\r

","shortLead":"A kézilabda-szövetség szerint túl kevés lenne az idő az előkészületekre.\r

","id":"20210430_Fradi_kezilabdavalogatott_merkozes_szurkolok_szombat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=668c2d4c-8df8-443e-94c2-ae0f0f9205aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a173713e-6c4c-4df7-8dc7-ee70cd6b5bb8","keywords":null,"link":"/sport/20210430_Fradi_kezilabdavalogatott_merkozes_szurkolok_szombat","timestamp":"2021. április. 30. 16:39","title":"Fradi-meccsre igen, a kézilabda-válogatott mérkőzésére nem mehetnek szurkolók szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Jóváhagyta a Moderna amerikai gyógyszergyártó által kifejlesztett koronavírus elleni vakcina vészhelyzeti alkalmazását az Egészségügyi Világszervezet (WHO) - tudatta közleményében a szervezet. Magyarország eddig 1,75 millió adagot kötött le a szerből, s ebből 216 ezer adag érkezett be az országba.","shortLead":"Jóváhagyta a Moderna amerikai gyógyszergyártó által kifejlesztett koronavírus elleni vakcina vészhelyzeti alkalmazását...","id":"20210501_A_WHO_jovahagyta_a_Magyarorszagon_mar_bevizsgalt_Moderna_vakcinat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c78f8b-1c49-43c4-884c-81b3c987befa","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_A_WHO_jovahagyta_a_Magyarorszagon_mar_bevizsgalt_Moderna_vakcinat","timestamp":"2021. május. 01. 09:50","title":"A WHO jóváhagyta a Magyarországon már bevizsgált Moderna vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A tavaly elrendelt THM-plafon a hitelfelvevők egy szűkebb körének lehetővé tette az alacsonyabb kamatköltségeket, januártól viszont ezek a személyi hitelesek is piaci törlesztőrészletet fizetnek. Mutatjuk, mennyire volt kifizetődő felvenni kedvezményes THM-mel a személyi kölcsönt, és milyen költségekre lehet jelenleg számítani.","shortLead":"A tavaly elrendelt THM-plafon a hitelfelvevők egy szűkebb körének lehetővé tette az alacsonyabb kamatköltségeket...","id":"20210430_THMplafon_hitel_bank360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fefa651-7868-4ad1-9c45-e1839ce9593c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210430_THMplafon_hitel_bank360","timestamp":"2021. április. 30. 19:15","title":"Túl nagy nyereséget nem, megugró hitelrészleteket viszont hozhatott a THM-plafon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33cf5e1c-eca1-4277-ab6c-d2ee1a18f7a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már nem kell sokat várnunk a Polo és az Ibiza cseh testvérmodelljének hivatalos leleplezésére. ","shortLead":"Már nem kell sokat várnunk a Polo és az Ibiza cseh testvérmodelljének hivatalos leleplezésére. ","id":"20210430_ime_az_uj_skoda_fabia_muszerfala_es_megujult_logoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33cf5e1c-eca1-4277-ab6c-d2ee1a18f7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f81974-8320-4c3c-9711-13ab427602eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210430_ime_az_uj_skoda_fabia_muszerfala_es_megujult_logoja","timestamp":"2021. április. 30. 07:59","title":"Íme az új Skoda Fabia műszerfala és megújult logója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8830fb5-8464-40cc-aec4-52eb53159f88","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ide-oda hurcolják a korrupcióval vádolt bírót.","shortLead":"Ide-oda hurcolják a korrupcióval vádolt bírót.","id":"20210501_Az_egyik_ukran_titkosszolgalat_visszarabolta_a_masik_altal_kijuttatott_ukran_birot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8830fb5-8464-40cc-aec4-52eb53159f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54ca4a09-248f-4bd6-99a0-39889451d884","keywords":null,"link":"/vilag/20210501_Az_egyik_ukran_titkosszolgalat_visszarabolta_a_masik_altal_kijuttatott_ukran_birot","timestamp":"2021. május. 01. 09:32","title":"Az egyik ukrán titkosszolgálat visszarabolta a másik által kicsempészett ukrán bírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b60e319-e18c-4640-8f7f-1eab137b72bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Epicurious szerint a marhahús az amerikai étrend legszennyezőbb eleme.","shortLead":"Az Epicurious szerint a marhahús az amerikai étrend legszennyezőbb eleme.","id":"20210430_epicurious_marhahus_recept","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b60e319-e18c-4640-8f7f-1eab137b72bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2007758c-f577-4deb-b729-636aa08e1ea9","keywords":null,"link":"/zhvg/20210430_epicurious_marhahus_recept","timestamp":"2021. április. 30. 11:35","title":"Búcsúzik a marhahústól az egyik legismertebb receptoldal, hogy védje a környezetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f2c9a3-d4c8-4f0c-be1e-be835e505668","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megeshet, hogy nők vagy sötétebb bőrűek nem kerülnek kórházba, pedig veszélyesen kevés az oxigén a vérükben. Ez a pulzoximéter hibája lehet. ","shortLead":"Megeshet, hogy nők vagy sötétebb bőrűek nem kerülnek kórházba, pedig veszélyesen kevés az oxigén a vérükben...","id":"202117_tevedhet_apulzoximeter_sugarszeszely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91f2c9a3-d4c8-4f0c-be1e-be835e505668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8e377b-61f5-4b70-9526-fe8e9e7f456d","keywords":null,"link":"/360/202117_tevedhet_apulzoximeter_sugarszeszely","timestamp":"2021. május. 01. 08:30","title":"Csúnyán tévedhet a pulzixométer, valójában 15 félére lenne szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]