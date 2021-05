Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e22991c8-c08f-43a9-aaed-c436eda18ab7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyes hibák már a vezeték nélküli szabvány 1997-es bevezetése óta léteznek, ám nem mindegyiket lehet egyszerűen kihasználni. A szakember arra figyelmeztet: mielőbb frissítsük eszközeinket.","shortLead":"Egyes hibák már a vezeték nélküli szabvány 1997-es bevezetése óta léteznek, ám nem mindegyiket lehet egyszerűen...","id":"20210513_wifi_szabvany_serulekenyseg_hiba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e22991c8-c08f-43a9-aaed-c436eda18ab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d07982c-e768-432b-9eaf-8eae2141d143","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_wifi_szabvany_serulekenyseg_hiba","timestamp":"2021. május. 13. 08:33","title":"Több sebezhetőség is van a wifis szabványban, eszközök milliói lehetnek veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6054507c-4dba-44e5-a1f6-dee03f9e2e98","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A hackerek az ellopott adatokat már nemcsak titkosítják, hanem azzal zsarolnak, hogy ki is szivárogtatják az érzékeny információkat. A kiberbűnözők eszköztára bővül, már nem félnek közművek – mint most egy olajvezeték – ellen bevetni őket, vagy akár a hatóságokat is támadják. A háttérben felsejlenek a kevésbé demokratikus berendezkedésű államok.","shortLead":"A hackerek az ellopott adatokat már nemcsak titkosítják, hanem azzal zsarolnak, hogy ki is szivárogtatják az érzékeny...","id":"20210513_zsarolovirus_hackertamadas_colonial_pipeline_rendorseg_regi_szoftver","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6054507c-4dba-44e5-a1f6-dee03f9e2e98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeeca5ab-4382-4b76-9fd9-33b19077e7a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_zsarolovirus_hackertamadas_colonial_pipeline_rendorseg_regi_szoftver","timestamp":"2021. május. 13. 13:12","title":"Ha már a rendőrséget is zsarolják, akkor tényleg baj van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4fc502-2926-4398-8ae3-cb65cee495c9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány és az egyesült ellenzék feladja a leckét a magyar miniszterelnöknek, így annak évek óta először megvan az oka, hogy reszkessen a választások miatt – írja a Neue Zürcher Zeitung. Hiszen a lakosság számához képest sehol másutt nem követelt ennyi áldozatot a Covid–19. ","shortLead":"A járvány és az egyesült ellenzék feladja a leckét a magyar miniszterelnöknek, így annak évek óta először megvan...","id":"20210512_Neue_Zurcher_Orbannak_van_miert_aggodnia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c4fc502-2926-4398-8ae3-cb65cee495c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c1ba12-220d-45a9-afe8-65fb2474f1da","keywords":null,"link":"/360/20210512_Neue_Zurcher_Orbannak_van_miert_aggodnia","timestamp":"2021. május. 12. 07:42","title":"Neue Zürcher: Orbánnak van miért aggódnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Adócsökkentést jelentett be Varga Mihály, későbbre tolná az iskolakezdést Karácsony Gergely. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Adócsökkentést jelentett be Varga Mihály, későbbre tolná az iskolakezdést Karácsony Gergely. A hvg360 reggeli...","id":"20210512_Radar360_A_haboru_kuszoben_a_Hamasz_es_Izrael","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3681661f-f53d-4328-85f4-3b97876490ac","keywords":null,"link":"/360/20210512_Radar360_A_haboru_kuszoben_a_Hamasz_es_Izrael","timestamp":"2021. május. 12. 08:06","title":"Radar360: A háború küszöbén a Hamász és Izrael","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa2e993-fec1-41a8-ad38-367d1afe4e87","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az eucharisztikus kongresszus zárómiséjét fogja a pápa pontifikálni.","shortLead":"Az eucharisztikus kongresszus zárómiséjét fogja a pápa pontifikálni.","id":"20210513_ferenc_papa_hosok_tere_mise","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fa2e993-fec1-41a8-ad38-367d1afe4e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cded0d0-b4ea-48be-a7c2-5b6631d28a12","keywords":null,"link":"/elet/20210513_ferenc_papa_hosok_tere_mise","timestamp":"2021. május. 13. 13:11","title":"Ferenc pápa a Hősök terén fog misézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság csütörtökön dönthet a gyilkossági ügy miatt őrizetbe vettek letartóztatásáról.","shortLead":"A bíróság csütörtökön dönthet a gyilkossági ügy miatt őrizetbe vettek letartóztatásáról.","id":"20210512_ugyeszseg_katzenbach_gyilkossag_letartoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7352cc7c-0ecc-4aa6-bc42-cff952e2df79","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_ugyeszseg_katzenbach_gyilkossag_letartoztatas","timestamp":"2021. május. 12. 16:37","title":"Az ügyészség kéri a Katzenbach-gyilkosság gyanúsítottjainak letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b5f134-b7ec-4ed8-9b03-9f7e9c9c5a3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint most már a rendezvényekről dönthet a kormány. ","shortLead":"A miniszter szerint most már a rendezvényekről dönthet a kormány. ","id":"20210513_gulyas_gergely_kormanyules_enyhites_vedooltas_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29b5f134-b7ec-4ed8-9b03-9f7e9c9c5a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0860e529-357c-4e5c-b9d5-a500cb74131d","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_gulyas_gergely_kormanyules_enyhites_vedooltas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 13. 10:03","title":"Gulyás Gergely: Május végén lehet meg az 5 millió beoltott, jövő héten dönt a kormány a további enyhítésekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07394cfc-4def-4cfe-87d0-df581fdc7bdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Harmadikként újabb, nem Google-alkalmazás léphette át az ötmilliárdos letöltési számot az androidos alkalmazás-áruházában: a Facebook Messenger.","shortLead":"Harmadikként újabb, nem Google-alkalmazás léphette át az ötmilliárdos letöltési számot az androidos...","id":"20210512_facebook_messenger_otmilliard_letoltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07394cfc-4def-4cfe-87d0-df581fdc7bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ceb7634-230e-4c9b-a9c6-c5be76a264aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_facebook_messenger_otmilliard_letoltes","timestamp":"2021. május. 12. 11:03","title":"Megvan a harmadik androidos app, amely átlépte az 5 milliárd letöltést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]