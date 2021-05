Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e2c03e38-42ee-4aff-9bc3-21045c20efd0","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A következő ingyenes, online HVG Extra Pszichológia Szalonban Belső Nóra pszichiáterrel beszélgetünk a szeretet szabadságáról.","shortLead":"A következő ingyenes, online HVG Extra Pszichológia Szalonban Belső Nóra pszichiáterrel beszélgetünk a szeretet...","id":"20210512_Csak_latszolag_konnyu_mindenkinek_elfogadni_a_szeretetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2c03e38-42ee-4aff-9bc3-21045c20efd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd01521-3f37-4d44-b08b-692aa888ad50","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210512_Csak_latszolag_konnyu_mindenkinek_elfogadni_a_szeretetet","timestamp":"2021. május. 12. 13:30","title":"Csak látszólag könnyű mindenkinek elfogadni a szeretetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2916e1b8-d3c0-45a0-91b6-fc60f1b2557e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha elfogadják a törvényjavaslatot, lerövidülnek a határidők, és mindenki megkaphatja a megelőlegezett tartásdíjat.","shortLead":"Ha elfogadják a törvényjavaslatot, lerövidülnek a határidők, és mindenki megkaphatja a megelőlegezett tartásdíjat.","id":"20210511_novak_tartasdij_behajtas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2916e1b8-d3c0-45a0-91b6-fc60f1b2557e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b7224d-d040-4172-ac22-447ef745034c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_novak_tartasdij_behajtas","timestamp":"2021. május. 11. 15:18","title":"Novák: Felgyorsítjuk és hatékonyabbá tesszük a tartásdíj behajtását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c839cff2-43fe-440e-bfe0-f44fa5426bb1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A semlegesítő antitestek jelenléte kölcsönös összefüggésben van a vírus hatékonyabb kézbentartásával a kutatók szerint.



","shortLead":"A semlegesítő antitestek jelenléte kölcsönös összefüggésben van a vírus hatékonyabb kézbentartásával a kutatók...","id":"20210511_Koronavirus_antitest_szervezet_ver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c839cff2-43fe-440e-bfe0-f44fa5426bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8dee309-d378-49ef-a6bb-6a9ac922813b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_Koronavirus_antitest_szervezet_ver","timestamp":"2021. május. 11. 21:41","title":"Legalább nyolc hónapig maradnak meg az antitestek a szervezetben egy olasz tanulmány szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e9328ad-c738-4e3e-9d2e-b1ea02d2f684","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Billie Eilish új számmal jelentkezett, új albumot ad ki nyáron és a brit Vogue címlapján úgy mutatta meg magát, ahogy még soha nem láttuk. A platinaszőke pin-up imázs elég provokáló volt ahhoz, hogy lájkrekordot döntsön, mi pedig egy újabb emberi és művészi átalakulásnak lehetünk a tanúi, és megint vitatkozhatunk arról, hogy milyen bonyolult is a viszonyunk a testhez. Ha a címlap mögé néznénk, akkor viszont itt egy remek dokumentumfilm, amely betekintést enged egy zseniálisan tehetséges, a világot és magát is megismerni próbáló fiatal felnőtt világába. A 19 éves énekes szupersztársággal és tinédzserkorral folytatott küzdelmének majdnem két és félórás lenyomata még akkor is rendkívül szórakoztató, ha nem rajongóként ülünk le elé. ","shortLead":"Billie Eilish új számmal jelentkezett, új albumot ad ki nyáron és a brit Vogue címlapján úgy mutatta meg magát, ahogy...","id":"20210511_Billie_Eilish_Kicsit_homalyos_a_vilag_film","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e9328ad-c738-4e3e-9d2e-b1ea02d2f684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d13555-651b-4f71-8957-c210dc8deb20","keywords":null,"link":"/elet/20210511_Billie_Eilish_Kicsit_homalyos_a_vilag_film","timestamp":"2021. május. 11. 20:00","title":"Billie Eilish ledobta a bő pulóvert, de ennél intimebb képet is kapunk róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A konzuli szolgálat közzétette a technikai részleteket a Horvátországba készülő turistáknak: a beutazáshoz az oltásról szóló pecsétes dokumentum is kell. Csak a 7 év alatti kiskorúak mentesülnek a tesztelési és karantén-kötelezettség alól.","shortLead":"A konzuli szolgálat közzétette a technikai részleteket a Horvátországba készülő turistáknak: a beutazáshoz az oltásról...","id":"20210512_horvatorszag_vedettsegi_igazolvany_utazasi_feltelelek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"126deb60-4330-4306-825a-8fb8ef982232","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_horvatorszag_vedettsegi_igazolvany_utazasi_feltelelek","timestamp":"2021. május. 12. 14:45","title":"Horvátországba mégsem elég a magyar védettségi igazolvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1823237-da22-46d0-a8d3-7ce2228e9675","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó egy új limitált szériát készített a majdnem Év Autója díjas modellből.","shortLead":"A francia gyártó egy új limitált szériát készített a majdnem Év Autója díjas modellből.","id":"20210513_a_vezetes_szerelmeseinek_itt_a_legujabb_alpine_a110","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1823237-da22-46d0-a8d3-7ce2228e9675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91a09d3-17d0-404e-9c50-ec19cba9f7b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_a_vezetes_szerelmeseinek_itt_a_legujabb_alpine_a110","timestamp":"2021. május. 13. 09:21","title":"A vezetés szerelmeseinek: itt a legújabb Alpine A110 sportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c8fbb23-7a86-4859-86cf-6dd3d713b73f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A wyomingi republikánus képviselő egyike volt azoknak, akik a volt amerikai elnökkel szembeni impeachment megindítását támogatták.","shortLead":"A wyomingi republikánus képviselő egyike volt azoknak, akik a volt amerikai elnökkel szembeni impeachment megindítását...","id":"20210512_Republikanus_part_Donald_Trump_Liz_Cheney","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c8fbb23-7a86-4859-86cf-6dd3d713b73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce5c6cc6-dcb3-4c37-9010-0ab0222d0813","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_Republikanus_part_Donald_Trump_Liz_Cheney","timestamp":"2021. május. 12. 18:02","title":"A republikánus párt kirúgta a Trumpot kritizáló Liz Cheney-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az erős kereslet és a globális chiphiány nem túl jó kombináció, így akár még hónapokig hiánycikk lehet a legújabb PlayStation.","shortLead":"Az erős kereslet és a globális chiphiány nem túl jó kombináció, így akár még hónapokig hiánycikk lehet a legújabb...","id":"20210512_sony_playstation_5_ps5_hiany_vasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd13418-dac0-4a7a-8bce-9f6690901f64","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_sony_playstation_5_ps5_hiany_vasarlas","timestamp":"2021. május. 12. 16:03","title":"Még hosszú ideig hiánycikk lesz a PlayStation 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]