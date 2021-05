Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8f72a433-306f-4e34-85b1-128f5b078eb3","c_author":"Szabó Yvette, Gergely Márton","category":"360","description":"A magyar tőkések az Orbán-kormány jóvoltából eljutottak oda, hogy immár a határon túl is terjeszkednek, és hazahozzák a profitot. Ez Orbán Viktor állítása. A valóság egy cseh fegyverüzletből olvasható ki: a kormány eredetileg kiszemelt „tőkése” nem volt hitelképes, le kellett cserélni. Profit pedig csak akkor lesz, ha a magyar állam repülőt vesz a kiszemelt gyártól.","shortLead":"A magyar tőkések az Orbán-kormány jóvoltából eljutottak oda, hogy immár a határon túl is terjeszkednek, és hazahozzák...","id":"20210531_Orban_pilotat_valtott_SzalayBobrovniczky_vehet_cseh_vadaszgepgyarat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f72a433-306f-4e34-85b1-128f5b078eb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98a7fa8-71f6-4ee8-b054-bea07f3bebdf","keywords":null,"link":"/360/20210531_Orban_pilotat_valtott_SzalayBobrovniczky_vehet_cseh_vadaszgepgyarat","timestamp":"2021. május. 31. 06:30","title":"Orbán pilótát váltott: Szalay-Bobrovniczky vehet cseh vadászgépgyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2faad3e-43cc-49a1-877e-387e850426e5","c_author":"Bosch Rexroth Kft.","category":"brandcontent","description":"A világjárvány felgyorsított egy olyan folyamatot, ami előbb-utóbb amúgy is bekövetkezett volna a technológia fejlődésének köszönhetően. ","shortLead":"A világjárvány felgyorsított egy olyan folyamatot, ami előbb-utóbb amúgy is bekövetkezett volna a technológia...","id":"20210528_Merre_tart_az_ipar_a_koronavirus_utani_idoszamitasban_Bosch_Rexroth","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2faad3e-43cc-49a1-877e-387e850426e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e10872a-0ba0-4ecb-b2ea-4b804b63bb1e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210528_Merre_tart_az_ipar_a_koronavirus_utani_idoszamitasban_Bosch_Rexroth","timestamp":"2021. május. 31. 17:30","title":"Merre tart az ipar a koronavírus utáni időszámításban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b8cd60-11c0-4dd6-b1c5-0f396e1fd9c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt visszatér az utcára kampányolni, kétharmad mellett ugyanis nincs sok értelme a parlamenti politizálásnak – mondta a pártelnök.","shortLead":"A párt visszatér az utcára kampányolni, kétharmad mellett ugyanis nincs sok értelme a parlamenti politizálásnak –...","id":"20210531_momentum_alairasgyujtes_korrupcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42b8cd60-11c0-4dd6-b1c5-0f396e1fd9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23257208-60b9-4327-aad0-049c5b6afde8","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_momentum_alairasgyujtes_korrupcio","timestamp":"2021. május. 31. 18:28","title":"Az „ellopott közvagyon visszaszerzéséért” kezd aláírásgyűjtésbe a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859b09fe-d461-47ae-8dac-2e2abf48590e","c_author":"Huawei","category":"brandcontent","description":"A technológia jelenlegi állása mellett nem kérdés, hogy érdemes-e vacillálni a bluetooth- és a vezetékes megoldások között. A kínálat azonban hatalmas a fej-, illetve fülhallgatók terepén, érdemes alaposan tájékozódni, különböző nézőpontokat megismerni. Videónk főszereplője ezúttal a Huawei Freebuds 4i-t próbálta ki. ","shortLead":"A technológia jelenlegi állása mellett nem kérdés, hogy érdemes-e vacillálni a bluetooth- és a vezetékes megoldások...","id":"20210422_Bekapcsol_parosit_hallgat__mit_tud_most_egy_bluetoothfules_huawei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=859b09fe-d461-47ae-8dac-2e2abf48590e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154bcfc0-682c-4523-a85b-5bddcca04a5c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210422_Bekapcsol_parosit_hallgat__mit_tud_most_egy_bluetoothfules_huawei","timestamp":"2021. május. 30. 11:30","title":"Bekapcsol, párosít, hallgat – mit tud most egy bluetooth-füles?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7bf4b20-31eb-460d-a4a5-68e4f5e39c84","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Hogy néz ki az eredetileg elszabadult villamosról szóló példa a vezető nélküli autókra átfogalmazva? Részlet Hannah Fry matematikus Emberek és gépek című könyvéből.","shortLead":"Hogy néz ki az eredetileg elszabadult villamosról szóló példa a vezető nélküli autókra átfogalmazva? Részlet Hannah Fry...","id":"20210530_Elussee_a_vezeto_nelkuli_autonk_a_gyalogost_ha_ezzel_megmenti_az_eletunket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7bf4b20-31eb-460d-a4a5-68e4f5e39c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0412685f-037a-4afd-9b66-1a223f712692","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210530_Elussee_a_vezeto_nelkuli_autonk_a_gyalogost_ha_ezzel_megmenti_az_eletunket","timestamp":"2021. május. 30. 19:16","title":"Elüsse-e a vezető nélküli autónk a gyalogost, ha ezzel megmenti az életünket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Edda vezetője alaposan leszidta a dobost.



","shortLead":"Az Edda vezetője alaposan leszidta a dobost.



","id":"20210531_Pataky_az_Edda_ittasan_balesetet_okozo_dobosarol_Van_penze_tud_uj_autot_venni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9641cdd6-364e-4996-8e59-fa90974f61b1","keywords":null,"link":"/elet/20210531_Pataky_az_Edda_ittasan_balesetet_okozo_dobosarol_Van_penze_tud_uj_autot_venni","timestamp":"2021. május. 31. 09:27","title":"Pataky Attila az Edda ittasan balesetet okozó dobosáról: „Van pénze, tud új autót venni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brad Smith, a Microsoft elnöke szerint meg kell védeni a mesterséges intelligenciától az embereket, Kínát pedig le kell győzni a versenyben.","shortLead":"Brad Smith, a Microsoft elnöke szerint meg kell védeni a mesterséges intelligenciától az embereket, Kínát pedig le kell...","id":"20210531_bard_smith_orwell_1984_mestersges_intelligencia_megfigyeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe798ac-0bcf-4865-9b31-c2186ae9bff5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_bard_smith_orwell_1984_mestersges_intelligencia_megfigyeles","timestamp":"2021. május. 31. 09:03","title":"Microsoft-elnök: 2024-re megvalósulhat Orwell 1984-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kevesebb mint egy kilométer hiányzik, húszéves huzavona után ez is megépülhet idén.","shortLead":"Kevesebb mint egy kilométer hiányzik, húszéves huzavona után ez is megépülhet idén.","id":"20210531_balatoni_bringakor_befejezes_kerekparut_balatonrendes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1023aa8-f60e-4727-857d-f4eb0ef5c22c","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_balatoni_bringakor_befejezes_kerekparut_balatonrendes","timestamp":"2021. május. 31. 12:18","title":"Ősszel érhet végre össze a Balatoni Bringakör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]