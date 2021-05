Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7e9158e7-ecd0-4c4a-87cd-6c34380ee3d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség kinyomozta, hogy ők használták a hamis rendszámot.","shortLead":"A rendőrség kinyomozta, hogy ők használták a hamis rendszámot.","id":"20210529_Rendorok_kovettek_Czegledy_Csabat_nem_letezo_rendszammal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e9158e7-ecd0-4c4a-87cd-6c34380ee3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde46da4-f408-4bc7-8e88-fd254103765d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_Rendorok_kovettek_Czegledy_Csabat_nem_letezo_rendszammal","timestamp":"2021. május. 29. 13:14","title":"Rendőrök követték Czeglédy Csabát nem létező rendszámmal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210530_indiai_mutans_tunetek_gmail_google_photos_knai_vakcina_hatasossaga_alkalmazaskovetes_osrobbanas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99398fd-754a-41d4-8513-fd9d6116b439","keywords":null,"link":"/tudomany/20210530_indiai_mutans_tunetek_gmail_google_photos_knai_vakcina_hatasossaga_alkalmazaskovetes_osrobbanas","timestamp":"2021. május. 30. 12:00","title":"Ez történt: Elmondták, mik a Magyarországra érkezett indiai variáns tünetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb12e7bb-0c7a-4cc7-9ab9-89c786287553","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Május 31-én lesz a Dohányzásmentes Világnap, ennek alkalmából az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet elindítja az „Élj tiszta tüdővel!” című, leszokást segítő kampányát. Erre elég nagy szükség is van: éves szinten mintegy 25 500 ember hal meg a dohányzással összefüggésbe hozható szövődmények miatt, a dohányzók majdnem ötöde pedig örömmel venné, ha önerején kívül másoktól is kapna segítséget a leszokáshoz.

","shortLead":"Május 31-én lesz a Dohányzásmentes Világnap, ennek alkalmából az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet elindítja...","id":"20210530_A_dohanyzok_otode_egy_doboznal_is_tobb_cigarettat_sziv_el_naponta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb12e7bb-0c7a-4cc7-9ab9-89c786287553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f527423-ca99-4f6f-a2d6-6f65f61b15dc","keywords":null,"link":"/elet/20210530_A_dohanyzok_otode_egy_doboznal_is_tobb_cigarettat_sziv_el_naponta","timestamp":"2021. május. 30. 10:49","title":"A dohányzók ötöde egy doboznál is több cigarettát szív el naponta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ab48b5-959d-48be-a527-0ab7be35bdff","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"Nem jó hír az Eb-re készülő belga válogatott számára.","shortLead":"Nem jó hír az Eb-re készülő belga válogatott számára.","id":"20210530_chelsea_manchester_city_bajnokok_ligaja_donto_kevin_de_bruyne_serules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66ab48b5-959d-48be-a527-0ab7be35bdff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787af742-3eaf-45d4-b8b4-0e777fd18abc","keywords":null,"link":"/sport/20210530_chelsea_manchester_city_bajnokok_ligaja_donto_kevin_de_bruyne_serules","timestamp":"2021. május. 30. 13:57","title":"Az orra és a szemgödre is eltört Kevin De Bruynének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3446ec7f-2bb1-4bf1-82c4-a2cabb6182f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Telex információi szerint az Európa nevű rendezvényhajó utasa előbb belekapaszkodott a Lánchíd állványzatába, majd miután a hajó \"kiúszott\" alóla, kénytelen volt a vízbe ugrani.

","shortLead":"A Telex információi szerint az Európa nevű rendezvényhajó utasa előbb belekapaszkodott a Lánchíd állványzatába, majd...","id":"20210530_A_Dunaba_ugrott_egy_ferfi_a_Lanchidnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3446ec7f-2bb1-4bf1-82c4-a2cabb6182f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1973531-89ce-4f0c-a679-a6a585f35660","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_A_Dunaba_ugrott_egy_ferfi_a_Lanchidnal","timestamp":"2021. május. 30. 08:21","title":"A Dunába ugrott egy férfi a Lánchídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3418554-f9f1-4ef9-8189-a56f97fdb9ef","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A hazai közönség előtt szereplő Damiano Caruso nyerte az olasz országúti kerékpáros körverseny szombati etapját.\r

","shortLead":"A hazai közönség előtt szereplő Damiano Caruso nyerte az olasz országúti kerékpáros körverseny szombati etapját.\r

","id":"20210529_giro_ditalia_valter_attila_egan_bernal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3418554-f9f1-4ef9-8189-a56f97fdb9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9803a544-e65f-466b-85f1-9f4e0812cbbb","keywords":null,"link":"/sport/20210529_giro_ditalia_valter_attila_egan_bernal","timestamp":"2021. május. 29. 20:37","title":"Valter Attila egy helyet visszacsúszott a Giro zárószakasza előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez az első alkalom, hogy a koronavírus elleni vakcina miatti mellékhatásért kártérítést ítéltek meg. ","shortLead":"Ez az első alkalom, hogy a koronavírus elleni vakcina miatti mellékhatásért kártérítést ítéltek meg. ","id":"20210530_AstraZeneca_okozta_verog_miatt_kap_karteritest_egy_dan_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae09cb88-26de-4747-b57a-508657a43c8c","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_AstraZeneca_okozta_verog_miatt_kap_karteritest_egy_dan_no","timestamp":"2021. május. 30. 17:40","title":"AstraZeneca okozta vérrög miatt kap kártérítést egy dán nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45435bc5-5f4c-4206-adc9-944d2718a6f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rezsim szerint önként vállalták a tizenéves árva gyerekek az embertelen munkát.","shortLead":"A rezsim szerint önként vállalták a tizenéves árva gyerekek az embertelen munkát.","id":"20210529_EszakKorea_arva_gyerekeket_dolgoztat_banyakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45435bc5-5f4c-4206-adc9-944d2718a6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e18e50d-75d1-4990-9f3a-b5a24980f91e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210529_EszakKorea_arva_gyerekeket_dolgoztat_banyakban","timestamp":"2021. május. 29. 19:17","title":"Észak-Korea szerint önként jelentkeznek a bányákba dolgozni a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]