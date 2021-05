Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b1d7e88b-3005-4af1-b132-cb943f950141","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az álcázófóliás puttonyos prototípus látványos felnikkel, illetve hatalmas hűtőráccsal rendelkezik. ","shortLead":"Az álcázófóliás puttonyos prototípus látványos felnikkel, illetve hatalmas hűtőráccsal rendelkezik. ","id":"20210527_friss_kemfotokon_a_muncheni_utakon_tesztelt_elso_kombi_m3as_bmw","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1d7e88b-3005-4af1-b132-cb943f950141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289e0505-d657-496d-99a2-63edb927d460","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_friss_kemfotokon_a_muncheni_utakon_tesztelt_elso_kombi_m3as_bmw","timestamp":"2021. május. 28. 11:21","title":"Friss kémfotókon a müncheni utakon tesztelt első kombi M3-as BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1973475-19ca-4db1-a98e-70a3e386ac98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajdu János az eseményen a mentés nehézségeiről beszélt.","shortLead":"Hajdu János az eseményen a mentés nehézségeiről beszélt.","id":"20210529_A_kormanyvaltasrol_is_beszelt_a_TEK_foigazgatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1973475-19ca-4db1-a98e-70a3e386ac98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d81f6fb-7d57-446d-b9b4-ca7e3ba38984","keywords":null,"link":"/itthon/20210529_A_kormanyvaltasrol_is_beszelt_a_TEK_foigazgatoja","timestamp":"2021. május. 29. 12:04","title":"A Hableány-tragédia évfordulóján a TEK főigazgatója is koszorúval emlékezett az áldozatokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e0145c-874c-41ba-a2fd-2c99a0c2a8bd","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Amint felkerült a netre, A lecsap csapat azonnal a Netflix legnézettebb filmje lett Magyarországon, pedig a kritikusok kivétel nélkül a földbe döngölték, nem is véletlenül. Megnéztük, és csalódnunk kellett, bár nem úgy, mint vártuk.","shortLead":"Amint felkerült a netre, A lecsap csapat azonnal a Netflix legnézettebb filmje lett Magyarországon, pedig a kritikusok...","id":"20210529_a_lecsap_csapat_kritika_netflix_thunder_force_melissa_mccarthy_octavia_spencer_szuperhosfilm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93e0145c-874c-41ba-a2fd-2c99a0c2a8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10e7b23-dd1f-4f44-8ec1-a6d5765b6dee","keywords":null,"link":"/kultura/20210529_a_lecsap_csapat_kritika_netflix_thunder_force_melissa_mccarthy_octavia_spencer_szuperhosfilm","timestamp":"2021. május. 29. 18:00","title":"Tényleg annyira fertelmes a Netflix új szuperhősfilmje?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A kormány az UEFA javaslatait figyelembe véve döntött.","shortLead":"A kormány az UEFA javaslatait figyelembe véve döntött.","id":"20210528_Foci_Eb_vedettsegi_negativ_PCRteszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083658dd-3505-43e3-8473-b7324d263966","keywords":null,"link":"/sport/20210528_Foci_Eb_vedettsegi_negativ_PCRteszt","timestamp":"2021. május. 28. 18:11","title":"A külföldi nézők negatív PCR-teszttel is jöhetnek az Eb meccsekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74ebbbb-189a-47a2-8a37-8e760674dd09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA élén álló Bill Nelson volt floridai demokrata szenátor bizarr megjegyzéseket tett Kínáról és a koronavírus-járvány okozta válságról egy online beszélgetésen.","shortLead":"A NASA élén álló Bill Nelson volt floridai demokrata szenátor bizarr megjegyzéseket tett Kínáról és...","id":"20210528_bill_nelson_nasa_koronavirus_labor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d74ebbbb-189a-47a2-8a37-8e760674dd09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5a340a-f252-40c6-9680-c554eac58668","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_bill_nelson_nasa_koronavirus_labor","timestamp":"2021. május. 28. 09:03","title":"A NASA főnöke nem hiszi, hogy a koronavírus a természetből jött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225f8416-d5c4-4f2f-9da4-a4e9af1c1272","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A koronavírusos viccek jól töltötték be a szerepüket, mert világszerte megmaradtak a szalonképes határokon belül – állítják kutatók. Mi több, a pszichés megküzdésben olyan nagy szerepe van a humornak, hogy vannak, akik a nevetésterápiát bevetnék a Covid–19 szövődményeinek a feldolgozásában is.","shortLead":"A koronavírusos viccek jól töltötték be a szerepüket, mert világszerte megmaradtak a szalonképes határokon belül –...","id":"20210528_Viccek_jarvany_idejen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=225f8416-d5c4-4f2f-9da4-a4e9af1c1272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0cfffdd-91b2-4633-99d8-be0721a615a0","keywords":null,"link":"/360/20210528_Viccek_jarvany_idejen","timestamp":"2021. május. 28. 17:00","title":"Viccelődni járvány idején? Ezt most vegyük komolyan ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"749d7889-587e-4dec-b663-bed0f5b8cbf0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az időmérő győztese, Fabio Quartararo versenytársának ajánlotta az elsőségét.","shortLead":"Az időmérő győztese, Fabio Quartararo versenytársának ajánlotta az elsőségét.","id":"20210529_Baleset_utan_kritikus_allapotban_Jason_Dupasquier","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=749d7889-587e-4dec-b663-bed0f5b8cbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f02ce6-4567-434f-8b9c-a4c859dcd55c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_Baleset_utan_kritikus_allapotban_Jason_Dupasquier","timestamp":"2021. május. 29. 20:38","title":"Balesete után kritikus állapotban egy Moto3-as versenyző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62dba60f-e86e-4d92-8760-c0b9e9f1914a","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Megugorhat a kereslet a diákok és a kölcsönzött dolgozók iránt. Magyarország messze lemaradt Nyugat-Európától, új szabályozásra lenne szükség.","shortLead":"Megugorhat a kereslet a diákok és a kölcsönzött dolgozók iránt. Magyarország messze lemaradt Nyugat-Európától, új...","id":"202121__dolgozok_ajarvany_utan__gazdasagi_valsag__diakmunka__a_munka_zsoldosai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62dba60f-e86e-4d92-8760-c0b9e9f1914a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee82173-3b63-4b10-896f-9e4550c0990a","keywords":null,"link":"/360/202121__dolgozok_ajarvany_utan__gazdasagi_valsag__diakmunka__a_munka_zsoldosai","timestamp":"2021. május. 28. 12:00","title":"Lassan újraindul a gazdaság, több diákmunkás kellhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]