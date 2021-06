Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"aa8a89c1-6395-4329-be01-39564d82abbd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány miatt nem akarják beengedni az orosz drukkereket.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt nem akarják beengedni az orosz drukkereket.","id":"20210601_dania_oroszorszag_eb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa8a89c1-6395-4329-be01-39564d82abbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cfde809-79c1-4cc8-b1a4-464f11bd343c","keywords":null,"link":"/sport/20210601_dania_oroszorszag_eb","timestamp":"2021. június. 01. 21:17","title":"Dánia nem enged be orosz szurkolókat az Eb-meccsekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavaly szeptemberben alapított Whitedog Media Kft., amelynek a feladata a Mészáros-csoport jótékonysági programjának menedzselése, már az első hónapjaiban 52 millió forint profitot ért el.","shortLead":"A tavaly szeptemberben alapított Whitedog Media Kft., amelynek a feladata a Mészáros-csoport jótékonysági programjának...","id":"20210601_Varkonyi_Andrea_whitedog_nyereseg_beszamolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818e70c8-e8fd-490d-a0d5-38acfc8bd07b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_Varkonyi_Andrea_whitedog_nyereseg_beszamolo","timestamp":"2021. június. 01. 11:15","title":"Alapítása után négy hónappal már 47 millió forint osztalékot fizetett Várkonyi Andrea új cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f38ec2d-5087-41c6-9276-6be0e2f617ef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még Benedek pápa rendelte el az egyházi büntetőjog reformját, az új jogszabályok decemberben lépnek életbe.","shortLead":"Még Benedek pápa rendelte el az egyházi büntetőjog reformját, az új jogszabályok decemberben lépnek életbe.","id":"20210601_szexualis_visszaeles_kanonjog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f38ec2d-5087-41c6-9276-6be0e2f617ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b2baa8-7278-488e-90cb-8f362750bf66","keywords":null,"link":"/vilag/20210601_szexualis_visszaeles_kanonjog","timestamp":"2021. június. 01. 16:37","title":"Kriminalizálta a Vatikán a papok és a laikusok szexuális visszaéléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2b5bb11-7291-47a1-b6d1-103473b85998","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a parlamentben vázolta vészforgatókönyvét arra az esetre, ha 2022-ben nyerne az ellenzéki összefogás. ","shortLead":"A miniszterelnök a parlamentben vázolta vészforgatókönyvét arra az esetre, ha 2022-ben nyerne az ellenzéki összefogás. ","id":"20210531_Orban_Viktor_Nem_fognak_tolem_megszabadulni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2b5bb11-7291-47a1-b6d1-103473b85998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4819ae-4c5b-4756-8597-6c5c55ec5ab4","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_Orban_Viktor_Nem_fognak_tolem_megszabadulni","timestamp":"2021. május. 31. 18:52","title":"Orbán Viktor: „Nem fognak tőlem megszabadulni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Dagad a dán-amerikai kémbotrány, vészesen nő a tüdőrákos nők aránya, görög betűket kapnak a koronavírus variánsainak nevei. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Dagad a dán-amerikai kémbotrány, vészesen nő a tüdőrákos nők aránya, görög betűket kapnak a koronavírus variánsainak...","id":"20210601_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c88ab0-7c36-442f-91d4-999f13a45496","keywords":null,"link":"/360/20210601_Radar360","timestamp":"2021. június. 01. 08:00","title":"Radar360: Orbán Viktor már látja a következő 20 évet, kiderítették, meddig élhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbd46c9-d685-4f96-af10-b2a9a9c483b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar a Facebookon jelentette be, hogy felfüggeszti a működését.



","shortLead":"A zenekar a Facebookon jelentette be, hogy felfüggeszti a működését.



","id":"20210601_Megszunik_az_Intim_Torna_Illegal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dbd46c9-d685-4f96-af10-b2a9a9c483b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f753f86-b6c4-48f0-92ec-3c2ba0391a88","keywords":null,"link":"/kultura/20210601_Megszunik_az_Intim_Torna_Illegal","timestamp":"2021. június. 01. 12:36","title":"Megszűnik az Intim Torna Illegál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11943700-104c-47d5-b8c6-7a00420f4ad1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba András elhárította a Franziska Tschinderle ügyével kapcsolatos kérdéseket.","shortLead":"Dézsi Csaba András elhárította a Franziska Tschinderle ügyével kapcsolatos kérdéseket.","id":"20210601_Mesekonyv_Dezsi_Profil_megtamadott_ujsagiro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11943700-104c-47d5-b8c6-7a00420f4ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24aa4366-f418-4b65-9f7f-ea6f19db0482","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_Mesekonyv_Dezsi_Profil_megtamadott_ujsagiro","timestamp":"2021. június. 01. 14:19","title":"Saját mesekönyvét adta a győri polgármester a közmédiában támadott osztrák újságírónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Csak kérdőívet kell kitölteni a pénzért cserébe.","shortLead":"Csak kérdőívet kell kitölteni a pénzért cserébe.","id":"20210601_Nemetorszagban_is_tesztelik_az_alapjovedelmet_1200_eurot_kap_122_fo_harom_evig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee7c1d2-1dba-43b2-bec5-7186573e6fe3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_Nemetorszagban_is_tesztelik_az_alapjovedelmet_1200_eurot_kap_122_fo_harom_evig","timestamp":"2021. június. 01. 15:26","title":"Németországban is tesztelik az alapjövedelmet: 1200 eurót kap 122 fő három évig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]