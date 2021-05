Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"45b7d610-6bc8-4fad-9c47-3adf47552a4e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az állat egy zsilipbe szorult, onnan kiszabadították, de később ismét partközelbe került.","shortLead":"Az állat egy zsilipbe szorult, onnan kiszabadították, de később ismét partközelbe került.","id":"20210511_balna_temze_zsilip","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45b7d610-6bc8-4fad-9c47-3adf47552a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc8a780-3612-448f-ae4b-328e3a7dfbb8","keywords":null,"link":"/elet/20210511_balna_temze_zsilip","timestamp":"2021. május. 11. 08:52","title":"Nem tudták megmenteni a Temzében rekedt bálnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b881836-9bc1-4ec3-9623-f9cddfa089f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint ha később kezdődnek az első órák, akkor kisebb lesz a tömeg a BKK-járatokon.","shortLead":"A főpolgármester szerint ha később kezdődnek az első órák, akkor kisebb lesz a tömeg a BKK-járatokon.","id":"20210511_Karacsony_Gergely_iskolakezdes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b881836-9bc1-4ec3-9623-f9cddfa089f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef0a1e90-8dbe-4d6c-a24e-239f79b939c4","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Karacsony_Gergely_iskolakezdes","timestamp":"2021. május. 11. 18:12","title":"Karácsony Gergely levélben kéri az iskolák vezetőit, hogy később kezdődjön a tanítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747fa2d6-5b34-4f61-a14b-135e6c836263","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme az első hivatalos kedvcsináló felvétel a típus legsportosabb új változatáról.","shortLead":"Íme az első hivatalos kedvcsináló felvétel a típus legsportosabb új változatáról.","id":"20210511_a_volkswagen_megmutatta_a_legujabb_polo_gtit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=747fa2d6-5b34-4f61-a14b-135e6c836263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff5d99a3-eb5e-4ed1-82ef-8a7567f28a9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_a_volkswagen_megmutatta_a_legujabb_polo_gtit","timestamp":"2021. május. 11. 11:21","title":"A Volkswagen megmutatta a 200 lóerőnél erősebb új Polo GTI-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36db6bf3-c2a4-4b0c-8439-c71266886968","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az Asus szakított a trendekkel, és a hatalmas képernyő helyett egy jóval kisebb panellel, ezzel együtt pedig sokkal könnyebben használható csúcsmobillal rukkolt elő. 