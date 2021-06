Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"88d6e972-8574-4b6f-bad2-f3f76f092370","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentős a Budapestre tervezett kínai egyetemi kampusz elutasítottsága: a megkérdezettek kétharmada nem támogatja a a Fudan Egyetem beruházását. A kormánypárti választók 30 százaléka is ellenzi.","shortLead":"Jelentős a Budapestre tervezett kínai egyetemi kampusz elutasítottsága: a megkérdezettek kétharmada nem támogatja...","id":"20210601_Republikon_ketharmados_a_Fudan_Egyetem_elutasitottsaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88d6e972-8574-4b6f-bad2-f3f76f092370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b66720-b0be-43b1-806f-d04d27fe85f5","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_Republikon_ketharmados_a_Fudan_Egyetem_elutasitottsaga","timestamp":"2021. június. 01. 11:41","title":"Republikon: Kétharmados a Fudan Egyetem elutasítottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f02619d-7c30-4c5e-9715-620490e422a8","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Hajas Barnabás határozatlan időre tölti be a posztot.","shortLead":"Hajas Barnabás határozatlan időre tölti be a posztot.","id":"20210601_Biro_hajas_barnabas_volt_igazsagugyi_allamtitkar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f02619d-7c30-4c5e-9715-620490e422a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a587f6d8-f380-494c-a4d8-d5f6f7112d43","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_Biro_hajas_barnabas_volt_igazsagugyi_allamtitkar","timestamp":"2021. június. 01. 09:49","title":"Bíró lett a volt igazságügyi államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b47222-2254-4e4d-8b70-4a4d16e242c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptemberben rendezik az első online magyar színházi fesztivált.



","shortLead":"Szeptemberben rendezik az első online magyar színházi fesztivált.



","id":"20210602_Van_valami_jo_is_a_COVIDban_online_szinhazi_fesztivalthivott_eletre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53b47222-2254-4e4d-8b70-4a4d16e242c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c89b22-073d-41e6-9665-0a253f07ce13","keywords":null,"link":"/kultura/20210602_Van_valami_jo_is_a_COVIDban_online_szinhazi_fesztivalthivott_eletre","timestamp":"2021. június. 02. 11:28","title":"Van valami jó is a Covidban: online színházi fesztivált hívott életre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 44 éves késelőre végrehajtandó fegyházbüntetést indítványozott az ügyészség.","shortLead":"A 44 éves késelőre végrehajtandó fegyházbüntetést indítványozott az ügyészség.","id":"20210601_emberoles_28as_villamos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b8ceaa-78c9-430d-9c70-76493e298d3a","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_emberoles_28as_villamos","timestamp":"2021. június. 01. 10:41","title":"Vádat emeltek a társaság ellen, akik halálra késeltek egy utast a 28-as villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020f6372-76f6-4697-8922-dafc25d97e7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kőkemény amerikai terepjáró már plugin hibrid változatban is kapható. ","shortLead":"A kőkemény amerikai terepjáró már plugin hibrid változatban is kapható. ","id":"20210601_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_jeep_wrangler_4xe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=020f6372-76f6-4697-8922-dafc25d97e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01847a63-b59d-4984-8b95-6c7ef24db264","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_jeep_wrangler_4xe","timestamp":"2021. június. 01. 06:41","title":"Magyarországon a zöld rendszámos új Jeep Wrangler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lassacskán csak utoléri magát az időjárás.","shortLead":"Lassacskán csak utoléri magát az időjárás.","id":"20210601_idojaras_elorejelzes_junius_elseje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cfdde92-9690-4cb8-a8d6-ad52794d53e0","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_idojaras_elorejelzes_junius_elseje","timestamp":"2021. június. 01. 05:27","title":"Májusi idővel köszönt be a június","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e217521-0a3f-41dc-9420-0843ea715d9e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfit tavaly vették őrizetbe, amikor megpróbálta megakadályozni, hogy átfessenek egy ellenzéki falfirkát. Lázadások szervezése, rendőri intézkedéssel való szembeszállás és csalás címén indult ellene eljárás.","shortLead":"A férfit tavaly vették őrizetbe, amikor megpróbálta megakadályozni, hogy átfessenek egy ellenzéki falfirkát. Lázadások...","id":"20210601_feherorosz_ellenzeki_aktivist_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e217521-0a3f-41dc-9420-0843ea715d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a6e9f8-3f1b-4fed-b815-3dbdbcdefbcd","keywords":null,"link":"/vilag/20210601_feherorosz_ellenzeki_aktivist_birosag","timestamp":"2021. június. 01. 20:59","title":"Nyakon szúrta magát egy fehérorosz ellenzéki aktivista a bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7f32c8-45cd-41f8-8510-aec438f5d5d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videó is van arról, ahogyan egy ember csüng a Lánchídról. Többen is felkapaszkodtak, de vissza tudtak ugrani a hajóra.","shortLead":"Videó is van arról, ahogyan egy ember csüng a Lánchídról. Többen is felkapaszkodtak, de vissza tudtak ugrani a hajóra.","id":"20210531_lanchid_duna_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c7f32c8-45cd-41f8-8510-aec438f5d5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3431ed3-90fe-4546-a79a-b8fb7b9fd85b","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_lanchid_duna_baleset","timestamp":"2021. május. 31. 20:05","title":"A szemtanú szerint többen is felcsimpaszkodtak a Lánchídra a rendezvényhajóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]