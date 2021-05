Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2531452d-4af3-4286-b50f-02f9849f2020","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A razzia még márciusban volt, akkor pedig csak az látogathatta az edzőtermeket, aki versenyszerűen sportol.","shortLead":"A razzia még márciusban volt, akkor pedig csak az látogathatta az edzőtermeket, aki versenyszerűen sportol.","id":"20210505_edzoterem_versenysportolo_razzia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2531452d-4af3-4286-b50f-02f9849f2020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665af87b-52cb-414e-884d-6cfb308655dd","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_edzoterem_versenysportolo_razzia","timestamp":"2021. május. 05. 11:56","title":"A rendőrség által megszállt konditeremben mind a 170 ember mutatott versenysportolói igazolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e335362-77ac-4fc0-863e-7a87b0042222","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A németországi Saar-vidéki Egyetem mérnökei egy speciális webkamerát építettek, ami nemcsak úgy néz ki, mint egy emberi szem, de úgy is viselkedik, mintha igazi lenne.","shortLead":"A németországi Saar-vidéki Egyetem mérnökei egy speciális webkamerát építettek, ami nemcsak úgy néz ki, mint egy emberi...","id":"20210504_webkamera_emberi_szem_eyecam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e335362-77ac-4fc0-863e-7a87b0042222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c97214-60c1-4d7c-bdb0-8ceea2d23ecc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_webkamera_emberi_szem_eyecam","timestamp":"2021. május. 04. 12:03","title":"Ez a laptopra csíptethető kis kamera olyan, mint egy emberi szem – és úgy is viselkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megválik a rasszista és szexista kijelentései miatt bepanaszolt oktatójától a Szegedi Tudományegyetem, 150 millió embert beoltottak már az EU-ban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megválik a rasszista és szexista kijelentései miatt bepanaszolt oktatójától a Szegedi Tudományegyetem, 150 millió...","id":"20210505_Radar360_Zuhan_a_kinai_raketa_ki_tudja_hol_all_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ac33f23-56a7-4ea2-aca7-fae32688fb15","keywords":null,"link":"/360/20210505_Radar360_Zuhan_a_kinai_raketa_ki_tudja_hol_all_meg","timestamp":"2021. május. 05. 08:05","title":"Radar360: Zuhan a kínai rakéta, ki tudja, hol áll meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2492c573-3bd4-4a9d-9311-da45f3bf4e37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook már dolgozik azon, hogy a Messengerbe és az Instagram üzenetküldőjébe is beépítse a végpont-végpont közti titkosítást, de erre 2022 előtt egészen biztosan nem kerül sor.","shortLead":"A Facebook már dolgozik azon, hogy a Messengerbe és az Instagram üzenetküldőjébe is beépítse a végpont-végpont közti...","id":"20210504_facebook_messenger_instagram_direct_vegpont_vegpont_kozti_titkositas_uzenetkuldes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2492c573-3bd4-4a9d-9311-da45f3bf4e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9767d0d1-43f0-4d55-8918-6e3b18685697","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_facebook_messenger_instagram_direct_vegpont_vegpont_kozti_titkositas_uzenetkuldes","timestamp":"2021. május. 04. 14:03","title":"Messengert használ? Egy darabig még nem lesznek biztonságban az üzenetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29b77e5-effa-42fd-bd10-9ded7f181c5b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Budapest húzta az ország lakáspiacát: közel duplájára nőtt az átadott új lakások száma a fővárosban. De lassulás jöhet: új építési engedélyt kevesebben kértek, mint tavaly ilyenkor.","shortLead":"Budapest húzta az ország lakáspiacát: közel duplájára nőtt az átadott új lakások száma a fővárosban. De lassulás jöhet...","id":"20210505_lakasok_epitkezes_epites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a29b77e5-effa-42fd-bd10-9ded7f181c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524aa097-2636-4599-8cd8-a3313b361853","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210505_lakasok_epitkezes_epites","timestamp":"2021. május. 05. 09:10","title":"Óriásit nőtt az újonnan átadott lakások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72812ed7-c37e-4c44-905b-7e38a7d41561","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple megszokott vonzó dizájnját hozza magával az elveszett tárgyak keresésére használható AirTag, azonban hiányzik egy olyan lyuk róla, ami egyszerűsíthetné a használatát. Mint kiderült, nem lehetetlen ilyet fúrni bele, de nem igazán érdemes ezzel kísérletezni.","shortLead":"Az Apple megszokott vonzó dizájnját hozza magával az elveszett tárgyak keresésére használható AirTag, azonban hiányzik...","id":"20210506_ifixit_airtag_teardown_lyukfuras_az_eszkozbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72812ed7-c37e-4c44-905b-7e38a7d41561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42bfaea-fa7a-47f0-8bd8-fd4074fc0d45","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_ifixit_airtag_teardown_lyukfuras_az_eszkozbe","timestamp":"2021. május. 06. 09:40","title":"Darabjaira szedték az Apple AirTaget – kényelmesebb, ha lyukat fúr bele, de inkább ne tegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e44d064-7a95-462c-a589-6ecec7a65036","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A járványvédekezési alapba megy az önkormányzatoktól elvett pénz a kiskereskedelmi különadóval együtt. A járványalapnak ezen kívül nem terveztek bevételt.","shortLead":"A járványvédekezési alapba megy az önkormányzatoktól elvett pénz a kiskereskedelmi különadóval együtt. A járványalapnak...","id":"20210504_koltsegvetes_onkormanyzatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e44d064-7a95-462c-a589-6ecec7a65036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c5311c-5d8f-4ee7-ab79-ee91e4b63ecc","keywords":null,"link":"/kkv/20210504_koltsegvetes_onkormanyzatok","timestamp":"2021. május. 04. 14:15","title":"A kormány 2022-ben sem adja vissza az önkormányzatoknak egyik legfontosabb bevételüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2a4c93-5683-4f79-8a60-bc0592c08597","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bizonytalan pártválasztókról elmélkedtek szakértők a Republikon Intézet online konferenciáján, ahol ezúttal számokkal is sikerült bemutatni, kik azok, akik valószínűleg fognak szavazni, de még nem tudják, kire. ","shortLead":"A bizonytalan pártválasztókról elmélkedtek szakértők a Republikon Intézet online konferenciáján, ahol ezúttal számokkal...","id":"20210505_bizonytalan_szavazok_republikon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe2a4c93-5683-4f79-8a60-bc0592c08597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a755c7d2-4c0f-4309-ab4f-64f217cecf35","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_bizonytalan_szavazok_republikon","timestamp":"2021. május. 05. 19:58","title":"Az ellenzék sokat profitálhatna a bizonytalanokból, ha képes lenne elérni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]