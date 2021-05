Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0046113f-d3e7-44d9-9224-806f006ff6f6","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"A hvg.hu megszerezte a baráti országoknak juttatott lélegeztetőgépek listáját. Összesen 380 gépet ajándékozott el a külügy.","shortLead":"A hvg.hu megszerezte a baráti országoknak juttatott lélegeztetőgépek listáját. Összesen 380 gépet ajándékozott el...","id":"20210513_lelegeztetogep_kkm_ajandekozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0046113f-d3e7-44d9-9224-806f006ff6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b5820ed-95ef-4534-92e6-479480d1dd5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210513_lelegeztetogep_kkm_ajandekozas","timestamp":"2021. május. 13. 06:51","title":"Itt vannak a hivatalos adatok: Csehországnak 3,6 milliárd forint értékű lélegeztetőgépet ajándékoztunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77544b41-a0e4-4fd2-a9cf-39cb2d9e023d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hetven százalék körüli volt a visszaesés a kereskedelmi szálláshelyek forgalmában márciusban.","shortLead":"Hetven százalék körüli volt a visszaesés a kereskedelmi szálláshelyek forgalmában márciusban.","id":"20210511_Budapest_es_a_Balaton_a_jarvany_harmadik_hullamanak_nagy_vesztese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77544b41-a0e4-4fd2-a9cf-39cb2d9e023d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc7ad79-4b03-43fb-be52-80d85223b5fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_Budapest_es_a_Balaton_a_jarvany_harmadik_hullamanak_nagy_vesztese","timestamp":"2021. május. 11. 09:52","title":"Budapest és a Balaton a járvány harmadik hullámának nagy vesztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bfd76e-c2af-4173-b651-cf2d1e6cd27c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Solterra néven mutatkozik majd be a Toyotával közösen fejlesztett jármű.","shortLead":"Solterra néven mutatkozik majd be a Toyotával közösen fejlesztett jármű.","id":"20210511_A_Subarunak_is_jon_az_elso_elektromos_autoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35bfd76e-c2af-4173-b651-cf2d1e6cd27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f9bf996-b429-4674-aa33-2f836d96776f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_A_Subarunak_is_jon_az_elso_elektromos_autoja","timestamp":"2021. május. 11. 16:20","title":"Hamarosan a Subaru első elektromos autója is megérkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1c7edba-2877-463c-833b-ac4d8e58c112","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A házhoz szállításban dolgozókat mostantól Spanyolországban munkavállalónak kell tekinteni. A megoldásért sem a cégek, sem a szakszervezetek nem lelkesednek, bár más megfontolásból.","shortLead":"A házhoz szállításban dolgozókat mostantól Spanyolországban munkavállalónak kell tekinteni. A megoldásért sem a cégek...","id":"20210512_Europai_vita_kozeppontjaba_kerultek_a_pizzafutarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1c7edba-2877-463c-833b-ac4d8e58c112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6ffa2e-a4ec-4c7c-a8d8-75bcbcef00cd","keywords":null,"link":"/kkv/20210512_Europai_vita_kozeppontjaba_kerultek_a_pizzafutarok","timestamp":"2021. május. 12. 15:59","title":"Európai vita középpontjába kerültek a pizzafutárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934e7269-b33c-4748-b1c5-1010b0f5d5b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kutatók számszerűsítették a probléma mértékét, és azt is megállapították, mennyivel kevesebbe került volna a megelőzés.","shortLead":"Kutatók számszerűsítették a probléma mértékét, és azt is megállapították, mennyivel kevesebbe került volna a megelőzés.","id":"20210511_Majdnem_masfel_ezer_milliard_dollaros_kart_okoztak_az_invaziv_novenyek_es_allatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=934e7269-b33c-4748-b1c5-1010b0f5d5b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bebf26e0-b769-4944-9b5d-dae3154697cf","keywords":null,"link":"/zhvg/20210511_Majdnem_masfel_ezer_milliard_dollaros_kart_okoztak_az_invaziv_novenyek_es_allatok","timestamp":"2021. május. 11. 20:18","title":"Elképesztő, mekkora kárt okoznak az invazív növények és állatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee57edb-0937-45e3-bd7b-da0e76485765","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Még áprilisban fértek hozzá illetéktelenek a Nyelvtudományi Kutatóközpont Facebook-oldalához, az adminokat azonnal kizárták.","shortLead":"Még áprilisban fértek hozzá illetéktelenek a Nyelvtudományi Kutatóközpont Facebook-oldalához, az adminokat azonnal...","id":"20210511_facebook_oldal_helyesiras_nyelvtudomanyi_kutatokozpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dee57edb-0937-45e3-bd7b-da0e76485765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5706099d-de61-465f-89bb-4a2132fd2305","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_facebook_oldal_helyesiras_nyelvtudomanyi_kutatokozpont","timestamp":"2021. május. 11. 17:03","title":"Tényleg feltörték a helyesiras.hu Facebook-oldalát, több mint 18 ezer követőt nyúltak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5300e990-7a84-4ead-ac05-d927ec780ce4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 2003 óta futó talkshownak a tizenkilencedik lesz az utolsó évadja.","shortLead":"A 2003 óta futó talkshownak a tizenkilencedik lesz az utolsó évadja.","id":"20210512_ellen_degeneres_tv_musor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5300e990-7a84-4ead-ac05-d927ec780ce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8ae607-ba79-4a24-9fc7-aa410b617eda","keywords":null,"link":"/elet/20210512_ellen_degeneres_tv_musor","timestamp":"2021. május. 12. 19:55","title":"Majdnem 20 év után véget ér Ellen DeGeneres tévéműsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d599c330-83ea-43aa-b0b0-b61b8dfa7dc6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az előadás fontos mérföldkövét a színház az online térben ünnepli. ","shortLead":"Az előadás fontos mérföldkövét a színház az online térben ünnepli. ","id":"20210511_Azt_meseld_el_Pista_700_Macsai_Pal_Orkeny_Szinhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d599c330-83ea-43aa-b0b0-b61b8dfa7dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28ac15c-7b07-447a-9156-e7683da06039","keywords":null,"link":"/kultura/20210511_Azt_meseld_el_Pista_700_Macsai_Pal_Orkeny_Szinhaz","timestamp":"2021. május. 11. 13:13","title":"Éljen Örkény szelleme és humora: 700. előadásához érkezik az Azt meséld el, Pista!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]