Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"19c29b84-117a-40d2-8a5a-2d5cefdb7437","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Olyan szövegek hangzanak el a Katona József Színház színpadán, amelyekről biztosan soha senki nem gondolta, hogy eljutnak odáig.","shortLead":"Olyan szövegek hangzanak el a Katona József Színház színpadán, amelyekről biztosan soha senki nem gondolta...","id":"20210516_Rubint_Reka_unokahuga_szerelmes_Onodi_Eszter_megkonnyebbult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19c29b84-117a-40d2-8a5a-2d5cefdb7437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e85584e0-9702-43ef-b321-10ba6db6cf77","keywords":null,"link":"/kultura/20210516_Rubint_Reka_unokahuga_szerelmes_Onodi_Eszter_megkonnyebbult","timestamp":"2021. május. 16. 15:48","title":"Rubint Réka unokahúga szerelmes, Ónodi Eszter megkönnyebbült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6622c21f-f484-4c92-8a24-fc5a3385fdc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez gyorsabban megvan, mint a kártya.","shortLead":"Ez gyorsabban megvan, mint a kártya.","id":"20210516_Nem_mindenhol_tudjak_hogy_eleg_az_app_a_vedettsegi_igazolvany_helyett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6622c21f-f484-4c92-8a24-fc5a3385fdc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"273df780-a834-48ac-bee7-9f0d1f5fbdec","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Nem_mindenhol_tudjak_hogy_eleg_az_app_a_vedettsegi_igazolvany_helyett","timestamp":"2021. május. 16. 17:16","title":"Nem mindenhol tudják, hogy elég az app a védettségi igazolvány helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed9f3e2-9a84-455a-b6c5-9f359ee6b5e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnöki előválasztáson induló Karácsony Gergely arról beszélt, a demokrácia összeomlott Magyarországon, de nem bosszúra, hanem jóvátételre van szükség.","shortLead":"A miniszterelnöki előválasztáson induló Karácsony Gergely arról beszélt, a demokrácia összeomlott Magyarországon, de...","id":"20210515_karacsony_gergely_miniszterelnok_jelolt_programismerteto_beszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eed9f3e2-9a84-455a-b6c5-9f359ee6b5e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6272005-2fa9-47d4-840a-96cdae8e2cbb","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_karacsony_gergely_miniszterelnok_jelolt_programismerteto_beszed","timestamp":"2021. május. 15. 17:10","title":"Új mozgalmat indít Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8af3b5a-04b6-49f1-afe7-a5c268c256ac","c_author":"HVG","category":"360","description":"A világ legtöbb országában évente (tíz)milliókra rúg a repülés közben magas épületeknek csapódó és elhulló madarak száma. A kutatók különféle módokon próbálják védeni az állatokat az ütközésektől. ","shortLead":"A világ legtöbb országában évente (tíz)milliókra rúg a repülés közben magas épületeknek csapódó és elhulló madarak...","id":"202119_utkozo_madarak_hangos_riasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8af3b5a-04b6-49f1-afe7-a5c268c256ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b019716-1725-4c5b-a1a1-cdceed157a85","keywords":null,"link":"/360/202119_utkozo_madarak_hangos_riasztas","timestamp":"2021. május. 15. 16:10","title":"Kitalálták, hogy ijesszék el a tornyok mellől a kevésbé elszánt madarakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14781f67-d0bd-4e13-a920-7ac55710d468","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az O1Games nevű csapat újdonságát telepíteni sem kell, egyetlen kattintással indítható. Csak aztán nehogy rákapjon.","shortLead":"Az O1Games nevű csapat újdonságát telepíteni sem kell, egyetlen kattintással indítható. Csak aztán nehogy rákapjon.","id":"20210517_pac_man_bongeszos_jatek_koronavirus_orban_viktor_muller_cecilia_kasler_miklos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14781f67-d0bd-4e13-a920-7ac55710d468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef27a5c-3c4b-480b-86dc-3bb96aa75d02","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_pac_man_bongeszos_jatek_koronavirus_orban_viktor_muller_cecilia_kasler_miklos","timestamp":"2021. május. 17. 11:33","title":"Ebben a Pac-Man-szerű játékban meg kell enni a koronavírust, miközben Orbán és Kásler is üldöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0196518e-93e7-477c-b277-be53b0b491f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus reméli, hogy a Fidesz, nem pedig előválasztási versenytársa, a szocialista Tóth Csaba áll az akció mögött.","shortLead":"A politikus reméli, hogy a Fidesz, nem pedig előválasztási versenytársa, a szocialista Tóth Csaba áll az akció mögött.","id":"20210516_Szorolapokon_igyekeznek_lejaratni_Hadhazy_Akost_Zugloban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0196518e-93e7-477c-b277-be53b0b491f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3849dc71-59a0-481a-9b75-36915dac301b","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Szorolapokon_igyekeznek_lejaratni_Hadhazy_Akost_Zugloban","timestamp":"2021. május. 16. 15:39","title":"Szórólapokon igyekeznek lejáratni Hadházy Ákost Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0134c00-3ecc-4e12-b405-906b19ea8947","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több volt államtitkár, egykori EU-s biztosok, munkanélküli volt olvasztárok, színészek, fodrászok, polgármesterek és tanulók is szerepelnek a Karácsony Gergely által életre hívott 99 Mozgalom alapító tagjai között.","shortLead":"Több volt államtitkár, egykori EU-s biztosok, munkanélküli volt olvasztárok, színészek, fodrászok, polgármesterek és...","id":"20210515_Alfoldi_Osvart_Andrea_Jordan_Tamas_es_Ferge_Zsuzsa_is_ott_vannak_Karacsony_mozgalmaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0134c00-3ecc-4e12-b405-906b19ea8947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5f8706-ee22-4d03-8e1a-408ab168e04e","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Alfoldi_Osvart_Andrea_Jordan_Tamas_es_Ferge_Zsuzsa_is_ott_vannak_Karacsony_mozgalmaban","timestamp":"2021. május. 15. 18:39","title":"Alföldi, Osvárt Andrea, Jordán Tamás és Ferge Zsuzsa is ott vannak Karácsony mozgalmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb9ce6ff-39f5-4651-9122-568f22fe713d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Benjamin Netanjahu miniszterelnök a biztonsági kabinet vasárnapi ülése után bejelentette, hogy Izrael tovább folytatja a Gázai övezetet uraló iszlamista szervezetek, elsősorban a Hamász elleni Falak őrzője nevű hadműveletet - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet vasárnap.



","shortLead":"Benjamin Netanjahu miniszterelnök a biztonsági kabinet vasárnapi ülése után bejelentette, hogy Izrael tovább folytatja...","id":"20210516_Netanjahu_Tovabb_folytatjuk_a_gazai_hadmuveletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb9ce6ff-39f5-4651-9122-568f22fe713d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e79ba1b-e134-4d95-81b1-043f460f9d26","keywords":null,"link":"/vilag/20210516_Netanjahu_Tovabb_folytatjuk_a_gazai_hadmuveletet","timestamp":"2021. május. 16. 20:25","title":"Netanjahu: Tovább folytatjuk a gázai hadműveletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]