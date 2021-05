Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4e44d064-7a95-462c-a589-6ecec7a65036","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A járványvédekezési alapba megy az önkormányzatoktól elvett pénz a kiskereskedelmi különadóval együtt. A járványalapnak ezen kívül nem terveztek bevételt.","shortLead":"A járványvédekezési alapba megy az önkormányzatoktól elvett pénz a kiskereskedelmi különadóval együtt. A járványalapnak...","id":"20210504_koltsegvetes_onkormanyzatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e44d064-7a95-462c-a589-6ecec7a65036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c5311c-5d8f-4ee7-ab79-ee91e4b63ecc","keywords":null,"link":"/kkv/20210504_koltsegvetes_onkormanyzatok","timestamp":"2021. május. 04. 14:15","title":"A kormány 2022-ben sem adja vissza az önkormányzatoknak egyik legfontosabb bevételüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Június elejére ígért a kormány nyitást, legalább ötmillió embert akarnak addig beoltani.","shortLead":"Június elejére ígért a kormány nyitást, legalább ötmillió embert akarnak addig beoltani.","id":"20210504_romania_oltas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de6541fa-64a7-4b04-bcc5-3804d14b4221","keywords":null,"link":"/vilag/20210504_romania_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. május. 04. 21:28","title":"Mentesülhetnek a korlátozások alól a beoltottak Romániában, eltörölnék a regisztrációt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f894a4-7edc-49a6-868e-a2b5fd29455c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft már teszteli a funkciót, amivel a számítógépről megnyitott weboldalakat egy pillanat alatt mobilra is átküldhetik az Edge böngésző használói.","shortLead":"A Microsoft már teszteli a funkciót, amivel a számítógépről megnyitott weboldalakat egy pillanat alatt mobilra is...","id":"20210505_microsoft_edge_bongeszo_linkkuldes_bongeszes_folytatasa_megosztott_fulek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9f894a4-7edc-49a6-868e-a2b5fd29455c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c4fc1b-ffc0-456e-81ae-eb85c224d56d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_microsoft_edge_bongeszo_linkkuldes_bongeszes_folytatasa_megosztott_fulek","timestamp":"2021. május. 05. 08:03","title":"Remek funkció jön a Microsoft böngészőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ac1b91-b1d5-418d-9a3a-4e3628d1808e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az újHáz Centrum tartott sajtótájékoztatót a környezetbarát építkezésről, felújításról, ezen hangzott el, hogy felvásárlási egyelőre ugyan nincs, de aki felújítana, az legyen türelmes. Hőszigetelésnél például a korábbi 2-4 nap helyett 2-4 hét is kell, mire megérkezik az alapanyag. Közben a drágulás is jelentős.","shortLead":"Az újHáz Centrum tartott sajtótájékoztatót a környezetbarát építkezésről, felújításról, ezen hangzott el...","id":"20210505_Hianyoznak_az_alapanyagok_az_epitoiparban_heteket_csuszik_a_felujitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41ac1b91-b1d5-418d-9a3a-4e3628d1808e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7036b0ba-958e-4c69-a5b6-7a96d90c38b3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210505_Hianyoznak_az_alapanyagok_az_epitoiparban_heteket_csuszik_a_felujitas","timestamp":"2021. május. 05. 12:42","title":"Hiányoznak az alapanyagok az építőiparban, heteket csúszik a felújítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e343c1da-7734-44ec-bd7f-e3c0edb92d8d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Csörnyeföldnél történt balesetről korábban a hatóság adott hírt, de akkor még nem lehetett tudni, hogy az áldozat egy rendőr.","shortLead":"A Csörnyeföldnél történt balesetről korábban a hatóság adott hírt, de akkor még nem lehetett tudni, hogy az áldozat...","id":"20210505_m70_es_halalos_baleset_csornyefold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e343c1da-7734-44ec-bd7f-e3c0edb92d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c64d02f-5b96-4817-9a85-9b479f4593a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_m70_es_halalos_baleset_csornyefold","timestamp":"2021. május. 05. 11:10","title":"Egy rendőr a szerda hajnalban történt halálos baleset áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67270a1-c39b-4181-82ff-a3a30ab702db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A spanyol márka új motorja már ismerős lehet a VW konszern különböző típusaiból.","shortLead":"A spanyol márka új motorja már ismerős lehet a VW konszern különböző típusaiból.","id":"20210504_190_loeros_benzinmotort_kapott_az_uj_seat_leon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a67270a1-c39b-4181-82ff-a3a30ab702db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d6a9f9-e8ee-46fe-8345-b439fb28aeda","keywords":null,"link":"/cegauto/20210504_190_loeros_benzinmotort_kapott_az_uj_seat_leon","timestamp":"2021. május. 04. 11:21","title":"190 lóerős benzinmotort kapott az új Seat Leon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat citromsárga figyelmeztetést adott ki több megyére is.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat citromsárga figyelmeztetést adott ki több megyére is.","id":"20210505_hidegfront_szerda_omsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8c4dc3-3dc1-4073-a2d8-e2ce25a42289","keywords":null,"link":"/elet/20210505_hidegfront_szerda_omsz","timestamp":"2021. május. 05. 05:39","title":"Hidegfront érkezik szerdán, erős szélre és zivatarokra kell számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerberg vállalata az egyik leghangosabb kritikusa az iOS 14.5-ben megjelent új funkciónak, amely megakadályozza, hogy a cégek csak úgy rálássanak a felhasználó tevékenységére.","shortLead":"Mark Zuckerberg vállalata az egyik leghangosabb kritikusa az iOS 14.5-ben megjelent új funkciónak, amely...","id":"20210503_fizetos_facebook_ios_14_5_app_tracking_transparency","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b57231-5877-408e-8c42-024869d508c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_fizetos_facebook_ios_14_5_app_tracking_transparency","timestamp":"2021. május. 03. 18:17","title":"Fizetős hozzáférés lebegtetésével fenyegeti a felhasználókat a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]