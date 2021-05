Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6165abba-685b-4bc4-9aa9-f39a26f6fbe5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A piac egyik legnépszerűbb böngészője, a Google Chrome olyan újdonságokkal bővült, melyeket kimondottan az új iOS-verzióval érkezett widgetek miatt készített a fejlesztő.","shortLead":"A piac egyik legnépszerűbb böngészője, a Google Chrome olyan újdonságokkal bővült, melyeket kimondottan az új...","id":"20210514_google_chrome_widget_ios_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6165abba-685b-4bc4-9aa9-f39a26f6fbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3dc003-727b-4f74-a309-1dbffa77ab12","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_google_chrome_widget_ios_iphone","timestamp":"2021. május. 14. 11:03","title":"Érdemes frissíteni a Chrome-ot az iPhone-okon, három új widget is jön vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eab4d60-3678-4f01-b0b4-ffd17d7e0764","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tiger King című sorozat miatt világhírűvé vált Joe Exotic 22 éves büntetését tölti, de most azt kéri, szóljon valaki az érdekében Joe Bidennek, ha már Trump nem kegyelmezett meg neki.","shortLead":"A Tiger King című sorozat miatt világhírűvé vált Joe Exotic 22 éves büntetését tölti, de most azt kéri, szóljon valaki...","id":"20210515_A_vilag_legfurabb_tigrisidomarja_a_bortonbol_uzent_rakja_miatt_ker_kegyelmet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0eab4d60-3678-4f01-b0b4-ffd17d7e0764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635933e4-cc77-42f6-9889-baabce87dbdb","keywords":null,"link":"/elet/20210515_A_vilag_legfurabb_tigrisidomarja_a_bortonbol_uzent_rakja_miatt_ker_kegyelmet","timestamp":"2021. május. 15. 16:05","title":"A világ legfurább tigrisidomárja a börtönből üzent: rákja miatt kér kegyelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12200d03-bb4b-4b3f-ba97-58dc89399b1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a repülőtér utasforgalma még mindig rendkívül alacsony, a teherforgalom rekordokat dönt.","shortLead":"Bár a repülőtér utasforgalma még mindig rendkívül alacsony, a teherforgalom rekordokat dönt.","id":"20210514_budapest_airport_terminal_ujranyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12200d03-bb4b-4b3f-ba97-58dc89399b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99201bd1-947a-4233-a1ef-36a19c532977","keywords":null,"link":"/kkv/20210514_budapest_airport_terminal_ujranyitas","timestamp":"2021. május. 14. 14:13","title":"Mólóval megtoldva nyithat újra a Liszt Ferenc reptér 1-es terminálja, amíg az új felépül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55e4fe4-9d45-4301-9248-b0d2ddd5fde1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új szereplőkkel érkezik ősztől a Dancing with the Stars.","shortLead":"Új szereplőkkel érkezik ősztől a Dancing with the Stars.","id":"20210516_Visszater_a_TV2_egyik_legnepszerubb_showmusora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c55e4fe4-9d45-4301-9248-b0d2ddd5fde1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09a259ee-b6cb-4f73-b83e-daebb3b071ce","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Visszater_a_TV2_egyik_legnepszerubb_showmusora","timestamp":"2021. május. 16. 09:42","title":"Visszatér a TV2 egyik legnépszerűbb showműsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c2b7fa-c85c-4bff-8ae6-391f4f58ef94","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aki a jövőben a Delta Airlineshoz csatlakozna, annak nem csak szakmai tapasztalatra lesz szüksége: a koronavírus elleni oltásnak is ott kell lennie a karjában.","shortLead":"Aki a jövőben a Delta Airlineshoz csatlakozna, annak nem csak szakmai tapasztalatra lesz szüksége: a koronavírus elleni...","id":"20210514_oltas_delta_airlines_legitarsasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28c2b7fa-c85c-4bff-8ae6-391f4f58ef94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fdc036-9d09-46a8-8158-223094093913","keywords":null,"link":"/kkv/20210514_oltas_delta_airlines_legitarsasag","timestamp":"2021. május. 14. 18:54","title":"Van már olyan cég, amelyik csak oltottakat fog alkalmazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jórészt a koronavírus-járvány szülte korlátozó intézkedések miatt szünhetett meg az üzletek nagy része.\r

","shortLead":"Jórészt a koronavírus-járvány szülte korlátozó intézkedések miatt szünhetett meg az üzletek nagy része.\r

","id":"20210515_Negyezer_bolt_zart_be_vegleg_tavaly_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc31913-739d-4b33-aca8-34374a70248b","keywords":null,"link":"/kkv/20210515_Negyezer_bolt_zart_be_vegleg_tavaly_Magyarorszagon","timestamp":"2021. május. 15. 12:38","title":"Majdnem négyezer bolt zárt be végleg tavaly Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcb95a4-0fb6-4002-ad7b-062587d96ffc","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre nagyobb szeletet hasítanak ki az energiatortából a megújulók, ám ezek a források jelenleg nem minden esetben képesek az energetika problémáira teljeskörűen megoldásokat nyújtani. A sürgető cél a néhány évtizeden belüli karbonsemlegesség, ehhez azonban új energiaforrásokra lesz szükségünk, vagy a meglévők hatékonyságát kell jelentősen megnövelnünk? Szakértők mondják el, hogyan látják az energia jövőjét. ","shortLead":"Egyre nagyobb szeletet hasítanak ki az energiatortából a megújulók, ám ezek a források jelenleg nem minden esetben...","id":"20210514_Az_energia_jovoje_mibol_hogyan_es_honnan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebcb95a4-0fb6-4002-ad7b-062587d96ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059a167b-09d2-4ef0-8c80-475cd305e7ff","keywords":null,"link":"/zhvg/20210514_Az_energia_jovoje_mibol_hogyan_es_honnan","timestamp":"2021. május. 14. 16:01","title":"Az energia jövője: miből, hogyan és honnan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Japán vezető e-kereskedelmi vállalatának vezérigazgatója pénteken azt mondta, hogy \"öngyilkos küldetés\" lenne az ország számára, ha idén nyáron olimpiát rendezne.","shortLead":"Japán vezető e-kereskedelmi vállalatának vezérigazgatója pénteken azt mondta, hogy \"öngyilkos küldetés\" lenne az ország...","id":"20210515_Tobb_japan_vallalati_vezeto_is_fel_a_tokioi_olimpiatol_a_koronavirusjarvany_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1416c0ae-ade0-4a78-b078-ba4c3d68626e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210515_Tobb_japan_vallalati_vezeto_is_fel_a_tokioi_olimpiatol_a_koronavirusjarvany_miatt","timestamp":"2021. május. 15. 12:23","title":"Több japán vállalati vezető is fél a tokiói olimpiától a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]