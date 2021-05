Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f53d4679-ce63-4d5f-983c-4fa03aba74a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Autójával egy teherautónak hajtott. A teherautó sofőrje is megsérült.","shortLead":"Autójával egy teherautónak hajtott. A teherautó sofőrje is megsérült.","id":"20210516_Rendszeresen_posztolt_onvezeto_modban_levo_Teslajarol_egy_ferfi_aki_egy_kaliforniai_autopalyan_szornyet_halt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f53d4679-ce63-4d5f-983c-4fa03aba74a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9016139-fe16-4e63-951a-0beed4543dac","keywords":null,"link":"/cegauto/20210516_Rendszeresen_posztolt_onvezeto_modban_levo_Teslajarol_egy_ferfi_aki_egy_kaliforniai_autopalyan_szornyet_halt","timestamp":"2021. május. 16. 16:54","title":"Rendszeresen posztolt önvezető módban lévő Teslájáról egy férfi, aki egy kaliforniai autópályán szörnyet halt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565280df-f9e0-4061-8d2f-2cf024ba49c9","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nehéz elszakadni a megszokott nyugalomtól: bonniak gondjai Berlinben. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Nehéz elszakadni a megszokott nyugalomtól: bonniak gondjai Berlinben. A német újraegyesítésről szóló Eljött...","id":"20210515_fovaros_Bonn_Berlin_Reichstag_1991_majus_17","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=565280df-f9e0-4061-8d2f-2cf024ba49c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d123348-db77-4f80-82b2-da63f124836f","keywords":null,"link":"/360/20210515_fovaros_Bonn_Berlin_Reichstag_1991_majus_17","timestamp":"2021. május. 15. 16:30","title":"Elképzelni is nehéz: Bonn maradhatott volna a német főváros – 1991. május 17.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8af3b5a-04b6-49f1-afe7-a5c268c256ac","c_author":"HVG","category":"360","description":"A világ legtöbb országában évente (tíz)milliókra rúg a repülés közben magas épületeknek csapódó és elhulló madarak száma. A kutatók különféle módokon próbálják védeni az állatokat az ütközésektől. ","shortLead":"A világ legtöbb országában évente (tíz)milliókra rúg a repülés közben magas épületeknek csapódó és elhulló madarak...","id":"202119_utkozo_madarak_hangos_riasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8af3b5a-04b6-49f1-afe7-a5c268c256ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b019716-1725-4c5b-a1a1-cdceed157a85","keywords":null,"link":"/360/202119_utkozo_madarak_hangos_riasztas","timestamp":"2021. május. 15. 16:10","title":"Kitalálták, hogy ijesszék el a tornyok mellől a kevésbé elszánt madarakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6313b7-a591-4249-9993-99abcd2d6191","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, kevésnek érzi jelenlegi platform-kínálatát a Netflix, és egy új projekt keretén belül további tartalmakat osztana meg azokkal, akik hajlandók áldozni erre.","shortLead":"Úgy tűnik, kevésnek érzi jelenlegi platform-kínálatát a Netflix, és egy új projekt keretén belül további tartalmakat...","id":"20210515_netflix_n_plus_szolgaltatas_tesztelese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6313b7-a591-4249-9993-99abcd2d6191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559a4034-4c11-486a-a81b-c0f917505150","keywords":null,"link":"/tudomany/20210515_netflix_n_plus_szolgaltatas_tesztelese","timestamp":"2021. május. 15. 12:03","title":"Sebességbe kapcsol a Netflix, feltűnt a színen az N-Plus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49c21da-4b85-4aee-a222-10bca88c530f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenhét alkalommal említette meg a témát, egyszer például azért, hogy azt mondja, belőle is darált húst csinálhatnak, akkor sem hagyja a maffiának, hogy az országot irányítsák.","shortLead":"Tizenhét alkalommal említette meg a témát, egyszer például azért, hogy azt mondja, belőle is darált húst csinálhatnak...","id":"20210516_Ledaralt_emberhusbol_keszult_csevaprol_beszelt_a_szerb_allamfo_a_teveben_es_sajat_megolesere_buzditott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e49c21da-4b85-4aee-a222-10bca88c530f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21fc4f9b-7159-44cd-8581-f6cbca453986","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Ledaralt_emberhusbol_keszult_csevaprol_beszelt_a_szerb_allamfo_a_teveben_es_sajat_megolesere_buzditott","timestamp":"2021. május. 16. 12:21","title":"Ledarált emberhúsból készült csevapról beszélt a szerb államfő a tévében, és saját megölésére buzdított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Május-júniusban 3,5 millió, a második félévben 4,7 millió adag oltást szállít a cég.","shortLead":"Május-júniusban 3,5 millió, a második félévben 4,7 millió adag oltást szállít a cég.","id":"20210514_koronavirus_pfizer_vakcina_szallitasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d493b79-1516-4c8c-b997-f749dbd988fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_koronavirus_pfizer_vakcina_szallitasok","timestamp":"2021. május. 14. 19:40","title":"Idén még bő nyolcmillió adag Pfizer-vakcina érkezik Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e6cc05-e980-4632-8d42-df2e1913f47e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedvező, hogy sok 16-18 éves fiatal is hajlandó beoltatni magát a koronavírus ellen, hiszen ezzel ők is részei lesznek az \"össznépi védettségnek\" - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezető főorvosa a közmédiának szombaton.","shortLead":"Kedvező, hogy sok 16-18 éves fiatal is hajlandó beoltatni magát a koronavírus ellen, hiszen ezzel ők is részei lesznek...","id":"20210515_Szlavik_arra_keri_a_fiatalokat_hogy_regisztraljanak_meg_tobben_az_oltasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9e6cc05-e980-4632-8d42-df2e1913f47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6183ffae-7890-41d8-8477-f639ae1a2189","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Szlavik_arra_keri_a_fiatalokat_hogy_regisztraljanak_meg_tobben_az_oltasra","timestamp":"2021. május. 15. 15:15","title":"Szlávik arra kéri a fiatalokat, hogy regisztráljanak még többen az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85024ef-2bfb-490b-a990-cc38d1eaa617","c_author":"Balla - Czeglédi - Papp - Nagy","category":"kultura","description":"Az elmúlt hetekben egy emberként kaptak a szívükhöz az Y és a Z generáció tagjai: húsz évvel ezelőtt debütált a mozikban mindannyiunk kedvenc, mocsárban fingorászó, nagyszívű ogréja, beszélő szamarával és verekedő hercegnőjével, Fionával együtt. Hogyan tarolta le Shrek a világot, és mi lehet a titka annak, hogy húsz év után is épp ugyanolyan szórakoztató, mint a premier idején?","shortLead":"Az elmúlt hetekben egy emberként kaptak a szívükhöz az Y és a Z generáció tagjai: húsz évvel ezelőtt debütált...","id":"20210515_Shrek_20_ev_evfordulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b85024ef-2bfb-490b-a990-cc38d1eaa617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"877c0fdf-22f8-4e42-8dbe-6b005e8ce83c","keywords":null,"link":"/kultura/20210515_Shrek_20_ev_evfordulo","timestamp":"2021. május. 15. 20:00","title":"„Ott vagyunk már?” – 20 éve nagyot kockáztattak a Shrek alkotói: bejött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]