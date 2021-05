Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nem tudta igazolni a gyártó és a forgalmazó, hogy tényleg megállítja teljesen a hajhullást a sampon.","shortLead":"Nem tudta igazolni a gyártó és a forgalmazó, hogy tényleg megállítja teljesen a hajhullást a sampon.","id":"20210521_gvh_hajhullas_sampon_reklam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed234f99-b610-403f-af7e-cf8b23d038c7","keywords":null,"link":"/kkv/20210521_gvh_hajhullas_sampon_reklam","timestamp":"2021. május. 21. 12:18","title":"Nem sok igazság volt a sampon hirdetésében, 25 milliós bírságot kapott a GVH-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez lehet a nyolcadik koronavírus, amely az emberi szervezetben betegséget vált ki.","shortLead":"Ez lehet a nyolcadik koronavírus, amely az emberi szervezetben betegséget vált ki.","id":"20210521_kutyak_tudogyulladas_koronavirus_malajzia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae10bfb-3518-462c-a283-b4081f0dbb2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_kutyak_tudogyulladas_koronavirus_malajzia","timestamp":"2021. május. 21. 21:12","title":"Kutyáktól eredő koronavírusfajtát azonosítottak tüdőgyulladással kezelt malajziai betegekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0c09b5-5fe2-4b3b-b7bd-f0a73695b6e2","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Egyre kínosabb részletek látnak napvilágot Bill Gatesről, amióta bejelentették a válásukat a feleségével. Kiderült, hogy nem éppen ministránsfiú volt, a Microsoftnál és a nejével együtt vezetett alapítványnál is ostromolta a nőket, a legkényelmetlenebb azonban a pedofil milliomoshoz, Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata lehet.","shortLead":"Egyre kínosabb részletek látnak napvilágot Bill Gatesről, amióta bejelentették a válásukat a feleségével. Kiderült...","id":"20210521_Bulibaro_rejlett_Bill_Gates_programozoi_szurkesege_mogott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc0c09b5-5fe2-4b3b-b7bd-f0a73695b6e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367fe2fb-3eab-41af-95b7-a6f338ca26e9","keywords":null,"link":"/360/20210521_Bulibaro_rejlett_Bill_Gates_programozoi_szurkesege_mogott","timestamp":"2021. május. 21. 19:00","title":"Bulibáró rejlett Bill Gates programozói szürkesége mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db99b748-d726-47c3-a702-796281c0e356","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben egyre nagyobb igény mutatkozik a környezetbarát módon előállított friss élelmiszerekre, a járványkezdete óta felértékelődött a hosszabb távú eltarthatóság szempontja is. Mindkét igényt kiszolgálhatja a nagy hidrosztatikus nyomású eljárás, mellyel hosszabb ideig tarthatók el az ételek, és kevésbé veszítenek tápértékükből, mint a hagyományos tartósító eljárások esetében.","shortLead":"Miközben egyre nagyobb igény mutatkozik a környezetbarát módon előállított friss élelmiszerekre, a járványkezdete óta...","id":"20210522_nagy_hidrosztatikus_nyomasu_eljaras_tartositas_toth_adrienn_kh_bank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db99b748-d726-47c3-a702-796281c0e356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e90508-da7f-4085-93a2-e0f41009e510","keywords":null,"link":"/tudomany/20210522_nagy_hidrosztatikus_nyomasu_eljaras_tartositas_toth_adrienn_kh_bank","timestamp":"2021. május. 22. 12:03","title":"Újfajta tartósítás jöhet a hazai élelmiszeriparban, azt mondják, jobb a mostaniaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70dd63e8-02be-42dd-83e6-6b4882bdfe30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az 1970-ben megnyitott Körös Hotel a kilencvenes évek második felében ment csődbe és zárt be. Azóta életveszélyessé vált, többször Békéscsaba szégyenfoltjának nevezték.","shortLead":"Az 1970-ben megnyitott Körös Hotel a kilencvenes évek második felében ment csődbe és zárt be. Azóta életveszélyessé...","id":"20210521_koros_hotel_bontas_bekescsaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70dd63e8-02be-42dd-83e6-6b4882bdfe30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"906cd6b1-4468-4ba2-85d8-2d434cac1cbd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210521_koros_hotel_bontas_bekescsaba","timestamp":"2021. május. 21. 20:32","title":"Közel 200 millió forintot ad az állam egy évtizedek óta üresen álló hotel lebontására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f983dc63-51c2-451f-8fae-f1846e4899c1","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A kalandorok századának egyik leghíresebb kalandora volt a magyar-szlovák-lengyel Benyovszky Móric, aki első magyarként (szlovákként, lengyelként) járt a Föld sok eldugott helyén, melyet az ő emlékirataiból ismert meg a világ. Könyvek, kutatások, műalkotások és kommersz darabok tömege szól az életéről, amely mégis tele van máig megoldatlan rejtélyekkel. Már a neve is 33 változatban szerepel a Deutsche Nationalbibliothek katalógusában. Vannak, akik szabadságharcosként őrzik emlékét, aki korát messze megelőzve, első fehér emberként adta életét a gyarmati népek szabadságáért, és vannak, akik notórius hazudozóként, rabszolgakereskedőként, szerencsevadászként tartják őt nyilván. A Magyar-Madagaszkári Társaság Benyovszky-évnek hirdette ki az ideit születésének 280. évfordulója alkalmából. Holott nem is akkor született. Az viszont biztos, hogy 235 évvel ezelőtt, 1786. május 23-án halt meg (vagy 24-én).","shortLead":"A kalandorok századának egyik leghíresebb kalandora volt a magyar-szlovák-lengyel Benyovszky Móric, aki első magyarként...","id":"20210522_Benyovszky_Moric","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f983dc63-51c2-451f-8fae-f1846e4899c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f10eb0-2b6d-4ef1-82a8-0c670ee89418","keywords":null,"link":"/360/20210522_Benyovszky_Moric","timestamp":"2021. május. 22. 15:00","title":"A sztorija akkor is király, ha csak hazudta, hogy ő az – 235 éve halt meg Benyovszky Móric","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0011673-8495-42e6-bf34-408a78a5e67d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"2017 óta először nyert a csapat.","shortLead":"2017 óta először nyert a csapat.","id":"20210522_A_Szolnok_nyerte_a_vizilabdabajnoksagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0011673-8495-42e6-bf34-408a78a5e67d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d981f9-2410-4fa3-bb9c-3970265c1d66","keywords":null,"link":"/sport/20210522_A_Szolnok_nyerte_a_vizilabdabajnoksagot","timestamp":"2021. május. 22. 18:41","title":"A Szolnok nyerte a vízilabda-bajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5945301a-1ee1-4b70-8686-cedeb9bb6d5d","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Kipróbáltuk az új fővárosi közbringát: tudja, amit tudnia kell, élvezet használni. A legnagyobb probléma, hogy mindeközben a vacak réginek álcázza magát.","shortLead":"Kipróbáltuk az új fővárosi közbringát: tudja, amit tudnia kell, élvezet használni. A legnagyobb probléma...","id":"20210522_Az_uj_Bubi_remek_csak_nehany_apro_es_egy_nagy_baj_van_vele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5945301a-1ee1-4b70-8686-cedeb9bb6d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d80a129b-353d-455e-bb41-4f006aacc668","keywords":null,"link":"/kkv/20210522_Az_uj_Bubi_remek_csak_nehany_apro_es_egy_nagy_baj_van_vele","timestamp":"2021. május. 22. 16:00","title":"Az új Bubi remek, csak néhány apró és egy nagy baj van vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]