Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"28b41060-2417-478c-9421-8c4462af021c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Da Vinci Salvator Mundijától kezdve Rembrandt Öreg férfi karosszékben című képén át Rubens Fiatal lány portréjáig számos kép szerzőségével kapcsolatban merültek fel kételyek. Ezekből mutatjuk be a leghíresebb eseteket 5x1 percben.","shortLead":"Da Vinci Salvator Mundijától kezdve Rembrandt Öreg férfi karosszékben című képén át Rubens Fiatal lány portréjáig...","id":"202119_festmenyek_vitatott_szerzosege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28b41060-2417-478c-9421-8c4462af021c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54642100-bd88-4ca9-a945-c17447e130c2","keywords":null,"link":"/360/202119_festmenyek_vitatott_szerzosege","timestamp":"2021. május. 15. 16:00","title":"Adna 450 millió dollárt egy képért, amelyet talán Leonardo festett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72279b7e-346b-4caf-9b19-15f690a22bc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Levélben kérték a szakmai kollégiumokat, tegyenek erre javaslatokat. Maguk is elismerik, hogy szűk a határidő, a levelet jegyző főtanácsadó elnézést is kért emiatt.","shortLead":"Levélben kérték a szakmai kollégiumokat, tegyenek erre javaslatokat. Maguk is elismerik, hogy szűk a határidő...","id":"20210514_egeszsegugyi_reform_emmi_level_kunetz_zsombor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72279b7e-346b-4caf-9b19-15f690a22bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa03b59-6ce3-44fe-b729-316194f4623a","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_egeszsegugyi_reform_emmi_level_kunetz_zsombor","timestamp":"2021. május. 14. 20:29","title":"Jövő keddre tudni akarja az EMMI hol, mennyi egészségügyi intézményre van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88960cf3-cd3e-45d5-8ce8-c7e9e04a050e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség 3 millió forint értékben foglalt le drogot az ügyben, amelyben a gyanú szerint a színész is érintett lehet. ","shortLead":"A rendőrség 3 millió forint értékben foglalt le drogot az ügyben, amelyben a gyanú szerint a színész is érintett lehet. ","id":"20210514_Kabitoszerkereskedelem_vademeles_Arpa_Attila","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88960cf3-cd3e-45d5-8ce8-c7e9e04a050e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11024d7f-69b6-4448-bb29-99af949c85c2","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_Kabitoszerkereskedelem_vademeles_Arpa_Attila","timestamp":"2021. május. 14. 16:53","title":"Kábítószer-kereskedelem miatt vádat emelhetnek Árpa Attila ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cbe54dd-6d45-4cea-ba82-a7e881a1c3ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány miatt nagyon súlyos a helyzet Peruban.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt nagyon súlyos a helyzet Peruban.","id":"20210516_Van_aki_egy_szervet_ajanlja_fel_Peruban_hozzatartozoja_az_intenziv_ellatasaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cbe54dd-6d45-4cea-ba82-a7e881a1c3ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c2482c-9e9b-49a4-8d2e-0542768d1df2","keywords":null,"link":"/vilag/20210516_Van_aki_egy_szervet_ajanlja_fel_Peruban_hozzatartozoja_az_intenziv_ellatasaert","timestamp":"2021. május. 16. 08:14","title":"Van, aki egy szervét ajánlja fel Peruban a hozzátartozója intenzív ellátásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0ab413-7daa-45d0-8219-117a59e6f3c6","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Vagy van örök felelősség azért, amit az elődök elkövettek, vagy nincs. A mai németek túlnyomó többsége nem a holokausztért felelős, hanem azért, hogy mit gondol arról.","shortLead":"Vagy van örök felelősség azért, amit az elődök elkövettek, vagy nincs. A mai németek túlnyomó többsége nem...","id":"20210514_Revesz_Felelotlenul_a_felelossegrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f0ab413-7daa-45d0-8219-117a59e6f3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0747c027-c1a6-4ef7-9f44-7e0c3006dcbf","keywords":null,"link":"/360/20210514_Revesz_Felelotlenul_a_felelossegrol","timestamp":"2021. május. 14. 16:00","title":"Révész: Merkelnek nincs igaza, a mai németek nem felelősek a holokausztért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d7cf04e-9fe6-4fc5-ba26-32221ab1098d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szocialisták Karácsony Gergelyt támogatják miniszterelnök-jelöltként az ellenzéki előválasztáson.","shortLead":"A szocialisták Karácsony Gergelyt támogatják miniszterelnök-jelöltként az ellenzéki előválasztáson.","id":"20210515_Az_MSZP_maris_beallt_Karacsony_moge","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d7cf04e-9fe6-4fc5-ba26-32221ab1098d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8005f1fd-8964-4ae3-afb1-6333450574c7","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Az_MSZP_maris_beallt_Karacsony_moge","timestamp":"2021. május. 15. 13:14","title":"Az MSZP máris beállt Karácsony mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96dba1e-b57c-4bcc-9158-4cd688b77977","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A British Airways az első légitársaság, amely próbára teszi a \"nagyon intelligensnek\" mondott, fél perc alatt eredményt mutató Pelican antigéntesztet. ","shortLead":"A British Airways az első légitársaság, amely próbára teszi a \"nagyon intelligensnek\" mondott, fél perc alatt eredményt...","id":"20210514_25_masodpercet_alatt_mutathat_eredmenyt_egy_ultragyors_antigenteszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c96dba1e-b57c-4bcc-9158-4cd688b77977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c0f22c-22fa-464b-a505-bfd8010aff77","keywords":null,"link":"/elet/20210514_25_masodpercet_alatt_mutathat_eredmenyt_egy_ultragyors_antigenteszt","timestamp":"2021. május. 14. 12:27","title":"Akár 25 másodperc alatt is eredményt mutathat egy ultragyors antigénteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fad935e-6652-4a86-8174-6d8ced23ced4","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"A magyar film 120 éves születésnapjára összeállítottuk minden idők legfontosabb magyar filmjeinek 30-as listáját. Nagyjából elégedettek voltak olvasóink is a TOP30-ba került filmekkel, de jónéhány alkotást szívesen láttak volna még a listán.\r

\r

","shortLead":"A magyar film 120 éves születésnapjára összeállítottuk minden idők legfontosabb magyar filmjeinek 30-as listáját...","id":"20210514_magyar_filmek_kozonsegszavazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fad935e-6652-4a86-8174-6d8ced23ced4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e5b333-89b9-46d0-9c5c-656d17fc7372","keywords":null,"link":"/kultura/20210514_magyar_filmek_kozonsegszavazat","timestamp":"2021. május. 14. 20:00","title":"„Iszonyatos mennyiségű filmdráma, sehol egy valódi vígjáték” – olvasóink kedvenc magyar filmjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]