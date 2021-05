Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2be02992-2a22-4fe4-bec7-1e6ef0c35605","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Május 17-től több korlátozás is megszűnik. Az egyetemekre visszatérhetnek a hallgatók, a középiskolás diákoknak nem kell maszkot viselniük az osztályokban.","shortLead":"Május 17-től több korlátozás is megszűnik. Az egyetemekre visszatérhetnek a hallgatók, a középiskolás diákoknak nem...","id":"20210510_anglia_koronavirus_nyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2be02992-2a22-4fe4-bec7-1e6ef0c35605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed971ca-5783-4ca3-ae56-db7028ac2451","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_anglia_koronavirus_nyitas","timestamp":"2021. május. 10. 21:34","title":"Kinyithatnak jövő héttől a mozik, a koncerttermek és a színházak is Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f4070f3-638f-4cb1-b143-1a033c4f620f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A University College London kutatói szerint az okostelefon ma már nem eszköz, hanem konkrétan az otthonunk.","shortLead":"A University College London kutatói szerint az okostelefon ma már nem eszköz, hanem konkrétan az otthonunk.","id":"20210510_okostelefon_mobilozas_kutatas_antropologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f4070f3-638f-4cb1-b143-1a033c4f620f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0c5d0d-8bb2-4e32-8472-f3d9c71dc745","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_okostelefon_mobilozas_kutatas_antropologia","timestamp":"2021. május. 10. 20:03","title":"Már otthonként tekintunk a mobilunkra, és ez nagy baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9c0612-2c7e-42d8-b503-8186b89062d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem létező cégei számára kért támogatást, amelyből azután szupersportkocsikat vett.\r

","shortLead":"Nem létező cégei számára kért támogatást, amelyből azután szupersportkocsikat vett.\r

","id":"20210511_Ferrarit_Lamborghinit_vett_egy_amerikai_ferfi_a_Covidhitelebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc9c0612-2c7e-42d8-b503-8186b89062d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2063eaba-ef79-4d93-9d08-1830696e37f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_Ferrarit_Lamborghinit_vett_egy_amerikai_ferfi_a_Covidhitelebol","timestamp":"2021. május. 11. 07:58","title":"Ferrarit, Lamborghinit vett egy amerikai férfi a vállalkozásmentő Covid-hiteléből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9df6cbeb-4fbf-40ae-830c-db9fe692a392","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az elmúlt és a mostani időszak ráirányítja a figyelmünket arra, vajon mennyire érezzük magunkat szabadnak. ","shortLead":"Az elmúlt és a mostani időszak ráirányítja a figyelmünket arra, vajon mennyire érezzük magunkat szabadnak. ","id":"20210511_Belso_szabadsag_alom_vagy_valosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9df6cbeb-4fbf-40ae-830c-db9fe692a392&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8234f0-9bbb-47f2-87e5-2e89bd67d134","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210511_Belso_szabadsag_alom_vagy_valosag","timestamp":"2021. május. 11. 13:30","title":"Belső szabadság: illúzió vagy valóság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ce24fe-f626-4607-9cc2-c07a8f8ec9ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Júniusra 12 milliárd forintra rúghat a védettségi kártyák gyártási költsége. Mindez olyan plasztiklapokért, amelyek nem tükrözik a védettséget, a világ nagy részén el sem fogadják, és rövidesen egy app helyettesíti őket. ","shortLead":"Júniusra 12 milliárd forintra rúghat a védettségi kártyák gyártási költsége. Mindez olyan plasztiklapokért, amelyek nem...","id":"20210512_Osztonzes_helyett_buntet_a_kormany_a_vedettsegi_igazolvannyal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1ce24fe-f626-4607-9cc2-c07a8f8ec9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72711eb4-3269-4c26-85af-01c9106ab9ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210512_Osztonzes_helyett_buntet_a_kormany_a_vedettsegi_igazolvannyal","timestamp":"2021. május. 12. 14:19","title":"Ösztönzés helyett büntet a kormány a védettségi igazolvánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7fc468-77b9-40ff-9fa1-ded1db8e4204","c_author":"Bihari Ádám - Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Pont a világ egyik legátoltottabb részén indulhat újra a fegyveres konfliktus, a vírushelyzet miatt javarészt háttérbe szorult feszültségek újra a felszínre törtek Izraelben. Az okokról mindkét oldal mást mond. A palesztinok szerint arab családok kilakoltatása miatt tört ki az erőszak Kelet-Jeruzsálemben, az izraeliek szerint viszont a palesztin belháborúkat szította tüzet akarják a külső ellenségre irányítani a palesztin politikusok. A város egyik fele ma újraegyesítést ünnepelne, a másik gyászolna. Helyette könnygáz és kőzápor lepi el a két vallás egyik legfontosabb vallási szimbólumának számító Templom-hegyet, vagy Haram al-Sharifet. A hvg.hu-nak nyilatkozó helyiek szerint a Covid, a politikai helyzet és a ramadán miatt kimerült társadalomban csak olaj a tűzre a vallási konfliktus.","shortLead":"Pont a világ egyik legátoltottabb részén indulhat újra a fegyveres konfliktus, a vírushelyzet miatt javarészt háttérbe...","id":"20210510_Jeruzsalemnap_osszecsapasok_es_politikai_eszkalacio_az_Ovarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da7fc468-77b9-40ff-9fa1-ded1db8e4204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b62e52f5-953a-4437-92d7-d4d4c249035c","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_Jeruzsalemnap_osszecsapasok_es_politikai_eszkalacio_az_Ovarosban","timestamp":"2021. május. 10. 18:27","title":"Jeruzsálem-nap: Reggel kőzápor és könnygáz, este megindult a rakétázás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e0cdce-23f4-40af-a524-ec70d9f7ca74","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet szerint nem tudnak olyan tényezőről, amelyek arra utalhatnak, hogy a gyógyszerek és a védőoltások ne lennének hatékonyak.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet szerint nem tudnak olyan tényezőről, amelyek arra utalhatnak, hogy a gyógyszerek és...","id":"20210510_who_india_koronavirus_mutacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44e0cdce-23f4-40af-a524-ec70d9f7ca74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9cb2b3a-2e11-422e-aed2-5a191d622e5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_who_india_koronavirus_mutacio","timestamp":"2021. május. 10. 20:57","title":"A WHO az indiai variánsról: Egyelőre azt tudjuk, hogy a védőoltások működnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf6a724-8ab5-4865-8694-0833eb9c6ab5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Járókelők történeteit gyűjtik egy különleges szék segítségével egy budapesti parkban – ez a Körforgó történet. A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"Járókelők történeteit gyűjtik egy különleges szék segítségével egy budapesti parkban – ez a Körforgó történet...","id":"20210512_Korforgo_tortenet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faf6a724-8ab5-4865-8694-0833eb9c6ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74163f4-aadd-46a3-b64a-fc7b13ddcd74","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Korforgo_tortenet","timestamp":"2021. május. 12. 16:15","title":"„Azért jönnek ide, hogy kapjanak egy kis szabadságot”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]