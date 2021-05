Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d1c7edba-2877-463c-833b-ac4d8e58c112","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A házhoz szállításban dolgozókat mostantól Spanyolországban munkavállalónak kell tekinteni. A megoldásért sem a cégek, sem a szakszervezetek nem lelkesednek, bár más megfontolásból.","shortLead":"A házhoz szállításban dolgozókat mostantól Spanyolországban munkavállalónak kell tekinteni. A megoldásért sem a cégek...","id":"20210512_Europai_vita_kozeppontjaba_kerultek_a_pizzafutarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1c7edba-2877-463c-833b-ac4d8e58c112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6ffa2e-a4ec-4c7c-a8d8-75bcbcef00cd","keywords":null,"link":"/kkv/20210512_Europai_vita_kozeppontjaba_kerultek_a_pizzafutarok","timestamp":"2021. május. 12. 15:59","title":"Európai vita középpontjába kerültek a pizzafutárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi értesülésekkel ellentétben mégsem szívta fel a Pfizer-vakcinát tartalmazó fiola teljes tartalmát a fecskendőbe az az ápolónő, aki egy 23 éves orvostanhallgatónak adagolta túl a szérumot.","shortLead":"A korábbi értesülésekkel ellentétben mégsem szívta fel a Pfizer-vakcinát tartalmazó fiola teljes tartalmát...","id":"20210511_pfizer_oltas_negy_adag_tuladagolas_vakcina_vedooltas_koronavirus_olaszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb80455-f7c0-4d8a-9712-d7ef676181e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_pfizer_oltas_negy_adag_tuladagolas_vakcina_vedooltas_koronavirus_olaszorszag","timestamp":"2021. május. 11. 15:03","title":"Nem hat, csak négy adag Pfizer-vakcinát adtak be véletlenül az olasz orvostanhallgatónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2fab0a6-8e2c-43e8-a4a4-4f9402cee21d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bérczesi Róbert és Müller Péter Sziámi nyári slágerére készített saját fesztiválos videójukkal jelentették be a szervezők a hírt, hogy május 13. és 17. között újra élőben várja vendégeit a győri Öt Templom Fesztivál.","shortLead":"Bérczesi Róbert és Müller Péter Sziámi nyári slágerére készített saját fesztiválos videójukkal jelentették be...","id":"20210512_Csutortokon_indul_az_Ot_Templom_Fesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2fab0a6-8e2c-43e8-a4a4-4f9402cee21d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad90f124-36f3-4a5a-be15-03aecdedc1b4","keywords":null,"link":"/kultura/20210512_Csutortokon_indul_az_Ot_Templom_Fesztival","timestamp":"2021. május. 12. 16:28","title":"Csütörtökön indul az Öt Templom Fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e9328ad-c738-4e3e-9d2e-b1ea02d2f684","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Billie Eilish új számmal jelentkezett, új albumot ad ki nyáron és a brit Vogue címlapján úgy mutatta meg magát, ahogy még soha nem láttuk. A platinaszőke pin-up imázs elég provokáló volt ahhoz, hogy lájkrekordot döntsön, mi pedig egy újabb emberi és művészi átalakulásnak lehetünk a tanúi, és megint vitatkozhatunk arról, hogy milyen bonyolult is a viszonyunk a testhez. Ha a címlap mögé néznénk, akkor viszont itt egy remek dokumentumfilm, amely betekintést enged egy zseniálisan tehetséges, a világot és magát is megismerni próbáló fiatal felnőtt világába. A 19 éves énekes szupersztársággal és tinédzserkorral folytatott küzdelmének majdnem két és félórás lenyomata még akkor is rendkívül szórakoztató, ha nem rajongóként ülünk le elé. ","shortLead":"Billie Eilish új számmal jelentkezett, új albumot ad ki nyáron és a brit Vogue címlapján úgy mutatta meg magát, ahogy...","id":"20210511_Billie_Eilish_Kicsit_homalyos_a_vilag_film","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e9328ad-c738-4e3e-9d2e-b1ea02d2f684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d13555-651b-4f71-8957-c210dc8deb20","keywords":null,"link":"/elet/20210511_Billie_Eilish_Kicsit_homalyos_a_vilag_film","timestamp":"2021. május. 11. 20:00","title":"Billie Eilish ledobta a bő pulóvert, de ennél intimebb képet is kapunk róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457c89d2-b124-440b-883b-c800efd18e7e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy elektromos hibát fedeztek fel a típusnál.","shortLead":"Egy elektromos hibát fedeztek fel a típusnál.","id":"20210511_boeing_737_max_8_repules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=457c89d2-b124-440b-883b-c800efd18e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de937681-a3ba-417e-83f9-d2d7310b8a4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_boeing_737_max_8_repules","timestamp":"2021. május. 11. 20:34","title":"Ismét leparancsolták az égről a Boeing 737 Max-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d1c69b0-bac0-4301-b74c-035d52dedb53","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pickup hátsó ablakát is átütötte a betondarab. A kocsiban ülők kisebb sérüléseket szenvedtek.","shortLead":"A pickup hátsó ablakát is átütötte a betondarab. A kocsiban ülők kisebb sérüléseket szenvedtek.","id":"20210511_villamcsapas_betondarab_szelvedo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d1c69b0-bac0-4301-b74c-035d52dedb53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e616733-d80a-452e-8ecb-ca5458cb6136","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_villamcsapas_betondarab_szelvedo","timestamp":"2021. május. 11. 10:59","title":"Villámcsapás repített betondarabot egy autó szélvédőjébe Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef7eec98-451e-464e-9e20-67bb960c24bb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A keddi etapon Valter Attila hatodikként ért célba.","shortLead":"A keddi etapon Valter Attila hatodikként ért célba.","id":"20210511_giro_valter_attila_feher_triko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef7eec98-451e-464e-9e20-67bb960c24bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a0ccc4-eeba-44b9-8720-ad5816370f29","keywords":null,"link":"/sport/20210511_giro_valter_attila_feher_triko","timestamp":"2021. május. 11. 18:42","title":"Magyar kerékpáros siker a Girón: Valter Attiláé a fehér trikó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd0d982-965e-4012-9890-484f0ad1bb15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csütörtökre virradóra Izrael északi részében is megszólaltak a légvédelmi szirénák.","shortLead":"Csütörtökre virradóra Izrael északi részében is megszólaltak a légvédelmi szirénák.","id":"20210513_izrael_gazai_ovezet_raketatamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccd0d982-965e-4012-9890-484f0ad1bb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"136a46c7-2089-45ce-a76f-08edc0244632","keywords":null,"link":"/vilag/20210513_izrael_gazai_ovezet_raketatamadas","timestamp":"2021. május. 13. 06:04","title":"Már 1500 rakétát lőhettek ki Izraelre a Gázai övezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]