Kedd éjjel, hosszú betegség után, 59 éves korában meghalt Nick Kamen brit modell és énekes – adta hírül a BBC.

Az essexi születésű sztár akkor vált egy csapásra világhírűvé, amikor 1985-ben, 23 éves korában szerepelt a Levi’s egyik leghíresebb reklámjában, amelyben egy mosodában vetkőzött alsónadrágra. A reklám miatt egy csapásra az évtized szexszimbólumává vált. A következő évben aztán kiadott egy Madonnával közösen írt dalt, az Each Time You Break My Heart-ot, amely azonnal a toplisták élére került. Madonna akkor azt mondta, azért kereste meg Kament, mert lenyűgözte a férfi karizmája és a hangja.

Haláláról Boy George is megemlékezett az Instagramon: azt írta róla, ő volt „a leggyönyörűbb és a legbájosabb férfi”. A Duran Duran egyik alapítótagja, John Taylor pedig „az egyik leginkább szeretetreméltó és kedves embernek” nevezte, akivel valaha találkozott.

Nick Kamen Ivor Neville Kamen néven született 1962-ben. Az Each Time You Break My Heart után még több slágerlistás dala volt, és Madonnával is dolgozott még együtt. Utolsó lemeze 1992-ben jelent meg.