[{"available":true,"c_guid":"19daf7c5-c613-4041-8d77-29c1f5b38e30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május közepén lépett életbe a Facebook-tulajdonban lévő WhatsApp új adatvédelmi szabályzata, és a változásokat nem elfogadóknak korlátozást ígértek a csevegő használatában. Most viszont kiderült: mégsem eszik annyira forrón a kását.","shortLead":"Május közepén lépett életbe a Facebook-tulajdonban lévő WhatsApp új adatvédelmi szabályzata, és a változásokat nem...","id":"20210531_facebook_whatsapp_adatvedelmi_iranyelvek_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19daf7c5-c613-4041-8d77-29c1f5b38e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9138c9a6-2485-439b-b152-f0c4182f06a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_facebook_whatsapp_adatvedelmi_iranyelvek_korlatozas","timestamp":"2021. május. 31. 10:03","title":"Meghátrált a Facebook, mégsem lesz korlátozás a WhatsAppban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b17acb-abde-43c1-80fa-f8de78bd685d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó-szövetség elnöke támogatja azt az elképzelést, hogy 2025-től a Bajnokok Ligájában négyes döntő legyen.","shortLead":"Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó-szövetség elnöke támogatja azt az elképzelést, hogy 2025-től a Bajnokok...","id":"20210529_Az_UEFA_vezetoje_tamogatja_hogy_a_BLben_negyes_donto_legyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05b17acb-abde-43c1-80fa-f8de78bd685d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59252fe9-e9e7-47e5-ba4b-94ed44932d97","keywords":null,"link":"/sport/20210529_Az_UEFA_vezetoje_tamogatja_hogy_a_BLben_negyes_donto_legyen","timestamp":"2021. május. 29. 14:46","title":"Az UEFA vezetője támogatja, hogy a BL-ben négyes döntő legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" A csehek a jövő héttől már egy oltással is beutazhatnak az országba, és Zágráb további országokkal is tárgyalásokat kezdeményez az ügyben.","shortLead":" A csehek a jövő héttől már egy oltással is beutazhatnak az országba, és Zágráb további országokkal is tárgyalásokat...","id":"20210530_Horvatorszag_tovabbi_engedmenyeket_tesz_a_nyari_szezon_megmentesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21dc276-947a-4afd-8ad9-09fcf5ffdba5","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Horvatorszag_tovabbi_engedmenyeket_tesz_a_nyari_szezon_megmentesere","timestamp":"2021. május. 30. 15:02","title":"Horvátország további engedményeket tesz a nyári szezon megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aea5ec4e-6b06-4ef2-8ceb-124a4663f16e","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Sok év várakozás kellett hozzá, hogy egy maroknyi fejlesztő zseniálisnak tűnő ötlete megvásárolható játékszoftver legyen. De a Biomutant sajnos így sem az a termék, amit napokig élvezni tudnánk.","shortLead":"Sok év várakozás kellett hozzá, hogy egy maroknyi fejlesztő zseniálisnak tűnő ötlete megvásárolható játékszoftver...","id":"20210530_biomutant_teszt_kritika_szerepjatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aea5ec4e-6b06-4ef2-8ceb-124a4663f16e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae058c2-12d0-4e91-a7dd-43c789a1fee6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210530_biomutant_teszt_kritika_szerepjatek","timestamp":"2021. május. 30. 08:03","title":"Amikor a világ úgy szétesett, hogy csak egy torz mókus segíthet — ilyen lett a Biomutant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3e11fb-061f-4156-8712-ee9f9ffce84d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Évente átlagosan 3,4 millimétert emelkedett Kína partmenti tengerszintje 1980 és 2020 között, tavaly a harmadik legmagasabb szintű emelkedést jegyezték fel – jelentette be az ország környezetvédelmi minisztériuma.","shortLead":"Évente átlagosan 3,4 millimétert emelkedett Kína partmenti tengerszintje 1980 és 2020 között, tavaly a harmadik...","id":"20210529_kina_partmenti_tengerszint_emelkedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc3e11fb-061f-4156-8712-ee9f9ffce84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5080f31-9ae5-49be-b45c-a7237a7b0ea3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_kina_partmenti_tengerszint_emelkedes","timestamp":"2021. május. 29. 14:03","title":"Kínában már készülődnek, mivel a partok mentén évente 3,4 millimétert emelkedik a tengerszint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd09367a-ee1f-4105-a6de-cb1796d0ee3c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Görbicz Anita büntetőt hibázott sportolói karrierje utolsó előtti mérkőzésén.","shortLead":"Görbicz Anita büntetőt hibázott sportolói karrierje utolsó előtti mérkőzésén.","id":"20210529_gyor_brest_kezilabda_bajnokok_ligaja_negyes_donto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd09367a-ee1f-4105-a6de-cb1796d0ee3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae3422cf-ac74-4275-a53e-d429de90b5ce","keywords":null,"link":"/sport/20210529_gyor_brest_kezilabda_bajnokok_ligaja_negyes_donto","timestamp":"2021. május. 29. 17:37","title":"Hetespárbajban bukta el a kézilabda BL döntőjét a Győr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45435bc5-5f4c-4206-adc9-944d2718a6f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rezsim szerint önként vállalták a tizenéves árva gyerekek az embertelen munkát.","shortLead":"A rezsim szerint önként vállalták a tizenéves árva gyerekek az embertelen munkát.","id":"20210529_EszakKorea_arva_gyerekeket_dolgoztat_banyakban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45435bc5-5f4c-4206-adc9-944d2718a6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e18e50d-75d1-4990-9f3a-b5a24980f91e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210529_EszakKorea_arva_gyerekeket_dolgoztat_banyakban","timestamp":"2021. május. 29. 19:17","title":"Észak-Korea szerint önként jelentkeznek a bányákba dolgozni a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3446ec7f-2bb1-4bf1-82c4-a2cabb6182f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Telex információi szerint az Európa nevű rendezvényhajó utasa előbb belekapaszkodott a Lánchíd állványzatába, majd miután a hajó \"kiúszott\" alóla, kénytelen volt a vízbe ugrani.

","shortLead":"A Telex információi szerint az Európa nevű rendezvényhajó utasa előbb belekapaszkodott a Lánchíd állványzatába, majd...","id":"20210530_A_Dunaba_ugrott_egy_ferfi_a_Lanchidnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3446ec7f-2bb1-4bf1-82c4-a2cabb6182f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1973531-89ce-4f0c-a679-a6a585f35660","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_A_Dunaba_ugrott_egy_ferfi_a_Lanchidnal","timestamp":"2021. május. 30. 08:21","title":"A Dunába ugrott egy férfi a Lánchídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]