[{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tartalékokhoz, azaz a második Pfizer-oltásra félretett tételekhez is hozzá kellett nyúlni, hogy teljesíteni lehessen az Orbán Viktor által kitűzött oltási tervet – írta a Népszava. A lap szerint a legjobban az egészségügyi dolgozók voltak meglepve. \r

","shortLead":"A tartalékokhoz, azaz a második Pfizer-oltásra félretett tételekhez is hozzá kellett nyúlni, hogy teljesíteni lehessen...","id":"20210501_Mindent_bedobott_a_kormany_hogy_teljesuljon_az_Orbanterv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a9898c-1564-4d88-b28e-7b5b80ecf3c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Mindent_bedobott_a_kormany_hogy_teljesuljon_az_Orbanterv","timestamp":"2021. május. 01. 12:11","title":"Népszava: A félretett Pfizer-adagokhoz is hozzányúltak, hogy teljesüljön a 4 milliós terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e37f6dfc-bf94-409c-9c4c-c55c864e6eec","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Anti nehezen illeszkedik be új környezetébe, sokszor inkább alszik, mintsem a társai között legyen. Egyszerre kellene helytállnia az órákon és gyakorolnia hangszerén, ami nem megy zökkenőmentesen. Közben új tanár érkezik hozzá, ami talán új perspektívákat nyit számára. Tititá, második rész. ","shortLead":"Anti nehezen illeszkedik be új környezetébe, sokszor inkább alszik, mintsem a társai között legyen. Egyszerre kellene...","id":"20210501_Doku360_Titita_masodik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e37f6dfc-bf94-409c-9c4c-c55c864e6eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9b6ff8-23b2-4c0a-9922-a1e41ae21292","keywords":null,"link":"/360/20210501_Doku360_Titita_masodik_resz","timestamp":"2021. május. 01. 19:00","title":"Doku360: Nem a gitárral van a baj. Velem van. ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c05ab38-4a9c-442f-b1a0-ff28596a551f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az illetékes orosz hatóság terroristakapcsolatokkal rendelkező szervezetté minősítette a legismertebb orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij által alapított Korrupcióellenes alapítványtFBK), így az kénytelen azonnal befejezni működését. Navalnij a börtönben, az FBK betiltva – úgy tűnik vége az orosz ellenzéki mozgalmak legújabb fejezetének. \r

","shortLead":"Az illetékes orosz hatóság terroristakapcsolatokkal rendelkező szervezetté minősítette a legismertebb orosz ellenzéki...","id":"20210501_Oroszorszag_kivegezte_Navalnij_mozgalmat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c05ab38-4a9c-442f-b1a0-ff28596a551f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9aff26-66f1-4982-8639-80a749a2a470","keywords":null,"link":"/vilag/20210501_Oroszorszag_kivegezte_Navalnij_mozgalmat","timestamp":"2021. május. 01. 15:08","title":"Oroszország kivégezte Navalnij mozgalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96bd6990-2a63-48ed-bab4-55cd856ba8cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áldozatának, Renner Erikának kellett lépnie, hogy Bene Krisztiánnak ne legyen lehetősége értékesíteni vagy elajándékozni egy ingatlanát.","shortLead":"Áldozatának, Renner Erikának kellett lépnie, hogy Bene Krisztiánnak ne legyen lehetősége értékesíteni vagy...","id":"20210430_lugos_orvos_bene_krisztian_vagyon_karterites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96bd6990-2a63-48ed-bab4-55cd856ba8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95608a7a-596d-4b42-a631-6b0f9f6107bf","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_lugos_orvos_bene_krisztian_vagyon_karterites","timestamp":"2021. április. 30. 15:05","title":"Telex: Szabadult volna vagyonától a lúgos orvos, hogy megússza a kártérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyot lassult az oltási tempó a pénteki Pfizer-naphoz képest.","shortLead":"Nagyot lassult az oltási tempó a pénteki Pfizer-naphoz képest.","id":"20210502_101_ember_hunyt_el_4_millio_64_ezer_beoltott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e5567a-6b69-4690-93e6-600fb02dba38","keywords":null,"link":"/itthon/20210502_101_ember_hunyt_el_4_millio_64_ezer_beoltott","timestamp":"2021. május. 02. 09:13","title":"101 ember hunyt el, 4 millió 64 ezer a beoltottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b14d37b0-4083-4c14-9c1d-1b10a23534a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kertből korábban Melania Trump kérésére távolítottak el több fát és virágot.","shortLead":"A kertből korábban Melania Trump kérésére távolítottak el több fát és virágot.","id":"20210430_Petico_Jill_Biden_Feher_Haz_rozsakert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b14d37b0-4083-4c14-9c1d-1b10a23534a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f0e962-dbee-44eb-9508-14dbf03ea698","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210430_Petico_Jill_Biden_Feher_Haz_rozsakert","timestamp":"2021. április. 30. 17:31","title":"Több mint 50 ezren követelik Jill Bidentől, hogy állítsa vissza a Fehér Ház rózsakertjének eredeti állapotát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee2c994-c061-4efd-8668-e42aba0c9272","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kosaras Paul George-ot a Sony legújabb konzolja is megihlette, tervére pedig a Nike is vevő volt. Az eredmény: egy PS5 témájú cipő.","shortLead":"A kosaras Paul George-ot a Sony legújabb konzolja is megihlette, tervére pedig a Nike is vevő volt. Az eredmény...","id":"20210430_nike_ps5_playstation_5_cipo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bee2c994-c061-4efd-8668-e42aba0c9272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f8ce9c-cdff-48d0-be26-d283e8cb4468","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_nike_ps5_playstation_5_cipo","timestamp":"2021. április. 30. 15:03","title":"PlayStation 5-ös cipőt ad ki a Nike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd61ed1-e800-4cb2-9a8f-2960f7a743f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A munka ünnepe apropóján a járványhelyzethez igazított dolgozós grafikával készült május 1-jére a Google.","shortLead":"A munka ünnepe apropóján a járványhelyzethez igazított dolgozós grafikával készült május 1-jére a Google.","id":"20210501_a_munka_unnepe_google_doodle_majus_1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bd61ed1-e800-4cb2-9a8f-2960f7a743f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4dc94b-d10a-4c5f-9611-f9317a9a247c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210501_a_munka_unnepe_google_doodle_majus_1","timestamp":"2021. május. 01. 08:33","title":"A munka ünnepe: a maszkban dolgozó munkás ma a sztár a Google kereső főoldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]