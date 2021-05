Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két-két forinttal többe kerülnek az üzemanyagok.","shortLead":"Két-két forinttal többe kerülnek az üzemanyagok.","id":"20210503_Szerdatol_emelkedik_a_benzin_es_a_gazolaj_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf398b0-4cfe-4f0c-aa69-f9d65ddd7b20","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_Szerdatol_emelkedik_a_benzin_es_a_gazolaj_ara","timestamp":"2021. május. 03. 13:17","title":"Szerdától emelkedik a benzin és a gázolaj ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653b449f-ca2e-4972-8b57-bc09544695bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész Oprah Winfreynek adott interjút, először szólalt meg nyilvánosan, mióta transz férfiként comingoutolt.","shortLead":"A színész Oprah Winfreynek adott interjút, először szólalt meg nyilvánosan, mióta transz férfiként comingoutolt.","id":"20210503_Elliot_Page_Az_eletemet_mentette_meg_a_nemvalto_mutet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=653b449f-ca2e-4972-8b57-bc09544695bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be055b3c-b4c0-4664-9f03-d8be01e738a3","keywords":null,"link":"/elet/20210503_Elliot_Page_Az_eletemet_mentette_meg_a_nemvalto_mutet","timestamp":"2021. május. 03. 10:58","title":"Elliot Page: Az életemet mentette meg a nemváltó műtét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c598fd-80e7-45cd-9e0c-b98e8819d11a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy leszbikus házaspár vezeti egy német falu protestáns gyülekezetét, közben a karantén alatt a Youtube-on is népszerűek lettek. Ellen és Stefanie tabuk nélkül beszél a műsorban a párkapcsolatukról, amire több ezren kíváncsiak a neten. A helyiek elfogadják őket, sokan járnak templomba miattuk. A Deutsche Welle riportja.\r

","shortLead":"Egy leszbikus házaspár vezeti egy német falu protestáns gyülekezetét, közben a karantén alatt a Youtube-on is...","id":"20210501_YouTubesztar_lett_a_nemet_leszbikus_lelkeszhazasparbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1c598fd-80e7-45cd-9e0c-b98e8819d11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404ae7dd-3cf0-4a9d-afcd-55b4bf15cdc9","keywords":null,"link":"/elet/20210501_YouTubesztar_lett_a_nemet_leszbikus_lelkeszhazasparbol","timestamp":"2021. május. 01. 18:49","title":"Telt házas istentiszteleteket tart a német falu leszbikus lelkészházaspárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f728e4f-3f1f-4094-9008-45d38711bc71","c_author":"Németh András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy nemrégiben készült közvélemény-kutatás szerint a megkérdezett magyarok kétharmada szeretne otthonába napelemes rendszert telepíteni, mert azt környezettudatos és megtérülő beruházásnak tartja. Losonczi Gergely, az E.ON Hungária Csoport kommunikációs vezetője szerint a cég is növekvő érdeklődést tapasztal, négy év alatt 17-szeresére emelkedett a cég működési területén telepített háztartási méretű napelemes rendszerek száma.","shortLead":"Egy nemrégiben készült közvélemény-kutatás szerint a megkérdezett magyarok kétharmada szeretne otthonába napelemes...","id":"20210501_Ugrasszeruen_no_a_napelemes_rendszerek_nepszerusege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f728e4f-3f1f-4094-9008-45d38711bc71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9632fc-f5ff-4a84-b481-0dbb1a18f22d","keywords":null,"link":"/zhvg/20210501_Ugrasszeruen_no_a_napelemes_rendszerek_nepszerusege","timestamp":"2021. május. 01. 13:59","title":"Ugrásszerűen nő a napelemes rendszerek népszerűsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e9f679-8b00-4836-bcef-084b96229fa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília tájékoztatása szerint a most érkező Pfizereket a második körös oltottak kapják elsősorban.","shortLead":"Müller Cecília tájékoztatása szerint a most érkező Pfizereket a második körös oltottak kapják elsősorban.","id":"20210503_Magyarorszag_kulfoldi_oltas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6e9f679-8b00-4836-bcef-084b96229fa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a73d93d3-bd35-4e71-bf00-baee1a498bbe","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_Magyarorszag_kulfoldi_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. május. 03. 12:17","title":"Müller: 334 ezer Pfizer-vakcina érkezik holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa9d0a7-07bc-4663-8450-fed8399df3b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meghaladta a 15 milliót a koronavírus elleni oltásokból beadott második dózisok száma Nagy-Britanniában. Az eddig beadott első és második oltási adagok együttes száma megközelítette az 50 milliót.","shortLead":"Meghaladta a 15 milliót a koronavírus elleni oltásokból beadott második dózisok száma Nagy-Britanniában. Az eddig...","id":"20210502_Napi_felmillio_embert_oltanak_be_NagyBritanniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fa9d0a7-07bc-4663-8450-fed8399df3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b24753-9609-4899-82f8-6c93d395e923","keywords":null,"link":"/vilag/20210502_Napi_felmillio_embert_oltanak_be_NagyBritanniaban","timestamp":"2021. május. 02. 21:10","title":"Napi félmillió embert oltanak be Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d456fa-d208-4d51-9b85-79e632ff4446","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pici már pár hónapos, de eddig nem beszélt róla a köztársasági elnök és felesége.","shortLead":"A pici már pár hónapos, de eddig nem beszélt róla a köztársasági elnök és felesége.","id":"20210501_Megszuletett_Ader_Janos_elso_unokaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4d456fa-d208-4d51-9b85-79e632ff4446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b38e4f-2893-40f1-ba1a-ffbee2fc8f63","keywords":null,"link":"/elet/20210501_Megszuletett_Ader_Janos_elso_unokaja","timestamp":"2021. május. 01. 19:23","title":"Megszületett Áder János első unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc1d3fa-f7ca-46ae-9a49-8b6cd8260554","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem ez volt az első hasonló akciója a párt XII. kerületi szervezetének. ","shortLead":"Nem ez volt az első hasonló akciója a párt XII. kerületi szervezetének. ","id":"20210501_Lego_buszmegallo_Kutvolgyi_ut_ketfarkuak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bc1d3fa-f7ca-46ae-9a49-8b6cd8260554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1164d9a-29ea-4280-ab80-5a6e4bedfb9a","keywords":null,"link":"/elet/20210501_Lego_buszmegallo_Kutvolgyi_ut_ketfarkuak","timestamp":"2021. május. 01. 16:23","title":"Lego-buszmegállót varázsoltak a Kútvölgyi útra a kétfarkúak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]