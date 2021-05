Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c83122be-14df-440b-a6db-bc55c2db0c8b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Három évtizedig volt uralmon, és a harctéren esett el Idriss Déby csádi elnök, aki óriási űrt hagyott maga után a térségben, veszélyeztetve a szélsőségesek elleni nemzetközi harcot.","shortLead":"Három évtizedig volt uralmon, és a harctéren esett el Idriss Déby csádi elnök, aki óriási űrt hagyott maga után...","id":"202120__csad_deby_nelkul__regios_bizonytalansag__dzsihad__tulelni_a_nagytulelot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c83122be-14df-440b-a6db-bc55c2db0c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f52fee-d269-41dd-b05a-26bea9b719ef","keywords":null,"link":"/360/202120__csad_deby_nelkul__regios_bizonytalansag__dzsihad__tulelni_a_nagytulelot","timestamp":"2021. május. 25. 17:00","title":"A csádi elnök halála után még nagyobb zűrzavar jöhet Észak-Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328cb41c-be5c-4362-95db-5e8613cea212","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VI. kerületben járt a villamos, amikor nekiestek az utasnak.","shortLead":"A VI. kerületben járt a villamos, amikor nekiestek az utasnak.","id":"20210526_4_6_villamos_garazdasag_utas_veres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=328cb41c-be5c-4362-95db-5e8613cea212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891989e7-6886-43a1-93b4-89543cf82f3b","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_4_6_villamos_garazdasag_utas_veres","timestamp":"2021. május. 26. 17:27","title":"Megvertek egy utast a 4-6-os villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35dad5a-d79d-49d5-8cbe-1a91c67eec97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekest egy videós bántalmazásával vádolják.","shortLead":"Az énekest egy videós bántalmazásával vádolják.","id":"20210526_marilyn_manson_elfogadoparancs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e35dad5a-d79d-49d5-8cbe-1a91c67eec97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de8022d-e5ed-48e4-97a6-6c9433e4f9d2","keywords":null,"link":"/elet/20210526_marilyn_manson_elfogadoparancs","timestamp":"2021. május. 26. 10:20","title":"Elfogatóparancsot adtak ki Marilyn Manson ellen New Hampshire-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6c28c5-d367-4057-bb70-69540cadccd9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szupergyors újdonság fém- helyett könnyebb vászontetőt kapott.","shortLead":"A szupergyors újdonság fém- helyett könnyebb vászontetőt kapott.","id":"20210526_itt_az_uj_bmw_m4_kabrio_510_loerovel_es_osszkerekhajtassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e6c28c5-d367-4057-bb70-69540cadccd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38795652-f9e8-4035-af62-2430235fe0ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_itt_az_uj_bmw_m4_kabrio_510_loerovel_es_osszkerekhajtassal","timestamp":"2021. május. 26. 07:11","title":"Itt az új BMW M4 kabrió, 510 lóerővel és összkerék-hajtással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc09f39-1846-440b-aa41-dcf0d8948713","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ez az egyik következménye, hogy Minszkben Lukasenka fehérorosz elnök a hétvégén leszállásra kényszerítette a Ryanair légitársaság Athénból Vilniusba tartó járatát.\r

","shortLead":"Ez az egyik következménye, hogy Minszkben Lukasenka fehérorosz elnök a hétvégén leszállásra kényszerítette a Ryanair...","id":"20210524_A_britek_a_litvanok_es_az_ukranok_is_bojkottaljak_Feheroroszorszag_legteret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fc09f39-1846-440b-aa41-dcf0d8948713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466d94e5-3562-460d-8b84-13c8f55909b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210524_A_britek_a_litvanok_es_az_ukranok_is_bojkottaljak_Feheroroszorszag_legteret","timestamp":"2021. május. 24. 19:53","title":"A britek, a litvánok és az ukránok is bojkottálják Fehéroroszország légterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c180bcf4-89a9-46b6-8acd-81e11ca966c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook többévnyi tesztelés után bejelentette: érkezik a kapcsoló a Facebook és az Instagram mobilos alkalmazásába, amivel elrejthetjük a saját és mások bejegyzései alatt a lájkok számát.","shortLead":"A Facebook többévnyi tesztelés után bejelentette: érkezik a kapcsoló a Facebook és az Instagram mobilos alkalmazásába...","id":"20210526_facebook_instagram_lajkok_szama_eltuntetes_alkalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c180bcf4-89a9-46b6-8acd-81e11ca966c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c84f961-42bd-467b-b9e2-272677a109ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_facebook_instagram_lajkok_szama_eltuntetes_alkalmazas","timestamp":"2021. május. 26. 16:03","title":"Mostantól a Facebookon és az Instagramon is eltüntethetjük a lájkokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nőtt a halálos áldozatok és az új fertőzöttek száma is keddhez képest.","shortLead":"Nőtt a halálos áldozatok és az új fertőzöttek száma is keddhez képest.","id":"20210526_Koronavirus_41_beteg_meghalt_213_uj_fertozottet_regisztraltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12020a8e-c041-44da-accc-728e53f8d9a1","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_Koronavirus_41_beteg_meghalt_213_uj_fertozottet_regisztraltak","timestamp":"2021. május. 26. 08:58","title":"Koronavírus: 41 beteg meghalt, 213 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c3b8c5-8606-4079-92b4-331b97e3ca1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A BBC azt írja, hogy a Ryanair gépéről Minszkben leszállított belorusz ellenzéki újságíróról kijött egy friss videófelvétel.","shortLead":"A BBC azt írja, hogy a Ryanair gépéről Minszkben leszállított belorusz ellenzéki újságíróról kijött egy friss...","id":"20210524_Kiderultek_reszletek_a_letartoztatott_Raman_Prataszevics_allapotarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55c3b8c5-8606-4079-92b4-331b97e3ca1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"536afd59-f818-463b-864f-8c6643389400","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Kiderultek_reszletek_a_letartoztatott_Raman_Prataszevics_allapotarol","timestamp":"2021. május. 24. 21:55","title":"Kiderültek részletek a letartóztatott Raman Prataszevics állapotáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]