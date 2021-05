Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"829ca4f3-017f-42cd-a508-1cb0b578dfc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, miről egyeztetett a miniszterelnök Hszi Csin-ping kínai elnökkel.","shortLead":"Kiderült, miről egyeztetett a miniszterelnök Hszi Csin-ping kínai elnökkel.","id":"20210501_Orban_egyuttmukodes_Kina_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=829ca4f3-017f-42cd-a508-1cb0b578dfc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c089032-aa7f-4059-8923-4a8b8343eceb","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Orban_egyuttmukodes_Kina_vakcina","timestamp":"2021. május. 01. 20:59","title":"Orbán erősítené az együttműködést Kínával a vakcinák terén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Szolnok nyerte a férfi vízilabda ob I alapszakaszát,miután a 30., záró forduló szombati játéknapjának nyitómeccsén nyolc góllal diadalmaskodott a KSI felett.","shortLead":"A Szolnok nyerte a férfi vízilabda ob I alapszakaszát,miután a 30., záró forduló szombati játéknapjának nyitómeccsén...","id":"20210501_A_Szolnok_nyerte_a_ferfi_vizilabda_ob_I_alapszakaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9511d502-dba9-4be4-ae5b-48e07c7cde11","keywords":null,"link":"/sport/20210501_A_Szolnok_nyerte_a_ferfi_vizilabda_ob_I_alapszakaszat","timestamp":"2021. május. 01. 12:54","title":"A Szolnok nyerte a férfi vízilabda ob I alapszakaszát,","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e37f6dfc-bf94-409c-9c4c-c55c864e6eec","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Anti nehezen illeszkedik be új környezetébe, sokszor inkább alszik, mintsem a társai között legyen. Egyszerre kellene helytállnia az órákon és gyakorolnia hangszerén, ami nem megy zökkenőmentesen. Közben új tanár érkezik hozzá, ami talán új perspektívákat nyit számára. Tititá, második rész. ","shortLead":"Anti nehezen illeszkedik be új környezetébe, sokszor inkább alszik, mintsem a társai között legyen. Egyszerre kellene...","id":"20210501_Doku360_Titita_masodik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e37f6dfc-bf94-409c-9c4c-c55c864e6eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9b6ff8-23b2-4c0a-9922-a1e41ae21292","keywords":null,"link":"/360/20210501_Doku360_Titita_masodik_resz","timestamp":"2021. május. 01. 19:00","title":"Doku360: Nem a gitárral van a baj. Velem van. ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5923b5e-3ee5-4cba-b499-2138f31009a1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány harmadik hulláma leszállóágba került, ugyanakkor továbbra is fontos az oltási program folytatása, mivel azáltal elkerülhetők az újabb súlyos járványhullámok - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője vasárnap a közmédiának.","shortLead":"A koronavírus-járvány harmadik hulláma leszállóágba került, ugyanakkor továbbra is fontos az oltási program folytatása...","id":"20210502_Galgoczi_kell_az_oltas_kulonben_jon_az_ujabb_hullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5923b5e-3ee5-4cba-b499-2138f31009a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8d54fa-c6e7-43b5-ae2c-f8b8bcd1aa99","keywords":null,"link":"/itthon/20210502_Galgoczi_kell_az_oltas_kulonben_jon_az_ujabb_hullam","timestamp":"2021. május. 02. 12:17","title":"Galgóczi: kell az oltás, különben jön az újabb hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világhírű magyar tudós az anyaság és a karrier párhuzamos megvalósításáról beszélt a Doktoranduszok Országos Szövetségének online rendezvényén. Beszélt arról is, hogy a radioaktív anyagokkal végzett vizsgálatok miatt miért lehetett kevesebbet a laboratóriumban terhessége alatt.","shortLead":"A világhírű magyar tudós az anyaság és a karrier párhuzamos megvalósításáról beszélt a Doktoranduszok Országos...","id":"20210502_Mar_negyhonaposan_bolcsodebe_adta_lanyat_Kariko_Katalin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3055a3eb-1e63-4d29-adde-65dd2adca748","keywords":null,"link":"/elet/20210502_Mar_negyhonaposan_bolcsodebe_adta_lanyat_Kariko_Katalin","timestamp":"2021. május. 02. 12:05","title":"Már négy hónaposan bölcsődébe adta lányát Karikó Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebbcced8-63d9-4426-9521-1a03c1687b46","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A nagy bajor sörfesztivált idén is fenyegeti a koronavírus-járvány. Az emirátus viszont októbertől márciusig tartó sörözést tervez - írja a Deutsche Welle.","shortLead":"A nagy bajor sörfesztivált idén is fenyegeti a koronavírus-járvány. Az emirátus viszont októbertől márciusig tartó...","id":"20210502_Sajat_honapokig_tarto_Oktoberfestet_rendez_Dubaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebbcced8-63d9-4426-9521-1a03c1687b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44dae95b-2993-4b53-9b37-cda0afaaf76b","keywords":null,"link":"/kkv/20210502_Sajat_honapokig_tarto_Oktoberfestet_rendez_Dubaj","timestamp":"2021. május. 02. 11:08","title":"Saját, hónapokig tartó Oktoberfestet rendez Dubaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc1d3fa-f7ca-46ae-9a49-8b6cd8260554","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem ez volt az első hasonló akciója a párt XII. kerületi szervezetének. ","shortLead":"Nem ez volt az első hasonló akciója a párt XII. kerületi szervezetének. ","id":"20210501_Lego_buszmegallo_Kutvolgyi_ut_ketfarkuak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bc1d3fa-f7ca-46ae-9a49-8b6cd8260554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1164d9a-29ea-4280-ab80-5a6e4bedfb9a","keywords":null,"link":"/elet/20210501_Lego_buszmegallo_Kutvolgyi_ut_ketfarkuak","timestamp":"2021. május. 01. 16:23","title":"Lego-buszmegállót varázsoltak a Kútvölgyi útra a kétfarkúak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4370efbf-7c64-4e9c-ab04-d648c1381748","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Angele múlt szombaton hozta világra harmadik kicsinyét. ","shortLead":"Angele múlt szombaton hozta világra harmadik kicsinyét. ","id":"20210501_budapesti_kiselefant_allatkert_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4370efbf-7c64-4e9c-ab04-d648c1381748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b21462b-c397-447a-974e-1ab34ac652e4","keywords":null,"link":"/elet/20210501_budapesti_kiselefant_allatkert_fotok","timestamp":"2021. május. 01. 15:59","title":"Így élvezi az újranyitást az egyhetes budapesti kiselefánt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]