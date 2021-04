Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A virológus bemutatott egy tanulmányt, amely szerint az elérhető vakcinadózisok 78 százaléka mindössze 10 országban oszlik el, ami miatt világ döntő többségében újabb koronavírus-mutációk jelenhetnek meg.\r

\r

","shortLead":"A virológus bemutatott egy tanulmányt, amely szerint az elérhető vakcinadózisok 78 százaléka mindössze 10 országban...","id":"20210331_Kemenesi_Gabor_vakcina_fertozes_koroanvirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67deb6b3-347c-4a30-8e9a-30fb349c8b3b","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_Kemenesi_Gabor_vakcina_fertozes_koroanvirus","timestamp":"2021. március. 31. 17:21","title":"Kemenesi Gábor: A vakcinák a tünetmentes fertőzés megjelenésétől is védenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A külső szakértők már dolgoznak a hiba elhárításán.","shortLead":"A külső szakértők már dolgoznak a hiba elhárításán.","id":"20210401_Akadozik_tobb_banki_szolgaltatas_az_OTPnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128487a7-c76c-41d9-9d80-e75c518ab1ba","keywords":null,"link":"/kkv/20210401_Akadozik_tobb_banki_szolgaltatas_az_OTPnel","timestamp":"2021. április. 01. 12:41","title":"Több szolgáltatás is akadozik az OTP-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8adf6672-88b5-4218-9616-27d928987273","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Minden a Sony Music Publishing tulajdona lett.","shortLead":"Minden a Sony Music Publishing tulajdona lett.","id":"20210401_paul_simon_eladta_60_evnyi_zenejet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8adf6672-88b5-4218-9616-27d928987273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1c69d20-9b9d-4318-94ee-07f31faf2b61","keywords":null,"link":"/kultura/20210401_paul_simon_eladta_60_evnyi_zenejet","timestamp":"2021. április. 01. 16:11","title":"Paul Simon eladta hat évtizednyi zenéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b24f002-3c4f-474b-8d8d-09a0cf7211a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az S-osztály méretkategóriájában versenyző újdonság hivatalos leleplezésére már csak két hetet kell várnunk.","shortLead":"Az S-osztály méretkategóriájában versenyző újdonság hivatalos leleplezésére már csak két hetet kell várnunk.","id":"20210401_kemfotokon_a_mercedes_700_kilometeres_hatotavu_luxus_villanyautoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b24f002-3c4f-474b-8d8d-09a0cf7211a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9556955e-a0a2-4566-a01f-b51e2bb966e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210401_kemfotokon_a_mercedes_700_kilometeres_hatotavu_luxus_villanyautoja","timestamp":"2021. április. 01. 06:41","title":"Kémfotókon a Mercedes 700 kilométeres hatótávú luxus villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec90528b-408d-401a-b993-0f8d9a0759ab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy albummal és egy hozzá készült bensőséges videós kollaborációval búcsúzik az ikonikus váci Klavins Piano Manufaktúrától iamyank. A lemez ráadásul a zenész-producer karrierjében zeneileg is mérföldkő, ugyanis ez az első alkalom, hogy szóló zongora-anyagot jelentet meg. ","shortLead":"Egy albummal és egy hozzá készült bensőséges videós kollaborációval búcsúzik az ikonikus váci Klavins Piano...","id":"20210402_Premier_Iamyank_egy_kulonleges_zongoraval_mutatja_be_a_hangok_es_a_csend_erejet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec90528b-408d-401a-b993-0f8d9a0759ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61eb1e08-00dc-43e3-b63e-dcc24560e0b4","keywords":null,"link":"/kultura/20210402_Premier_Iamyank_egy_kulonleges_zongoraval_mutatja_be_a_hangok_es_a_csend_erejet","timestamp":"2021. április. 02. 10:10","title":"Premier: Iamyank egy különleges zongorával mutatja be a hangok és a csend erejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510e2ca6-3bb2-4aed-969e-ff953d1d99c1","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Április elsejétől már szigorúbban nézi az adóhatóság, hogy beérkeznek-e hozzájuk a számlák adatai. Márpedig szinte mindent meg kell osztani a NAV-val, amely akár számlánként félmilliós bírságot is kiszabhat, ha ezt elmulasztjuk. ","shortLead":"Április elsejétől már szigorúbban nézi az adóhatóság, hogy beérkeznek-e hozzájuk a számlák adatai. Márpedig szinte...","id":"20210331_Hatalmas_fegyvert_kap_a_kezebe_a_NAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=510e2ca6-3bb2-4aed-969e-ff953d1d99c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bdd640d-9549-42cf-af53-acf1ca3a8fcb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210331_Hatalmas_fegyvert_kap_a_kezebe_a_NAV","timestamp":"2021. március. 31. 14:00","title":"Hatalmas fegyvert kapott a kezébe a NAV, és holnaptól már él is vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e303a8-3327-4784-9cac-099337ed4048","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szigorú korlátozásokat egészen április végéig fenntartják. Húsvét napjaiban az olaszok kizárólag engedéllyel hagyhatják el otthonukat.","shortLead":"A szigorú korlátozásokat egészen április végéig fenntartják. Húsvét napjaiban az olaszok kizárólag engedéllyel...","id":"20210331_olaszorszagot_husvet_lezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80e303a8-3327-4784-9cac-099337ed4048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac67cdf1-5985-4947-9585-659219597ca3","keywords":null,"link":"/vilag/20210331_olaszorszagot_husvet_lezaras","timestamp":"2021. március. 31. 20:24","title":"Lezárják teljesen Olaszországot húsvétra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977374d7-0e6d-4ae4-acdc-0451f6a888cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A NER-gép dubaji útja kapcsán tett fel kérdést Hadházy Ákos.","shortLead":"A NER-gép dubaji útja kapcsán tett fel kérdést Hadházy Ákos.","id":"20210401_dubaj_hadhazy_meszaros_lorinc_magangep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=977374d7-0e6d-4ae4-acdc-0451f6a888cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5328cd5-53ca-4513-a605-78acd56995d1","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_dubaj_hadhazy_meszaros_lorinc_magangep","timestamp":"2021. április. 01. 15:21","title":"Nem árulják el, hol ellenőrzik azokat a Liszt Ferenc repülőtéren, akik magángéppel repülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]