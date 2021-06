A TikTok, a YouTube és a WhatsApp a legnépszerűbb alkalmazások a gyerekek körében – ez derül ki Kaspersky elemzéséből, amelyben a Safe Kids alkalmazás használói által önként rendelkezésre bocsátott névtelenített adatok, valamint a kérésekben szereplő legnépszerűbb Androidos alkalmazás- és weboldal-kategóriák segítségével vizsgálták, miként változtak a gyerekek érdeklődési körei és igénye.

A gyermekek körében a „szoftver, audió és videó” katagóriájú weboldalak a legnépszerűbbek (44,38 százalék), ezt követi az „internetes kommunikációs média” (22,08 százalék) és „számítógépes játékok” (13,67 százalék) kategóriája.

A legnépszerűbb alkalmazások között a YouTube jelentős előnnyel vezet, a második helyet a WhatsApp üzenetküldő alkalmazás, a harmadikat pedig a TikTok foglalja el.

A top 10-be négy játék is belefért, nevezetesen a Brawl Stars, a Roblox, az Among US és a Minecraft.

A gyerekek rendkívül aktívan hallgatnak és néznek videóklipeket a YouTube-on – ezek 17,35 százalékos részesedést foglalnak el a zenei műfajokra és videókra tett keresések között. A statisztikában több „trend” videó is megjelent: a „pop it and simple dimple” és az „ASMR” a keresési kérések 4,43 százalékát tette ki. Idén a Gacha Life videójáték-készítőhöz kapcsolódó keresések is előkelő helyet foglaltak el a maguk 4 százalékos részesedésével a gyerekek keresési rangsorában világszerte.

A zenei ízlések tekintetében a hagyományosan vezető BTS és BLACKPINK K-POP együttesek mellett még Ariana Grande, Billie Eilish és Travis Scott énekesek, valamint egy másik zenei műfaj, a „phonk” volt népszerű. Nőtt a „kreatív” videók népszerűsége is, egyre több olyan keresési kérés kezd megjelenni a lista élén, amelyben ütemszerkesztőkre, dobminta-szerkesztőkre és leckékre keresnek rá a különféle zeneszerkesztő programokban. Mindeközben továbbra is a TikTok a fő zenei trendmeghatározó a gyerekek körében.

A rajzfilmek a gyerekek általi összes videókeresés felét (50,21 százalékát) teszik ki világszerte.

A legnépszerűbb a Katicabogár és Fekete Macska kalandjai, a Rejtélyek városkája és a Peppa malac. Második helyen a különféle televíziós műsorok állnak; angol nyelven a leggyakrabban a „The Voice Kids” showra kerestek rá. A mozifilmek és a TV-sorozatok között a legnépszerűbb filmelőzetes a Godzilla Kong ellen, Zach Snyder: Az Igazság Ligája, valamint a Disney+ minisorozata, a WandaVision volt.

A Netflix iránt is egyre több gyerek érdeklődik: a platformon keresztüli leggyakoribb keresési kérések a Cobra Kai-ra és a már ikonikus Stranger Thingsre érkeztek.

A videójátékok körében a következők a legnépszerűbbek: Minecraft (22,84 százalék), Fortnite (6,73 százalék), Among Us (3,80 százalék), Brawl Stars (6,34 százalék) – ez utóbbi játékra nemrégiben figyeltek fel a gyerekek –, valamint a közkedvelt Roblox (3,82 százalék).

A top 10-ben szereplő leggyakrabban játszott játék ugyanakkor szinte minden országban a Roblox.

Az összes régiót vizsgálva a kazahsztáni gyerekek látogatták a legtöbbet a számítógépes játékoknak szentelt weboldalakat; a részesedésük 26,01 százalék. A második helyet az egyesült királyságbéli gyerekek foglalják el (19,40 százalék). Indiában viszont a gyerekek szinte alig látogattak videójátékoknak szentelt weboldalakat a számítógépükről (mindössze 5,08 százalék).