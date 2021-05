Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Budapest főpolgármestere felidézte a kormány korábbi ígéretét, ami szerint a főváros beleegyezése nélkül semmi nem épül Budapesten.","shortLead":"Budapest főpolgármestere felidézte a kormány korábbi ígéretét, ami szerint a főváros beleegyezése nélkül semmi nem épül...","id":"20210504_Karacsony_rozsdabizottsag_sajto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7234c727-ef3a-4b37-88e3-c94750218291","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210504_Karacsony_rozsdabizottsag_sajto","timestamp":"2021. május. 04. 21:48","title":"Karácsony: A sajtóból értesültünk róla, hogy rozsdabizottságot alakított a kormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693b11e3-f163-447f-8d89-34357c5e125e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A belföldi turizmus népszerűsítésére indítják a kampányt plakátokon és a sajtóban. Az Origón már meg is jelent.","shortLead":"A belföldi turizmus népszerűsítésére indítják a kampányt plakátokon és a sajtóban. Az Origón már meg is jelent.","id":"20210503_oriasplakat_mtu_magyarorszag_ujraindult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=693b11e3-f163-447f-8d89-34357c5e125e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1db986-07cd-4264-87a6-f7a3180fa7a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210503_oriasplakat_mtu_magyarorszag_ujraindult","timestamp":"2021. május. 03. 18:38","title":"Óriásplakátokon fogja hirdetni a turisztikai ügynökség, hogy Magyarország újraindult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72de84b-afa4-4b52-8337-85ea0a08c929","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Magyarországon nem őshonos faj, az óriásrétisas egy példányát fogták be a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársai Budakalászon. Azt is kiderítették, hogyan keveredett hozzánk a madár.","shortLead":"Egy Magyarországon nem őshonos faj, az óriásrétisas egy példányát fogták be a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársai...","id":"20210503_Oriasi_ragadozo_madarat_fogtak_be_a_Lupatonal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d72de84b-afa4-4b52-8337-85ea0a08c929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36fa18dc-8e72-4b58-8ddb-c6321bad50d5","keywords":null,"link":"/elet/20210503_Oriasi_ragadozo_madarat_fogtak_be_a_Lupatonal","timestamp":"2021. május. 03. 11:32","title":"Óriási ragadozó madarat fogtak be a Lupa-tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3972cbf3-7e4f-4c02-9482-f4978f8da964","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre közelebb a szélesebb körű gyakorlati bemutatkozáshoz egy izraeli startup különleges hangfelismerő rendszere, amelyik mesterséges intelligencia támogatásával, a beszéd alapján kiszűrheti azokat, akik megfertőződtek a koronavírussal.","shortLead":"Egyre közelebb a szélesebb körű gyakorlati bemutatkozáshoz egy izraeli startup különleges hangfelismerő rendszere...","id":"20210504_vocalischeck_koronavirus_fertozes_ellenorzese_hangbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3972cbf3-7e4f-4c02-9482-f4978f8da964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86ee119-59ea-45b9-ba37-806238ed6d83","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_vocalischeck_koronavirus_fertozes_ellenorzese_hangbol","timestamp":"2021. május. 04. 08:03","title":"Csak számoljon el 70-ig, és kiderül, covidos-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"Egyelőre megállíthatatlanul nő a világ népessége, emelkedik az életszínvonal, közben pedig – a klímaváltozás miatt – egyre több és nagyobb veszély fenyegeti a mezőgazdasági terményeket, egyebek mellet az egyik legfontosabbat, a búzát is. A növekvő igények kiszolgálására és a termést veszélyeztető kihívásokra is van válasz, amit úgy hívnak, precíziós termelés. Ezúttal az egyik alapvető élelmiszer, a száraztészta gyártásához szükséges alapanyagok, a búza és tojás termelésében bekövetkezett gyökeres változásokat vesszük számba. ","shortLead":"Egyelőre megállíthatatlanul nő a világ népessége, emelkedik az életszínvonal, közben pedig – a klímaváltozás miatt –...","id":"20210503_fmcg_automatizalas_elelmiszer_alapanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24d4004e-1ada-42ea-91f3-a937b6de833c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_fmcg_automatizalas_elelmiszer_alapanyag","timestamp":"2021. május. 03. 10:35","title":"Amikor mindenki nyer: így lesz a 21. században tyúkból tojás, magból búza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A védettségi igazolványokat a ruhatárnál fogják elkérni a könyvtárban.","shortLead":"A védettségi igazolványokat a ruhatárnál fogják elkérni a könyvtárban.","id":"20210503_orszagos_szechenyi_konyvtar_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feff9f72-34e5-421c-9d2d-f6c73133b838","keywords":null,"link":"/kultura/20210503_orszagos_szechenyi_konyvtar_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. május. 03. 17:59","title":"Megnyitja kapuit a védettségi igazolvánnyal rendelkezők előtt az Országos Széchényi Könyvtár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d3cb52-30ae-49a0-8da9-d958cf2c0c51","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Élénk vitát váltott ki, hogy az eddig csak bő pulóverekben mutatkozó popsztár miért vállalt be szexi fotókat a brit Vogue címlapján.","shortLead":"Élénk vitát váltott ki, hogy az eddig csak bő pulóverekben mutatkozó popsztár miért vállalt be szexi fotókat a brit...","id":"20210503_Billie_Eilish_fehernemure_vetkozott_a_rajongok_osszezavarodtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0d3cb52-30ae-49a0-8da9-d958cf2c0c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788b579a-e020-435c-81eb-99944f90b5f2","keywords":null,"link":"/elet/20210503_Billie_Eilish_fehernemure_vetkozott_a_rajongok_osszezavarodtak","timestamp":"2021. május. 03. 10:30","title":"Billie Eilish fehérneműre vetkőzött, a rajongók összezavarodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082bd101-50ae-4ccc-9f48-ead557e1500e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A valtonos Varga Lajos a Tiborcz István–Orbán Ráhel házaspár egyik kedvenc helyét, a Fröccsteraszt üzemeltető cégével szállt be az üzletbe.","shortLead":"A valtonos Varga Lajos a Tiborcz István–Orbán Ráhel házaspár egyik kedvenc helyét, a Fröccsteraszt üzemeltető cégével...","id":"202117_nebulomelo_biztonsagiak_diakmunkaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=082bd101-50ae-4ccc-9f48-ead557e1500e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ebcb81-e813-40e2-9ef9-079904004f45","keywords":null,"link":"/360/202117_nebulomelo_biztonsagiak_diakmunkaban","timestamp":"2021. május. 03. 10:00","title":"Munkaerőt is kölcsönöz a kormánykedvenc biztonsági cég tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]