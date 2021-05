Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d0901108-2860-4aa9-b59c-1aef3e8dbf43","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Leicester City nyerte az angol labdarúgó FA Kupát, mivel a döntőben egy góllal jobbnak bizonyult a Chelsea-nél.","shortLead":"A Leicester City nyerte az angol labdarúgó FA Kupát, mivel a döntőben egy góllal jobbnak bizonyult a Chelsea-nél.","id":"20210515_A_Leicester_City_legyozte_a_Chelseat_az_FA_kupa_dontojeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0901108-2860-4aa9-b59c-1aef3e8dbf43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"829125eb-edec-40ce-8846-093fee11035a","keywords":null,"link":"/sport/20210515_A_Leicester_City_legyozte_a_Chelseat_az_FA_kupa_dontojeben","timestamp":"2021. május. 15. 20:35","title":"A Leicester City legyőzte a Chelsea-t az FA kupa döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c2b7fa-c85c-4bff-8ae6-391f4f58ef94","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az 50 éven felüliek esetében.","shortLead":"Az 50 éven felüliek esetében.","id":"20210514_indiai_varians_mutacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28c2b7fa-c85c-4bff-8ae6-391f4f58ef94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c19b449-d599-46e8-a742-3b9e11c49340","keywords":null,"link":"/vilag/20210514_indiai_varians_mutacio","timestamp":"2021. május. 14. 19:39","title":"Az indiai variáns megjelenése miatt hamarabb adják be a második oltást Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88960cf3-cd3e-45d5-8ce8-c7e9e04a050e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség 3 millió forint értékben foglalt le drogot az ügyben, amelyben a gyanú szerint a színész is érintett lehet. ","shortLead":"A rendőrség 3 millió forint értékben foglalt le drogot az ügyben, amelyben a gyanú szerint a színész is érintett lehet. ","id":"20210514_Kabitoszerkereskedelem_vademeles_Arpa_Attila","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88960cf3-cd3e-45d5-8ce8-c7e9e04a050e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11024d7f-69b6-4448-bb29-99af949c85c2","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_Kabitoszerkereskedelem_vademeles_Arpa_Attila","timestamp":"2021. május. 14. 16:53","title":"Kábítószer-kereskedelem miatt vádat emelhetnek Árpa Attila ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72279b7e-346b-4caf-9b19-15f690a22bc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Levélben kérték a szakmai kollégiumokat, tegyenek erre javaslatokat. Maguk is elismerik, hogy szűk a határidő, a levelet jegyző főtanácsadó elnézést is kért emiatt.","shortLead":"Levélben kérték a szakmai kollégiumokat, tegyenek erre javaslatokat. Maguk is elismerik, hogy szűk a határidő...","id":"20210514_egeszsegugyi_reform_emmi_level_kunetz_zsombor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72279b7e-346b-4caf-9b19-15f690a22bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa03b59-6ce3-44fe-b729-316194f4623a","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_egeszsegugyi_reform_emmi_level_kunetz_zsombor","timestamp":"2021. május. 14. 20:29","title":"Jövő keddre tudni akarja az EMMI hol, mennyi egészségügyi intézményre van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29eb7ca8-7bf3-4c6d-b462-c4bde3a00810","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néha úgy tűnik, vannak csodák. ","shortLead":"Néha úgy tűnik, vannak csodák. ","id":"20210515_Elaludt_az_autos_aki_leszaguldott_az_M4esrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29eb7ca8-7bf3-4c6d-b462-c4bde3a00810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a9dcd5-a5d8-4142-9df2-95c87e64124d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210515_Elaludt_az_autos_aki_leszaguldott_az_M4esrol","timestamp":"2021. május. 15. 09:31","title":"Őrült balesetet úsztak meg egy autóban az M4-esen, ahol elaludt a sofőr - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59588c0c-356d-4f52-9c39-69f1f9e5a418","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A doppingteszt azután lett pozitív, hogy Sidi Péter illetéktelenül behatolt Péni István hotelszobájába.","shortLead":"A doppingteszt azután lett pozitív, hogy Sidi Péter illetéktelenül behatolt Péni István hotelszobájába.","id":"20210516_Megallapitottak_a_szabotazst_a_pozitiv_doppingteszt_ellenere_mehet_az_Ebre_Peni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59588c0c-356d-4f52-9c39-69f1f9e5a418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead5af2c-d0b3-4cca-a46b-efc5f38a8df4","keywords":null,"link":"/sport/20210516_Megallapitottak_a_szabotazst_a_pozitiv_doppingteszt_ellenere_mehet_az_Ebre_Peni","timestamp":"2021. május. 16. 14:51","title":"Megállapították a szabotázst, a pozitív doppingteszt ellenére mehet az Eb-re Péni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10566871-0752-4fe5-8295-b1d98f7c8760","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Felpörgette a járvány az agglomerációban lévő használt családi házak iránti érdeklődést. A legdrágább környékeket közel félmilliós négyzetméterárak jellemezték, de az olcsóbb helyeken is 5-10 százalékkal emelkedtek az árak tavalyhoz képest.","shortLead":"Felpörgette a járvány az agglomerációban lévő használt családi házak iránti érdeklődést. A legdrágább környékeket közel...","id":"20210514_ingatlan_fovaros_agglomeracio_lakas_negyzetmeterarak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10566871-0752-4fe5-8295-b1d98f7c8760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847002ea-f723-4b52-aa22-17b3c78740e3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210514_ingatlan_fovaros_agglomeracio_lakas_negyzetmeterarak","timestamp":"2021. május. 14. 17:45","title":"Félmillió forinthoz közelednek a négyzetméterárak a fővárosi agglomeráció legdrágább helyein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két héttel meghosszabbították a járványügyi korlátozó intézkedéseket Horvátországban. Addig különböző tesztrendezvényeket, például próbaesküvőt tartanak, hogy kiderítsék, mennyire biztonságosan vehetnek részt ilyeneken a beoltottak, illetve a betegségen már átesettek.","shortLead":"Két héttel meghosszabbították a járványügyi korlátozó intézkedéseket Horvátországban. Addig különböző...","id":"20210514_koronavirus_jarvany_horvatorszag_korlatozasok_probarendezvenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96cada78-bc44-43da-9dc5-fadd50512e27","keywords":null,"link":"/vilag/20210514_koronavirus_jarvany_horvatorszag_korlatozasok_probarendezvenyek","timestamp":"2021. május. 14. 17:15","title":"Kitartanak a járványügyi szigor mellett a horvátok, próbaesküvőkkel készítik elő a nyitást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]